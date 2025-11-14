Tecno

WhatsApp cambia para siempre en Europa: conectar los chats con los de otras aplicaciones

Las primeras apps de mensajería compatibles con la interoperabilidad de WhatsApp serán BirdyChat y Haiket

En los próximos meses, WhatsApp
En los próximos meses, WhatsApp notificará a los usuarios en Europa desde la pestaña de ‘Ajustes’ para explicar cómo activar la conexión con personas que usan otras apps de mensajería. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

WhatsApp anunció que permitirá la interoperabilidad con plataformas de mensajería como BirdyChat y Haiket en Europa. Esto significa que los usuarios podrán comunicarse entre diferentes aplicaciones y compartir mensajes, imágenes, mensajes de voz, videos y archivos, independientemente de la plataforma que utilicen.

En los próximos meses, los usuarios de WhatsApp en Europa recibirán una notificación en la pestaña de ‘Ajustes’, donde se explicará cómo activar la opción para conectarse con personas que usan aplicaciones de mensajería de terceros.

La posibilidad de crear grupos con personas de otras plataformas estará disponible más adelante, cuando los servicios asociados incorporen esta funcionalidad.

Los usuarios pueden escoger cómo
Los usuarios pueden escoger cómo organizar sus chats. (Meta)

Meta explicó que esta decisión responde a lo establecido por la Ley de Mercados Digitales (DMA).

Esta normativa exige que, en Europa, WhatsApp ofrezca a sus usuarios la posibilidad de conectarse con personas que utilicen servicios de mensajería de terceros que hayan habilitado la interoperabilidad.

Meta señaló que este avance representa un paso clave para cumplir con los requisitos de interoperabilidad que establece la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea.

“La colaboración de Meta con Birdy Chat y Haiket es el resultado de más de tres años de trabajo con servicios de mensajería europeos y la Comisión Europea para desarrollar una solución de chat de terceros que cumpla con los requisitos de la DMA”, agrega Meta.

Meta asegura que esta medida
Meta asegura que esta medida se realizó en línea con lo solicitado por la DMA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

“Hemos implementado la interoperabilidad con terceros, manteniendo el cifrado de extremo a extremo y otras garantías de privacidad en nuestros servicios en la medida de lo posible”, afirman.

WhatsApp había estado probando esta función en pruebas limitadas durante los últimos meses.

Qué significa que WhatsApp sea interoperable

La interoperabilidad en WhatsApp permite a los usuarios comunicarse y compartir contenido, como mensajes, imágenes o archivos, con personas que utilizan otras aplicaciones de mensajería compatibles.

Esta función elimina las barreras entre diferentes plataformas y facilita conversaciones directas, sin requerir que todos usen la misma app.

Esta función permite intercambiar mensajes
Esta función permite intercambiar mensajes con otros servicios conectados, haciendo más fácil la comunicación entre plataformas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La medida responde a normativas como la Ley de Mercados Digitales en Europa, que exige que los grandes servicios permitan la conexión entre distintas aplicaciones.

Qué pueden hacer los usuarios con los chats de terceros de WhatsApp

Con los chats de terceros en WhatsApp, los usuarios pueden mantener conversaciones y compartir contenido (mensajes, imágenes, mensajes de voz, videos y archivos) con personas que utilizan otras aplicaciones de mensajería compatibles, sin necesidad de que ambos tengan WhatsApp instalado.

Esta función permite enviar y recibir mensajes desde otros servicios conectados, facilitando la comunicación entre diferentes plataformas.

Por el momento, los chats de terceros no permiten crear grupos mixtos ni realizar llamadas, pero sí ofrecen la posibilidad de intercambiar información básica de forma segura y privada entre distintas aplicaciones.

Inicialmente, la interoperabilidad funcionará con
Inicialmente, la interoperabilidad funcionará con BirdyChat y Haiket. (WhatsApp)

Los usuarios también pueden decidir si desean activar o no esta función, manteniendo el control sobre su privacidad y con quién interactúan en WhatsApp.

Qué es BirdyChat y Haiket

BirdyChat y Haiket son las primeras plataformas con las que WhatsApp permite la interoperabilidad en Europa, en cumplimiento de la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea.

Esta integración marca un avance en la mensajería instantánea, ya que los usuarios pueden enviar y recibir mensajes, imágenes, archivos, audios y videos entre WhatsApp y estas aplicaciones sin importar cuál utilicen.

BirdyChat ya anunció que próximamente
BirdyChat ya anunció que próximamente se integrará con WhatsApp. (BirdyChat)

BirdyChat incorpora cifrado de extremo a extremo y protege la información personal de los usuarios. Además, facilita la conexión con personas que usan otros servicios, gracias a un sistema de identificación y descubrimiento de contactos compatible con los estándares europeos de interoperabilidad.

Haiket se enfoca en centralizar la comunicación por voz. Su interfaz permite una experiencia cómoda y ágil, y cumple con los requisitos de interoperabilidad exigidos en Europa, posibilitando la comunicación directa con WhatsApp y otras plataformas compatibles.

