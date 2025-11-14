Tecno

Qué es una Steam Machine y cuándo es la fecha del lanzamiento

Con este nuevo producto, Valve lleva todo el catálogo de Steam al hogar y desafía a los grandes del sector de consolas

Valve redobla su apuesta por el hardware y presenta la Steam Machine. (Valve)

Valve vuelve a desafiar el mercado de hardware para videojuegos. La compañía, responsable de la mayor plataforma de distribución de juegos para PC, presentó la Steam Machine, una nueva consola para el hogar con el objetivo de plantar cara a titanes como Nintendo, Xbox y PlayStation.

La Steam Machine busca renovar el concepto de entretenimiento en el salón y llevar la flexibilidad del PC gaming a la televisión, al tiempo que responde a una demanda creciente de experiencias híbridas entre consolas y ordenadores.

El anuncio de este dispositivo llega tras el éxito sostenido de Steam en línea —donde millones de usuarios se conectan simultáneamente— y cuando los servicios de suscripción y el juego en streaming ganan terreno.

La Steam Machine contará con sus propios controladores. (Valve)

Qué es la Steam Machine de Valve

La nueva Steam Machine se perfila como un mini PC optimizado para juegos, capaz de ejecutar la totalidad de la biblioteca de Steam, incluidos los títulos AAA más exigentes. Se distingue por duplicar seis veces la potencia de la portátil Steam Deck, según Valve, y por su diseño compacto: un cubo de apenas 16 centímetros de lado y 2,6 kilogramos de peso pensado para integrarse fácilmente en la sala o cualquier escritorio.

El sistema operativo es uno de sus rasgos principales. Opera con SteamOS, basado en Linux y diseñado específicamente para videojuegos, lo que le da acceso a funciones como suspensión rápida, guardados en la nube y compatibilidad fluida con el ecosistema Steam, similar a la Steam Deck. Además, permite instalar aplicaciones y sistemas operativos alternativos según las preferencias de cada usuario.

La arquitectura de hardware incluye procesadores gráficos de AMD, soporte para resolución 4K y 60 fps, características propias de PCs gaming de gama alta. Entre los detalles personalizados se encuentra una franja de LEDs RGB configurable y la integración con el programa Steam Verified, que garantiza que los usuarios puedan conocer con anticipación el rendimiento de los títulos en el dispositivo.

Además de estar optimizada para juegos, la Steam Machine podrá ser utilizada para las demás tareas de una PC. (Valve)

Valve enfrenta el desafío de hacer que la Steam Machine sea atractiva no solo para los entusiastas que ya integran el universo Steam, sino también para nuevos jugadores en busca de una alternativa versátil y fiable. La compañía sostiene que la máquina asegura mejor rendimiento y compatibilidad que otros PC, acercándose así a la experiencia de usuario simple y directa de las consolas tradicionales.

El anuncio también coincidió con la presentación de Steam Frame, un visor de realidad virtual totalmente inalámbrico y basado en SteamOS, que aspira a un salto técnico gracias a su tecnología de renderizado selectivo de alta calidad visual. Estos movimientos evidencian la intención de Valve de consolidar su presencia en hardware y competir de igual a igual contra las grandes marcas del sector.

Cuándo sale a la venta la Steam Machine de Valve

Valve informó que la nueva Steam Machine estará disponible a principios de 2026, aunque la fecha exacta de lanzamiento y el precio aún no han sido anunciados oficialmente. Todo indica que el valor superará los 499 dólares estadounidenses base del modelo anterior, debido al aumento en potencia y características técnicas. La estrategia de anunciar detalles precisos más cerca de la fecha evidencia la cautela y adaptabilidad de la firma frente a un mercado con cambios constantes.

Junto con la Steam Machine, Valve lanzará el visor Steam Frame. (Valve)

El contexto no puede ser más desafiante. Desde la aparición de Steam en 2003, la plataforma digital dominó el ámbito del PC gaming, pero su éxito aún no se refleja de manera decisiva en hardware propietario. Mientras tanto, Xbox impulsa el Game Pass como producto central, y PlayStation 5 conserva el liderazgo en ventas, lo que subraya la batalla feroz entre distintos modelos de negocio y hardware.

Expertos de la industria sugieren que la Steam Machine apunta principalmente a los jugadores más experimentados y fieles de Steam, aunque Valve busca ampliar el espectro de usuarios. Analistas como Brandon Sutton consideran que la compañía ha sabido leer la tendencia hacia plataformas híbridas capaces de ofrecer versatilidad, potencia y una experiencia integral tanto en PC como en consola.

Con la ventana de lanzamiento prevista para 2026, la expectativa crece por ver si Valve logrará, finalmente, trasladar la supremacía digital de Steam a una consola que logre impactar tanto a fanáticos veteranos como a nuevos públicos en la arena del entretenimiento interactivo.

