Tecno

WhatsApp planea solucionar tus problemas de espacio con papeleras individuales por chat

Con esta función, los usuarios podrán ver todos los archivos multimedia de un chat, ordenarlos por tamaño y borrar fácilmente los que más espacio ocupen

WhatsApp prueba papeleras separadas para
WhatsApp prueba papeleras separadas para cada chat. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si eres de los que acumulan chats en WhatsApp y experimentan problemas de almacenamiento en su teléfono móvil, debes saber que la plataforma está probando una función de papeleras individuales para cada conversación.

Con esta herramienta, los usuarios pueden revisar todos los archivos multimedia desde un chat específico, organizados según su tamaño, y eliminar rápidamente aquellos que ocupan más espacio, sin necesidad de ingresar a las opciones generales de almacenamiento que se encuentran en los ‘Ajustes’ de la app, recoge WaBetaInfo.

Al incorporar esta función en la pantalla de información de cada chat, WhatsApp brinda un control inmediato sobre el espacio utilizado en cada conversación, lo que facilita identificar y borrar archivos innecesarios.

La función permite ver y
La función permite ver y eliminar los archivos más pesados de cada chat. (WaBetaInfo)

Cómo es la nueva papelera de chats de WhatsApp

La nueva papelera de chats de WhatsApp que se está probando y se encuentra integrada en la información de cada contacto, facilita la gestión de archivos y mensajes.

Al seleccionar la opción ‘Vaciar chat’, se despliega un menú que permite eliminar todos los mensajes o únicamente los archivos multimedia.

Si se elige eliminar solo los archivos, el usuario puede ver el espacio que ocupan videos, imágenes, GIFs, stickers, documentos y audios dentro de esa conversación, y seleccionar cuáles desea borrar.

También existe la opción de eliminar únicamente los mensajes destacados, ofreciendo mayor control sobre el contenido de cada chat y ayudando a liberar espacio en el dispositivo.

En los Ajustes de WhatsApp
En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Dónde está la papelera de WhatsApp

La papelera general de WhatsApp se encuentra siguiendo estos pasos:

  1. Abrir la aplicación móvil.
  2. Ir a Ajustes.
  3. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’ y luego a ‘Administración de almacenamiento’.
  4. Ir al apartado que aparece debajo de ‘Revisa y elimina elementos’.

Para eliminar un elemento, solo debes pulsar la opción ‘Seleccionar’, elegir los archivos deseados y tocar el ícono de la papelera.

Para qué sirve cada una de las papeleras de WhatsApp

La papelera integrada en cada
La papelera integrada en cada chat simplifica la gestión de archivos y mensajes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

En WhatsApp, existen dos tipos de papeleras que ayudan a gestionar el almacenamiento: la papelera individual de cada chat (que se está probando) y la papelera central ubicada en los ajustes de la aplicación móvil.

La papelera de cada chat se encuentra en la pantalla de información de la conversación, ya sea con un contacto individual o en un grupo. Esta función permite visualizar y administrar todos los archivos multimedia (fotos, videos, GIFs, stickers, documentos y audios) compartidos en esa conversación específica, ordenados por tipo y tamaño.

De esta forma, el usuario puede eliminar selectivamente los archivos grandes o innecesarios de un solo chat, lo que resulta útil para liberar espacio sin afectar otras conversaciones. Además, ofrece la opción de borrar todos los mensajes, solo los archivos, o únicamente los mensajes destacados.

La papelera de Austes muestra
La papelera de Austes muestra el uso total del almacenamiento. (WhatsApp)

Por otro lado, la papelera en los ajustes de WhatsApp ofrece una visión global del almacenamiento de la aplicación. Desde allí, se pueden gestionar y eliminar archivos de todos los chats, identificar cuáles contactos o grupos consumen más espacio y liberar almacenamiento de forma integral.

Esta herramienta es ideal para quienes necesitan optimizar el espacio del dispositivo de manera rápida y eficiente, sin tener que revisar cada conversación por separado. Ambas opciones permiten un mayor control y organización del contenido en WhatsApp.

Qué significa que una función de WhatsApp se esté probando

Cuando se dice que una función de WhatsApp se está probando, significa que la herramienta todavía no está disponible para todos los usuarios. En esta etapa, la función se lanza de forma limitada, generalmente a través de versiones beta, para analizar su funcionamiento y detectar posibles errores.

Durante este periodo, se recopilan comentarios de los usuarios seleccionados y se realizan ajustes antes de un lanzamiento oficial. Este proceso permite a WhatsApp garantizar que la nueva característica sea estable.

