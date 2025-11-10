Tecno

Códigos de Free Fire para el 10 de noviembre de 2025: lista completa y cómo canjearlos

El juego lanza recompensas digitales que incluyen trajes, skins y cajas de botín, accesibles mediante combinaciones que deben canjearse rápidamente antes de que expiren o se agoten las redenciones

Guardar
Free Fire es un juego
Free Fire es un juego en línea que está disponible en Android y iOS y tiene muy buena adopción entre los jóvenes. (Foto: Garena)

Las recompensas digitales se han convertido en un incentivo clave para millones de jugadores de Free Fire y Free Fire MAX en todo el mundo. Este lunes 10 de noviembre de 2025, Garena ha publicado una nueva serie de códigos alfanuméricos que permiten a los usuarios acceder a premios exclusivos sin coste alguno, desde skins y trajes hasta diamantes y cajas de botín.

La disponibilidad de estos códigos es limitada tanto en tiempo como en cantidad de redenciones, lo que obliga a los jugadores a actuar con rapidez para no perder la oportunidad de obtener estos beneficios.

Qué son los códigos gratuitos de Free Fire y por qué son útiles para los jugadores

El sistema de códigos gratuitos constituye una de las principales estrategias de Garena para mantener la participación activa de su comunidad global.

Cada día, la compañía libera nuevas combinaciones especiales que otorgan contenido adicional, lo que incentiva la permanencia de los jugadores que deben canjear rápido estas promociones, porque suelen estar disponibles por un periodo de tiempo corto.

Cada día Free Fire lanza
Cada día Free Fire lanza estas promociones para que sea aprovechada en el menor tiempo posible. (Foto: Free Fire / Garena)

Estas recompensas, que no requieren gasto de dinero real, incluyen desde objetos cosméticos hasta elementos funcionales dentro del juego.

Cuál es la lista completa de códigos de Free Fire para este lunes 10 de noviembre

La lista de códigos activos para este lunes 10 de noviembre de 2025 incluye las siguientes combinaciones, válidas tanto para Free Fire como para Free Fire MAX:

  • 4PAS6TQ87CXMLNV.
  • NRD8L6Y7M4E29U1.
  • CT6P42J7GRH50Y8.
  • 68SZRP57IY4T2AH.
  • V8CI2B3TL6QYXG7.
  • WOPLMFJ4NTDHR3V.
  • YW2B64F7V8DHJM5.
  • VQRB39SHXW10IM8.
  • ZRJAPH294KV5.
  • MCPW2D1U3XA3.
  • X99TK56XDJ4.

Cada uno de estos códigos solo puede utilizarse una vez por cuenta y está sujeto a un número máximo de redenciones por región. Una vez alcanzado ese límite o vencido el plazo de vigencia, los códigos dejan de estar operativos.

Cómo canjear los códigos de Free Fire de forma fácil

Solo las cuentas vinculadas pueden
Solo las cuentas vinculadas pueden acceder a las recompensas de Free Fire, mientras que los usuarios invitados quedan excluidos. (Foto: Free Fire / Garena)

El proceso para canjear estos códigos es sencillo, pero requiere seguir una serie de pasos precisos para asegurar la recepción de las recompensas.

  • Los jugadores deben acceder al portal oficial de recompensas de Garena en reward.ff.garena.com.
  • Deben iniciar sesión con la cuenta vinculada al juego, ya sea a través de Facebook, Google, Apple, Huawei o VK.
  • Copiar y pegar el código seleccionado en el campo correspondiente y pulsar “Confirmar” para validar el canje.

Tras completar este procedimiento, la notificación de éxito llegará en un plazo de hasta veinticuatro horas, y las recompensas podrán recogerse en el buzón interno del juego.

Qué premios se pueden ganar al canjear los códigos de Free Fire

Las recompensas de los códigos
Las recompensas de los códigos incluyen objetos cosméticos, elementos funcionales y premios únicos por eventos especiales. (Foto: Garena)

Entre los premios que Garena distribuye mediante estos códigos se encuentran skins de armas, trajes exclusivos, emotes, tickets de ruleta o incubadora, fragmentos de personajes y diamantes gratuitos.

En ocasiones, la compañía incluye objetos únicos vinculados a eventos especiales o colaboraciones internacionales, los cuales solo están disponibles durante periodos muy concretos.

Hasta cuándo están disponibles estos códigos para ser canjeados

La vigencia de los códigos varía según el evento o la región, aunque suele oscilar entre doce y cuarenta y ocho horas. En algunos casos, pueden permanecer activos durante un fin de semana completo, pero la mayoría expira rápidamente debido a la alta demanda.

La vigencia varía entre doce
La vigencia varía entre doce y cuarenta y ocho horas, y depende del evento o la región. (Foto: Garena Free Fire Global)

Para comprobar si un código sigue siendo válido, solo con ingresarlo en el portal de recompensas: si aparece el mensaje “código inválido o expirado”, significa que el periodo de uso ha finalizado o que se ha alcanzado el máximo de canjes permitidos.

Asimismo, para evitar errores al momento de canjear, es clave introducir los códigos exactamente como aparecen, respetando mayúsculas y números, y realizar el canje lo antes posible, porque algunos pueden agotarse en cuestión de horas.

Cada jugador debe considerar que solo las cuentas vinculadas pueden acceder a estas recompensas, mientras que los usuarios invitados quedan excluidos de este beneficio.

Temas Relacionados

CódigosFree FireJuegoRecompensasSkinsLo último en tecnología

Últimas Noticias

El error más común que empeora la conexión de Starlink: dónde colocar el router

Elegir mal el lugar donde se ubica el router es uno de los motivos principales por los que el internet satelital puede presentar limitaciones

El error más común que

Por qué no colocar el router de WiFi al lado del microondas, lavadora, nevera y otros electrodomésticos

Seleccionar cuidadosamente la ubicación del punto de acceso inalámbrico es clave para evitar caídas, lentitud y bloqueos en la red de internet de la vivienda

Por qué no colocar el

El colosal hallazgo de un robot en las profundidades del océano: su peso equivale a 250 millones de elefantes

La masa encontrada es parte de la cadena alimenticia marina y es vital para el equilibrio ecológico global

El colosal hallazgo de un

97% de líderes en ciberseguridad confía en su protección, pero la mayoría no tiene firewall ni antivirus

Directivos de empresas latinoamericanas aseguran estar preparados, pero numerosos sistemas operan sin defensas básicas, exponiendo a la región a peligros de cibercrimen en expansión

97% de líderes en ciberseguridad

Cuál es el precio de las principales criptomonedas este día

El bitcoin, una de las principales monedas digitales, presentó un cambio de 1,43% en las últimas 24 horas

Cuál es el precio de
DEPORTES
Sebastián Báez y Mariano Navone

Sebastián Báez y Mariano Navone encabezan la Legión Argentina en el Challenger de Montevideo

De su premonitorio mensaje al sugerente pedido para Dua Lipa: Colapinto celebró el triunfo de Boca Juniors en el Superclásico

El enojo de Neymar con el DT argentino del Santos en medio de la derrota que dejó al equipo en zona de descenso

La sorprendente sentencia de Messi luego de regresar al Camp Nou por primera vez tras su despedida: “Ojalá algún día pueda volver”

Cómo influye la preparación física y mental de Fernando Alonso para competir en la Fórmula 1 a los 44 años

TELESHOW
Karina Mazzoco celebró los 19

Karina Mazzoco celebró los 19 años de su hijo Malek con un entrañable video de su vida juntos

Moria Casán debutó con su programa en la pantalla de El Trece: “Decían que nunca me levantaba temprano”

El emotivo reencuentro de Oriana Sabatini con su familia en Nueva York antes de la llegada de su beba

El reto de Maxi López en Masterchef: cena romántica para Wanda Nara y una devolución inesperada

Harvey Keitel describe la esencia argentina luego de filmar en el país: “Hay un duende que reside en el espíritu de la gente”

INFOBAE AMÉRICA

Críticas veladas a EEUU e

Críticas veladas a EEUU e Israel, género, controles a la IA y otros puntos que Argentina no suscribió en la cumbre Celac-UE

Las canciones de la juventud: el secreto detrás de los recuerdos que nunca se olvidan

Las contradicciones de Brasil expuestas en la COP30

Costa-Gavras: “El cine es una metáfora para contar lo que pasa en el mundo”

Las impactantes imágenes de Filipinas tras el paso del tifón Fung-wong: cuatro muertos y millones de desplazados