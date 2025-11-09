Tecno

Cómo reparar una computadora que se enciende y apaga sola en simples pasos

La primera medida es revisar y asegurar que la CPU, GPU y RAM estén correctamente instalados en sus respectivos sockets y ranuras

Guardar
Configurar incorrectamente el sistema operativo
Configurar incorrectamente el sistema operativo también puede provocar el reinicio o apagado inesperado de la PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener una computadora que funciona de manera intermitente, encendiéndose y apagándose sin previo aviso, puede generar frustración y preocupación. Este comportamiento, aunque alarmante, a menudo tiene arreglo si se identifican correctamente las causas subyacentes. Analizar el hardware, realizar limpiezas internas y revisar la configuración del sistema suelen ayudar a solucionar el problema y restablecer el funcionamiento estable del equipo.

Fallas comunes que hacen que tu computadora se apague sola

El encendido y apagado inesperado de la PC no siempre está relacionado con la fuente de alimentación. Uno de los factores más frecuentes es el mal asiento del procesador en el socket. Si el CPU no está correctamente instalado o la pasta térmica ha superado su ciclo de vida, es probable que se generen problemas de temperatura.

Cuando el procesador no se refrigera adecuadamente, el sistema se apaga automáticamente para evitar daños mayores.

Una mala instalación del CPU
Una mala instalación del CPU o el desgaste de la pasta térmica puede causar problemas de temperatura. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otro aspecto crítico es la instalación adecuada de la memoria RAM y la tarjeta gráfica (GPU). Si alguno de estos componentes está mal conectado, la computadora puede apagarse o reiniciarse al detectar errores en su funcionamiento. En el caso de la GPU, una mala inserción puede generar mensajes de error y apagados automáticos para prevenir fallos en la placa base.

Configurar incorrectamente el sistema operativo, especialmente en Windows, también puede provocar el reinicio o apagado inesperado del equipo. Los cortocircuitos resultantes de cables o conexiones defectuosas en el interior del gabinete son igualmente responsables de estos síntomas.

Soluciones y recomendaciones para que tu PC no se apague sola

La primera medida es revisar y asegurar que la CPU, GPU y RAM estén correctamente instalados en sus respectivos sockets y ranuras. Utilizar programas especializados, como CPU Temp, ayuda a controlar la temperatura del procesador y a detectar si existe un sobrecalentamiento que provoque los apagados.

Los cortocircuitos por cables defectuosos
Los cortocircuitos por cables defectuosos pueden causar que la computadora se apague o reinicie sola.

En caso de sobrecalentamiento, la sustitución de la pasta térmica es fundamental. Este material garantiza la correcta disipación térmica entre el procesador y el disipador, y debe cambiarse cuando se degrada con el tiempo.

Además, se recomienda realizar una limpieza completa del interior de la computadora para retirar polvo y evitar que afecte el enfriamiento y genere descargas eléctricas accidentales.

Si se sospecha de un cortocircuito o contactos defectuosos, desmontar y volver a ensamblar el equipo puede corregir problemas relacionados con cables sueltos, pines de conexión en mal estado o mal contacto entre los componentes.

El encendido y apagado inesperado
El encendido y apagado inesperado de la PC no siempre está relacionado con la fuente de alimentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, si el usuario no tiene experiencia técnica, es aconsejable recurrir a un profesional para hacer el mantenimiento, asegurando así que la reparación sea segura y efectiva y que la computadora recupere su estabilidad de funcionamiento.

Cómo dar mantenimiento a la computadora desde casa sin acudir al técnico

El mantenimiento regular de una computadora puede realizarse desde casa y ayuda a prolongar su vida útil y optimizar su rendimiento. El primer paso es limpiar físicamente el equipo. Con la PC apagada y desconectada, se recomienda usar un paño suave y aire comprimido para quitar el polvo de teclados, ventiladores y rejillas de ventilación, evitando el uso de líquidos o productos abrasivos.

A nivel de software, revisar y desinstalar programas innecesarios libera espacio y recursos. Actualizar el sistema operativo, los controladores y los principales programas contribuye a mejorar la seguridad y el funcionamiento. Realizar análisis periódicos con un antivirus y eliminar archivos temporales también es fundamental para prevenir problemas.

Además, organizar archivos y hacer copias de respaldo en la nube o en un disco externo ayuda a evitar la pérdida de información. Colocar la computadora en un lugar ventilado y estable, lejos de la humedad y la exposición solar directa, reduce el riesgo de sobrecalentamiento y daños físicos.

Temas Relacionados

PCComputadoraHardwareGPURAMLo último en tecnología

Últimas Noticias

Estados Unidos y Europa refuerzan restricciones a DeepSeek por temor a espionaje

Gobiernos occidentales han intensificado las prohibiciones sobre la plataforma china de inteligencia artificial, citando riesgos de seguridad y privacidad, mientras crece la preocupación por el acceso de Pekín a datos sensibles de usuarios y organismos oficiales

Estados Unidos y Europa refuerzan

Estos son los números con mayor probabilidad para ganarse la lotería del 9 a 14 de noviembre de 2025, según Gemini y ChatGPT

Entre las cifras que más veces han salido según IA figuran el 15, 16, 17, 20, 22, 23, 27, 28, 32, 33, 39 y 42, aunque ninguna representa una apuesta segura para ganar

Estos son los números con

Aprende a descargar e instalar de manera segura WhatsApp para el ordenador: Windos y Mac

Descubre cómo descargar la aplicación oficial de WhatsApp, mantener la seguridad de tus chats y elegir entre Escritorio y Web sin riesgos de virus ni pérdida de información en el entorno digital actual

Aprende a descargar e instalar

Por qué Steve Jobs buscaba personas que le llevaran la contraria: uno de los secretos del éxito de Apple

El empresario defendía la importancia de escuchar opiniones divergentes y fomentar el debate entre expertos para lograr consensos sólidos, una filosofía clave para el desarrollo de nuevos dispositivos

Por qué Steve Jobs buscaba

Fuerte advertencia: “la IA es el cerebro que piensa y toma decisiones; la automatización es el sistema nervioso que las ejecuta”, Red Hat

El temor a la obsolescencia laboral por la IA puede transformarse en una oportunidad para evolucionar y adquirir nuevas competencias

Fuerte advertencia: “la IA es
DEPORTES
Con gol de Zeballos, Boca

Con gol de Zeballos, Boca Juniors le gana a River Plate en nueva edición del Superclásico por el Torneo Clausura

El momento de la lesión que sacó a Maxi Meza del Superclásico entre Boca y River: el llanto del volante al ser reemplazado

25 fotos del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera

Con los colores de la Selección, Dua Lipa dijo presente en La Bombonera: el Superclásico que jugaron Boca y River con la artista

“Es un idiota”: el enojo de Colapinto con Stroll y el video de la parada de más de cinco segundos que lo perjudicó en Brasil

TELESHOW
Harvey Keitel describe la esencia

Harvey Keitel describe la esencia argentina luego de filmar en el país: “Hay un duende que reside en el espíritu de su gente”

Sofía Pachano celebró su cumpleaños rodeada de amor en el último trimestre de su embarazo: la emoción de Aníbal

Juana Viale impactó en pantalla con top bordado y short de lino: el look del domingo que deslumbró en la mesa

El tierno baile entre Melody Luz y su hija Venezia: el video viral que hizo furor entre sus seguidores

Luisana Lopilato celebró el cumpleaños de su papá con un mensaje repleto de gratitud: “Mi sonrisa lo dice todo”

INFOBAE AMÉRICA

Marina Abramovic vuelve a romper

Marina Abramovic vuelve a romper tabúes: una orgía y rituales frenéticos en su performance “más ambiciosa”

La posibilidad de un abecedario para restablecer la democracia

EEUU y Argentina, de la histórica incompatibilidad económica a la compatibilidad

Zaporizhzhia, la mayor planta nuclear de Europa que se robó Vladimir Putin para amenazar a Occidente

El regreso del histórico muralismo político para las elecciones presidenciales en Chile