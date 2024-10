Conoce la forma sencilla de eliminar todas las alertas falsas de virus de la computadora

Estas notificaciones son molestas y no dejan seguir con las actividades cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alertas falsas de virus o “scareware” en las computadoras se han convertido en una de las formas más comunes de engaño en línea. Estas notificaciones suelen aparecer de forma inesperada, con mensajes alarmantes que afirman que el dispositivo está infectado y que debe actuar inmediatamente para solucionar el problema.

Estas advertencias parecen legítimas de antivirus, pero en realidad buscan manipular al usuario para que descargue software malicioso o proporcione información personal como números de identificación, contraseñas o sumas de dinero.

Afortunadamente, existen formas sencillas de eliminar estas alertas falsas y proteger el ordenador, sin recurrir a programas externos que prometen solucionar el problema pero terminan siendo un dolor de cabeza.

Cómo eliminar las alertas falsas de virus en cualquier computadora

Para eliminar las alertas falsas de virus en cualquier computadora se deben seguir una serie de pasos. Lo primero que debe hacer es no interactuar con las notificaciones. También, nunca dar clic en los enlaces o botones que aparecen en la ventana emergente; en su lugar, cerrar la ventana emergente de inmediato.

En muchos casos, es mejor evitar hacer clic en “Cerrar” o “Cancelar” directamente, porque algunos scareware pueden aprovechar estos botones para ejecutar descargas. Es mejor usar el atajo del teclado Alt + F4 en Windows o Cmd + W en Mac para cerrar la ventana sin interactuar con ella.

Una vez que haya cerrado la alerta, se debe ejecutar un análisis completo del sistema con el programa antivirus de confianza. Esto detectará y eliminará cualquier malware que haya ingresado a la computadora a través del scareware. Se debe verificar que el antivirus esté actualizado antes de realizar el análisis, para garantizar su resultado.

Qué hacer si se descarga algún archivo

Si se descarga algún programa después de recibir una alerta falsa, es fundamental desinstalarlo inmediatamente. Ir a la configuración de la computadora y revisar la lista de programas instalados. Toca eliminar cualquier aplicación desconocida o que se haya instalado recientemente por las advertencias fraudulentas.

Asimismo, muchas veces las alertas falsas de virus aparecen a través de ventanas emergentes en el navegador web. Para evitar que sigan apareciendo, se debe reestablecer a su configuración predeterminada. Esto eliminará cualquier extensión maliciosa o configuración no deseada que haya sido instalada sin el consentimiento.

Además, una forma de prevenir que estas alertas vuelvan a aparecer es activar el bloqueador de ventanas emergentes en su navegador. Google Chrome y Mozilla Firefox, permiten activar bloqueadores desde el menú de configuración. Esta simple acción puede reducir la cantidad de alertas falsas encontradas al navegar por internet.

Por qué aparecen alertas falsas de virus en la computadora

Las alertas falsas de virus son ventanas emergentes, anuncios o mensajes en pantalla que intentan convencer al usuario de que su computadora está infectada. Estos mensajes incluyen gráficos y logotipos que imitan el diseño de programas antivirus conocidos, lo que hace que parezcan reales.

No obstante, su objetivo no es advertir sobre una amenaza real, sino engañar al usuario para que realice acciones perjudiciales, como descargar programas no deseados o pagar por un servicio de eliminación de virus inexistente.

Este tipo de engaño se conoce como “scareware”, porque utiliza el miedo para manipular al usuario. Al hacer clic en los enlaces proporcionados, los usuarios pueden terminar descargando software dañino o incluso proporcionando datos sensibles, como números de tarjetas de crédito.

Cómo identificar una alerta falsa de virus en la computadora

El proceso de identificar una alerta falsa de virus presenta varias señales, que pueden ayudar a distinguir una alerta falsa de un mensaje legítimo:

Suelen emplear un lenguaje alarmista como “¡Advertencia! Su computadora está gravemente infectada” o “¡Su sistema está en riesgo!”. Piden al usuario que descargue un programa o realice una compra inmediata para solucionar el problema. Si la alerta proviene de un sitio web que no está relacionado con el software de seguridad instalado en su computadora, es probable que sea falsa.

Junto a todas estas medidas de prevención, es fundamental contar con la última actualización del sistema operativo del PC para evitar que distintas amenazas cibernéticas ataquen de forma masiva.