iPhone 17 Pro y Pro Max: cuáles son sus precios en Argentina para noviembre de 2025

Los precios del iPhone varían según el distribuidor, la compra directa con Apple y la capacidad de almacenamiento. REUTERS/Maxim Shemetov

La nueva línea de iPhone ya lleva algunos meses disponible en el mercado. Sus precios pueden variar según el distribuidor, si la compra se realiza directamente a Apple y según la capacidad de almacenamiento elegida.

En Argentina, los precios para cada modelo, actualizados a noviembre de 2025, son los siguientes:

iPhone 17 (256 GB): disponible desde 2.500.000 pesos

iPhone 17 Pro (256 GB): disponible desde 2.800.000 pesos

iPhone 17 Pro Max (256 GB): disponible desde 4.999.999 pesos

Estos valores pueden cambiar en función del punto de venta y las promociones vigentes, por lo que se recomienda consultar varias opciones antes de comprar.

Cómo es la nueva línea de iPhone 17 de Apple

La serie iPhone 17 debuta con el chip A19 de 3 nanómetros, que ofrece un rendimiento mejorado y mayor eficiencia energética, permitiendo una experiencia más fluida y hasta ocho horas adicionales de batería en comparación con la generación anterior, según Apple.

El dispositivo incorpora una pantalla de 6,3 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, proporcionando imágenes más claras y fluidas.

En fotografía, el modelo base cuenta con un sensor principal de 48 MP y un telefoto de 12 MP. La cámara frontal equipada con inteligencia artificial es capaz de detectar automáticamente a más personas en una imagen y ajustar el encuadre, incluso permite capturas horizontales sin necesidad de girar el teléfono.

El modelo base incluye una cámara principal de 48 MP y un telefoto de 12 MP. REUTERS/Maxim Shemetov

Entre las funciones de software destaca la traducción en tiempo real y la búsqueda visual mediante inteligencia artificial.

El iPhone 17 Air apuesta por un diseño ultradelgado de 5,6 mm, está disponible en negro, blanco, oro y azul cielo, integra una cámara trasera de 48 MP con zoom óptico 2x y una frontal de 18 MP. Debido a su delgadez, solo utiliza eSIM y no incluye bandeja para SIM física. Este modelo funciona con el chip A19 Pro.

En el caso del iPhone 17 Pro, introduce el chip A19 Pro que ofrece un 40% más de rendimiento, un sistema de refrigeración mediante cámara de vapor y un módulo de cámaras de diseño rectangular. Dispone de tres sensores de 48 MP cada uno, zoom digital de 40x y mejoras en la captación de luz para obtener colores más fieles.

En qué se diferencian los modelos iPhone 17 Pro y Pro Max

Los modelos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max se diferencian del resto de la línea iPhone 17 por varias características avanzadas tanto a nivel de hardware como de funcionalidades. Entre las principales diferencias destacan:

Procesador más potente: Ambos modelos Pro incorporan el chip A19 Pro, ofreciendo un rendimiento superior y mayor capacidad para tareas exigentes, en comparación con el chip A19 del iPhone 17 estándar y el iPhone Air.

Sistema de cámaras mejorado: Los iPhone 17 Pro y Pro Max cuentan con un módulo de tres cámaras traseras de 48 MP cada una, con zoom digital de hasta 40x y un avanzado sistema de captación de luz. Estas capacidades fotográficas suelen superar a las de los modelos estándar, que tienen menos sensores y funciones más limitadas.

El iPhone Air se distingue porque solo es compatible con eSIM. REUTERS/Manuel Orbegozo

Tecnología de refrigeración: Disponen de un nuevo sistema de cámara de vapor para evitar el sobrecalentamiento durante procesos intensivos, característica ausente en los otros modelos.

Pantalla y tamaño: El Pro Max suele destacar por una pantalla más grande y mayor resolución respecto al resto de la línea, ofreciendo una experiencia visual más inmersiva.

Qué se conoce del iPhone Air 2

Según información publicada por MacRumors, Apple estaría evaluando actualizar el sistema de cámaras del iPhone Air de segunda generación para hacerlo más atractivo.

La principal novedad sería la incorporación de una doble cámara trasera, en lugar de una sola, lo que permitiría a los usuarios disfrutar de una experiencia fotográfica más versátil.

El nuevo modelo conservaría el sensor principal de48 MPy sumaría un lente ultra gran angular también de 48 MP.