Cómo restringir la privacidad de una cuenta de Facebook, paso a paso

La privacidad en Facebook se convierte en una prioridad ante el aumento de la preocupación por la protección de datos personales (AP Foto/Michael Dwyer)

Durante los últimos años, Facebook ha visto cómo las necesidades de sus usuarios evolucionaron hacia una mayor preocupación por la protección de la información personal. En una plataforma que alguna vez fue sinónimo de espacios abiertos y grandes comunidades virtuales, hoy crecen las preguntas sobre cómo gestionar la visibilidad de los datos y publicaciones que se comparten habitualmente.

La importancia de resguardar la privacidad en redes sociales se ha vuelto un factor determinante para quienes desean un mayor control sobre quién accede a sus contenidos y cómo se utiliza su perfil en línea.

Con las últimas actualizaciones, se abre un abanico de opciones orientadas a limitar el alcance de la información expuesta. Facebook ofrece mecanismos que permiten modificar la configuración de intimidad para publicaciones, listado de amigos y visibilidad del perfil, facilitando así que los usuarios encuentren el equilibrio entre participación social y seguridad. Establecer límites claros resulta cada vez más relevante, sobre todo en entornos donde la exposición digital puede tener consecuencias sobre la vida diaria y la integridad personal.

Cómo restringir la privacidad de una cuenta de Facebook

Acceso al menú de privacidad: el primer paso consiste en ingresar a la sección de “Configuración y privacidad” mediante el menú desplegable ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla principal. Desde allí se accede directamente a la opción “Configuración”. Modificación de la visibilidad de publicaciones futuras: dentro del apartado “Privacidad” del menú lateral izquierdo, se encuentra la opción que controla quién puede ver las publicaciones futuras. Si la preferencia inicial está configurada como “Público”, se puede modificar seleccionando “Editar” y optando por “Amigos”. Restricción de la audiencia de publicaciones anteriores: en la misma sección de privacidad se localiza la posibilidad de limitar la visibilidad de publicaciones realizadas anteriormente, permitiendo que el acceso sea exclusivo para amigos. Configuración de la privacidad de la lista de amigos: la visibilidad de la lista de amigos puede personalizarse seleccionando la opción correspondiente en el menú de privacidad y eligiendo entre “Amigos” o “Solo yo”. Este ajuste también está disponible desde la pestaña “Amigos” del perfil, accediendo al menú de tres puntos y seleccionando “Editar privacidad”. Revisión de la visibilidad de la información del perfil: el control sobre los datos personales exhibidos en el perfil se gestiona en la sección “Editar detalles”. Mediante esta opción es posible desactivar la visibilidad de información específica, como el lugar de residencia, estudios u otra información personal añadida previamente.

Restringir la privacidad en Facebook es reversible y permite gestionar la visibilidad (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Cuál es la diferencia entre restringir la privacidad de una cuenta de Facebook y eliminarla

La diferencia entre restringir la privacidad de una cuenta de Facebook y eliminarla radica en el alcance y la reversibilidad de cada medida. Restringir la privacidad es un conjunto de acciones orientadas a controlar quién puede ver el contenido publicado, los datos personales asociados al perfil, la lista de amigos y la visibilidad de interacción dentro de la plataforma.

En contraste, eliminar una cuenta es una acción definitiva e irreversible que supone la desvinculación total del usuario respecto de la plataforma. El proceso implica la eliminación permanente del perfil, así como de toda la información asociada, incluidas publicaciones, fotos y mensajes. No obstante, tras dar por iniciado este proceso, la red social ofrece un periodo de garantía para cancelar la solicitud. Una vez concluido este tiempo, toda actividad vinculada con la cuenta desaparece sin posibilidad de recuperación.

Qué hacer si no recuerdo mi contraseña de Facebook

En el caso de olvidar la clave para iniciar sesión, la plataforma dispone de procedimientos específicos para recuperar el control sobre la cuenta. El primer paso se inicia en la página principal de inicio de sesión, donde, en lugar de ingresar una contraseña, se selecciona la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”. Esta función permite comenzar el proceso de restablecimiento y guía a través de una serie de indicaciones diseñadas para proteger la seguridad del usuario.

Al iniciar el procedimiento, es necesario facilitar información que permita identificar la cuenta, como la dirección de correo electrónico asociada o el número de teléfono registrado previamente. Facebook envía un código de seguridad temporal al medio de contacto seleccionado, el cual debe ser ingresado en la plataforma para proceder con la creación de una nueva contraseña.

Si el acceso a los métodos habituales de recuperación no está disponible, la red social ofrece alternativas adicionales de verificación de identidad, como responder preguntas de seguridad o identificar contactos confiables preestablecidos.

Eliminar una cuenta de Facebook implica la desaparición total del perfil, publicaciones, fotos (EFE/ Sascha Steinbach)

Cómo eliminar una cuenta de Facebook, paso a paso

Acceso al menú principal: el proceso para eliminar una cuenta comienza con la selección de la foto de perfil situada en la parte superior derecha de la pantalla de Facebook, lo que despliega el menú principal de navegación. Allí, seleccionar la opción de “configuración”, ubicada en la parte superior izquierda, y dirigirse a los ajustes relacionados al perfil. Selección de datos personales y control de cuenta: en el apartado de configuración, se accede a “Datos personales” y, dentro de esta sección, a “Propiedad y control de la cuenta”. Aquí es donde se centralizan las opciones para la administración avanzada del perfil. Elección de desactivación o eliminación: dentro de “Propiedad y control de la cuenta”, se encuentra la opción denominada “Desactivación o eliminación”. Al seleccionarla, se presentan ambas alternativas: desactivar la cuenta de forma temporal o eliminarla permanentemente.

Es importante destacar que para confirmar la eliminación, se debe introducir la contraseña para autenticar la identidad del usuario. Cada persona tendrá un tiempo de garantía para revertir la situación.