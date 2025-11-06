Traduce en tiempo real el idioma que no entiendas solo con un iPhone y AirPods

La traducción en tiempo real ya puede activarse en los AirPods compatibles y el español está incluido desde el primer despliegue. La herramienta se encuentra disponible dentro de una versión beta del sistema operativo del iPhone y permite escuchar en simultáneo lo que otra persona dice en un idioma distinto, mientras la voz sintética del sistema reproduce la interpretación casi al instante.
La función opera con almacenamiento de idiomas en local para reducir tiempos de procesamiento y mantener el soporte incluso sin conexión de datos. Esta novedad requiere de tres condiciones: auriculares compatibles, un iPhone habilitado para Apple Intelligence y la instalación de la actualización iOS 26.2, que todavía no es estable.
La compañía desplegará la versión final a mediados de diciembre, pero quienes quieran habilitarla ya pueden hacerlo desde la beta, asumiendo los riesgos habituales de software no definitivo.
Los dispositivos que son compatibles
Para activarla se necesita un modelo de AirPods que soporte esta característica. El sistema se ha optimizado para la nueva generación de auriculares, aunque varios modelos anteriores también pueden participar.
Modelos recientes de AirPods que pueden usar la traducción:
- AirPods Pro 3
- AirPods 4
- AirPods Pro 2
Además, es necesario usar un iPhone compatible con Apple Intelligence. La lista abarca dispositivos desde la familia 15 Pro en adelante, así como versiones programadas para los próximos ciclos.
Idiomas disponibles
El sistema permite traducir entre cualquier par dentro de la lista inicial:
- Alemán
- Chino simplificado
- Chino mandarín tradicional
- Español
- Francés
- Inglés
- Italiano
- Portugués
La lista se ampliará en futuras actualizaciones. El sistema procesa las descargas de idiomas de forma local para acelerar la latencia y permitir que la traducción funcione sin datos móviles.
Cómo habilitar la actualización
Para tener acceso a la traducción en tiempo real se debe instalar iOS 26.2. Esa versión aún no está disponible como estable, pero se puede activar desde el canal beta. La compañía lanzará la versión pública para todos a mediados de diciembre.
Pasos generales:
- Actualizar el iPhone a la beta de iOS 26.2 cuando esté disponible para el canal público.
- Colocar los AirPods en los oídos.
- Verificar que el firmware de los auriculares esté actualizado.
- Entrar al menú de configuración de los auriculares desde Ajustes.
Descarga de idiomas en el teléfono
Una vez instalada la actualización, el usuario debe elegir qué idiomas quiere tener preparados en el almacenamiento local del iPhone.
Procedimiento:
- Abrir Ajustes
- Entrar en el apartado de AirPods
- Buscar la sección relacionada con Traducción
- Elegir los idiomas a descargar
Uso de la traducción
Para usar la función se abre la aplicación Traducir y se activa el modo “en tiempo real”. A partir de ese momento, los micrófonos internos de los auriculares captan la voz que llega del interlocutor y el sistema reproduce una voz sintetizada con la traducción casi inmediata, además de mostrar una transcripción en pantalla.
El despliegue marca un paso significativo dentro de las capacidades de Apple Intelligence orientadas a interacción directa, y en esta ocasión el español aparece desde el inicio dentro del abanico de lenguas soportadas. El lanzamiento definitivo se consolidará con la actualización estable de diciembre, pero los primeros usuarios ya pueden probarlo desde el ecosistema beta.