Nintendo lanza aplicación oficial de su tienda para iOS y Android

La herramienta permite explorar catálogos, consultar estadísticas y recibir alertas personalizadas desde el celular

Nintendo Store permite a los usuarios realizar compras sin tener que utilizar navegadores de terceros. (Google Play)

La aplicación oficial Nintendo Store ha llegado a dispositivos iOS y Android, lo que representa un nuevo paso en la estrategia de la compañía japonesa para acercar sus servicios a los usuarios de móviles.

Esta herramienta permite a los jugadores de Nintendo Switch, Switch 2, 3DS y Wii U gestionar compras, consultar estadísticas de juego y recibir noticias y notificaciones relevantes, todo desde la comodidad de su teléfono inteligente.

La aplicación, disponible de forma gratuita en las tiendas de iOS y Android, ofrece acceso directo a la tienda digital de Nintendo sin necesidad de utilizar la consola o recurrir a navegadores web.

Para quienes asisten a tiendas físicas o eventos de Nintendo, existe la opción de registrar la visita y obtener recompensas exclusivas. (Reuters)

Así, los usuarios pueden explorar catálogos de consolas, juegos físicos y digitales, accesorios y productos de merchandising, además de añadir artículos a su lista de deseos. La app notifica cuando los productos seleccionados entran en oferta y mantiene a los jugadores informados sobre novedades, eventos y actualizaciones de sus títulos favoritos.

Entre las funciones principales destaca la posibilidad de revisar la Nintendo eShop y la My Nintendo Store sin depender de otros dispositivos. La aplicación también permite recibir alertas personalizadas y consultar información sobre eventos especiales o lanzamientos. Para quienes asisten a tiendas físicas o eventos de Nintendo, existe la opción de registrar la visita y obtener recompensas exclusivas.

En lo referente al seguimiento de la actividad de juego, la aplicación proporciona un desglose detallado de los títulos jugados, incluyendo el tiempo dedicado a cada uno y los días específicos en que se utilizaron.

Esta herramienta beneficia a los jugadores de Nintendo Switch, Switch 2, 3DS y Wii U. (Reuters)

Este registro abarca desde la Nintendo 3DS hasta la Switch 2, aunque en el caso de la 3DS y la Wii U, los datos solo incluyen la actividad registrada hasta febrero de 2020. Para acceder a la información de estas consolas, es necesario vincular el Nintendo Network ID a la cuenta Nintendo principal.

Cómo registrarse en Nintendo Store

El proceso de registro en la aplicación es sencillo: basta con iniciar sesión con la cuenta Nintendo. Si la sesión ya está activa en el dispositivo móvil, la app reconoce automáticamente al usuario y le concede acceso a todas sus funciones. En caso contrario, solo se requiere ingresar el usuario y la contraseña habituales para completar el acceso.

No obstante, la experiencia de compra presenta una particularidad relevante. Aunque la aplicación permite explorar productos y gestionar la lista de deseos, la adquisición final de cualquier artículo no se realiza dentro de la app.

La compatibilidad de la aplicación se extiende a las consolas más recientes y a modelos anteriores. (Reuters)

Al seleccionar la opción de compra, el usuario es redirigido al sitio web oficial de Nintendo para completar la transacción. Esta decisión responde a las políticas de las tiendas de aplicaciones móviles y a la estructura de servicios de la compañía.

La compatibilidad de la aplicación se extiende a las consolas más recientes y a modelos anteriores, aunque existen limitaciones en el acceso a estadísticas históricas. Además, la llegada de Nintendo Store se suma a otras aplicaciones móviles de la empresa, como Nintendo Today, centrada en noticias, y Nintendo Music, dedicada a la banda sonora de los videojuegos.

Esta diversificación ha generado opiniones divididas entre los usuarios, algunos de los cuales consideran que la proliferación de apps independientes podría resultar menos práctica que una plataforma unificada.

La apuesta de Nintendo por ampliar su presencia en el entorno móvil refleja una estrategia de adaptación a los hábitos de consumo actuales. Sin embargo, la fragmentación de servicios sigue siendo motivo de debate entre la comunidad. Mientras tanto, la compañía continúa desarrollando nuevas herramientas para acercar sus productos y servicios a los jugadores, consolidando su posición en el mercado digital.

