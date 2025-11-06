El iPhone Air 2 podría debutar con dos cámaras: así planea Apple mejorar la fotografía

Apple planea renovar el sistema de cámaras del iPhone Air 2 para hacerlo más atractivo. REUTERS/Manuel Orbegozo

Apple estaría considerando renovar el sistema de cámaras del iPhone Air de segunda generación para hacerlo más atractivo, según recoge MacRumors.

El principal cambio sería la incorporación de dos cámaras traseras en lugar de solo una, lo que brindaría a los usuarios una experiencia fotográfica mucho más versátil.

Este nuevo modelo mantendría el sensor principal de 48 MP y sumaría un ultra gran angular también de 48 MP. De confirmarse estos detalles, el iPhone Air de segunda generación ofrecería una configuración de cámaras similar —o incluso idéntica— a la que ofrece actualmente el iPhone 17 base.

El modelo conservaría el sensor principal de 48 MP y sumaría un ultra gran angular del mismo tamaño. (Apple Colombia)

El dispositivo conservaría su diseño delgado y su pantalla de 6,5 pulgadas. Sin embargo, si se mantiene el diseño actual, la inclusión de una segunda cámara podría representar un desafío por la falta de espacio en el módulo para alojar ambos sensores.

Qué más se conoce sobre el iPhone Air 2

Asimismo, según el analista Ming-Chi Kuo, Apple presentaría el iPhone Air de segunda generación junto con el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y su primer iPhone plegable durante la segunda mitad de 2026.

Además, la compañía tendría previsto lanzar un tercer modelo de iPhone Air, esta vez con una pantalla de mayor tamaño, en la segunda mitad de 2027.

Cómo es el iPhone Air

El iPhone Air se caracteriza por su diseño ultradelgado y liviano: mide 74,7 mm de ancho, 156,2 mm de alto, apenas 5,64 mm de grosor y pesa solo 165 gramos. Estas dimensiones lo hacen notablemente más delgado y ligero que la versión estándar.

Mantener el diseño actual podría complicar la inclusión de una segunda cámara por falta de espacio en el módulo. (Apple)

En cuanto a rendimiento, el iPhone Air incorpora el A19 Pro, que cuenta con una CPU de seis núcleos (dos de alto rendimiento y cuatro de eficiencia), una GPU de cinco núcleos con aceleradores neuronales, un Motor Neural de 16 núcleos y soporte para ray tracing acelerado por hardware, lo que permite un desempeño sobresaliente en inteligencia artificial y gráficos avanzados, según Apple.

Otra diferencia importante es que el iPhone Air solo admite eSIM, eliminando la ranura para tarjeta SIM física debido a su perfil ultra delgado. En contraste, el iPhone 17 aún mantiene la compatibilidad con la SIM física, ofreciendo una opción adicional para los usuarios.

Por qué el iPhone Air solo tiene eSIM

El iPhone Air incorpora únicamente eSIM debido a su diseño ultradelgado, que no permite el espacio necesario para una ranura de tarjeta SIM física. Esta decisión responde al objetivo de hacer el dispositivo lo más ligero y delgado posible, diferenciándolo de otros modelos estándar.

Apple también lanzaría un tercer iPhone Air con pantalla más grande en la segunda mitad de 2027. REUTERS/Manuel Orbegozo

Además, la tecnología eSIM facilita la gestión de varias líneas desde el propio teléfono y simplifica el proceso de activación, eliminando la necesidad de cambiar tarjetas físicas.

Qué características tiene la línea de iPhone 17

La nueva familia iPhone 17 incorpora el chip A19 de 3 nanómetros, ofreciendo un rendimiento superior y mayor eficiencia energética, lo que se traduce en mayor fluidez y hasta ocho horas más de batería en comparación con la generación anterior, según Apple.

En rendimiento, el iPhone Air integra el chip A19 Pro con CPU de seis núcleos: dos de alto rendimiento y cuatro de eficiencia. REUTERS/Manuel Orbegozo

Su pantalla de 6,3 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz brinda imágenes nítidas y movimientos suaves.

En fotografía, el modelo base cuenta con un sensor principal de 48 MP y un telefoto de 12 MP. La cámara frontal con inteligencia artificial identifica más personas en la imagen y ajusta el encuadre automáticamente, incluso para fotos horizontales sin girar el teléfono.

Entre las innovaciones de software se incluyen la traducción en tiempo real y la subida de imágenes para búsquedas mediante inteligencia artificial. El iPhone 17 Pro, por su parte, dispone del potente chip A19 Pro, que ofrece un 40 % más de rendimiento.

Además, suma un sistema de refrigeración por cámara de vapor, el rediseño rectangular del módulo de cámaras y tres sensores traseros de 48 MP, con un zoom digital de 40x y mejoras en la captación de luz para lograr colores más fieles a la realidad.