Noruega rechaza un paquete salarial de un billón de dólares para Elon Musk

El NBIM también se ha opuesto a la propuesta de que Tesla invierta en xAI. REUTERS/Nathan Howard

El fondo soberano más importante del mundo, el Norges Bank Investment Management (NBIM) de Noruega, ha manifestado su rechazo a la histórica propuesta de Tesla de conceder a Elon Musk un paquete de acciones valuado en un billón de dólares.

Esta oposición, que representa el voto negativo de uno de los principales accionistas de la automotriz, surge en un contexto de debate global sobre la magnitud y el impacto que pueden tener los incentivos corporativos en empresas tecnológicas de alto perfil.

El fondo soberano noruego y su papel como accionista en Tesla

NBIM administra uno de los fondos más grandes a escala internacional y es el noveno mayor accionista de Tesla, según datos de Bloomberg. Aunque reconoce el papel visionario de Musk, el fondo argumentó que “nos preocupa el monto total de la compensación, la dilución y la falta de mitigación del riesgo asociado a la dependencia de una persona clave”.

Robyn Denholm, presidenta de Tesla, dijo que “si no logramos hacerle entender esto, es muy probable” que Musk considere una salida. Patrick Pleul/Pool via REUTERS

La postura noruega marca la mayor muestra de disconformidad hasta la fecha con los términos propuestos para el CEO de Tesla, que a su vez busca vincular su futuro profesional en la firma a la obtención de un mayor control accionarial y una remuneración alineada a su desempeño.

Decisión en la junta de accionistas de Tesla y la presión sobre el consejo

El futuro de la propuesta se definirá en la próxima junta anual de accionistas de Tesla, prevista para noviembre. En ese contexto, la oposición al plan de remuneración ha recibido el apoyo de firmas de asesoría de voto como Institutional Shareholder Services y Glass Lewis, y de grandes fondos como CalPERS, el mayor fondo de pensiones estadounidense.

El consejo directivo de Tesla insiste en que los nuevos objetivos de retribución buscan retener el liderazgo de Musk a través de un esquema de acciones adicional.

Tesla Inc. apuesta por la innovación en baterías y energía sostenible. REUTERS/Dado Ruvic

La presidenta del consejo, Robyn Denholm, fue clara sobre la posición de la directiva: “No me cabe duda de que si no logramos hacerle entender esto, es muy probable” que Musk considere una salida o una reducción de su implicación con la compañía. En caso de aprobarse el paquete completo, Musk obtendría acciones equivalentes al 12% de la empresa, reforzando aún más su control.

Controversia sobre la inversión en xAI y la reelección de miembros del consejo

El NBIM no solo ha votado en contra de la remuneración de Musk, sino que también se ha opuesto a la propuesta de que Tesla invierta en xAI —la startup de inteligencia artificial liderada por el propio Musk—, y rechaza la reelección de Ira Ehrenpreis y Kathleen Wilson-Thompson como directores.

En palabras del fondo noruego, “Los accionistas deberían tener derecho a solicitar cambios en el consejo de administración cuando este no actúe en su beneficio”.

Norges Bank Investment Management dijo que “nos preocupa el monto total de la compensación” para Musk. REUTERS/Daniel Cole

La única excepción fue el apoyo explícito a Joe Gebbia, cofundador de Airbnb, quien se presenta a la reelección en el consejo. La postura crítica del fondo frente a las políticas internas de Tesla ha generado tensión, quedando patente en el cruce público entre Musk y el director ejecutivo de NBIM, Nicolai Tangen, tras la votación del año pasado.

El rechazo al paquete millonario también tuvo repercusiones en el mercado: las acciones de Tesla cayeron hasta un 2,9% tras darse a conocer la noticia, aunque mantienen una subida acumulada del 16% en lo que va de año, equivalente al índice S&P 500.

Cómo son las acciones de Tesla

Las acciones de Tesla Inc. (TSLA) se negocian en la bolsa de valores Nasdaq y se consideran títulos de renta variable. Esto significa que su valor puede fluctuar significativamente en función de factores como los resultados financieros de la empresa, las expectativas de crecimiento, las tendencias del mercado tecnológico y las decisiones estratégicas de la compañía.

Las acciones de Tesla son seguidas de cerca por inversores tecnológicos y del sector automotor. REUTERS/Vincent West

El desempeño de Tesla suele estar vinculado a la innovación en vehículos eléctricos, energía renovable y desarrollos en inteligencia artificial.

La alta volatilidad es una característica habitual en las acciones de Tesla, lo que las convierte en una opción atractiva pero arriesgada para los inversionistas. En ocasiones, el precio de TSLA experimenta movimientos bruscos tras anuncios de lanzamientos, cambios regulatorios o noticias sobre su fundador, Elon Musk.