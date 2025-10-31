Tecno

Cuáles son las cinco carreras terciarias con más salida laboral en 2025, según la IA

Una de las carreras con mayor proyección es técnico en ciberseguridad o analista de seguridad, debido al rápido aumento de especialistas en protección digital

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Las carreras terciarias abarcan programas
Las carreras terciarias abarcan programas técnicos y tecnológicos orientados a la formación profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las carreras terciarias comprenden programas de educación técnica, tecnológica o de nivel medio-superior orientados a la formación profesional. Para 2025, una de las opciones con mayor salida laboral es la de técnico en ciberseguridad o analista de seguridad informática, según la inteligencia artificial.

ChatGPT explica que la demanda de especialistas que protegen redes, sistemas y datos crece a un ritmo acelerado. Dominar protocolos de seguridad, identificar vulnerabilidades y manejar conceptos como el hacking ético resulta fundamental.

Entre las formaciones terciarias más adecuadas se encuentran títulos como técnico superior o tecnólogo en seguridad informática o gestión de ciberseguridad, junto con certificaciones técnicas y práctica en laboratorios de redes y ciberseguridad.

ChatGPT señala que crece rápidamente
ChatGPT señala que crece rápidamente la demanda de expertos en proteger redes y datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta carrera ofrece oportunidades de empleo, con posibilidades de trabajar en empresas, entidades bancarias y organismos gubernamentales. Asimismo, constituye una base sólida para acceder en el futuro a puestos de mayor responsabilidad, como ingeniería o gestión.

Es importante contar con un buen conocimiento de informática, hardware, software y redes, así como mantenerse continuamente actualizado, ya que el sector evoluciona rápidamente.

Qué otras carreras terciarias tiene salida laboral en 2025

ChatGPT indica que otras carreras que tienen una gran salida laboral en 2025 son:

  • Técnicos en ciencia de datos o análisis de datos.

El analista o científico de datos destaca por su alto potencial de crecimiento laboral en los próximos años.

Esta carrera ofrece buenas oportunidades
Esta carrera ofrece buenas oportunidades laborales en empresas, bancos y entidades públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que las organizaciones gestionan volúmenes cada vez mayores de información, aumenta la necesidad de contar con expertos capaces de transformar esos datos en decisiones estratégicas y acciones concretas.

Para acceder a este sector, la formación terciaria recomendada abarca carreras técnicas o tecnológicas en análisis de datos, business intelligence, big data o estadística aplicada. Además, es valioso complementar estos estudios con cursos de programación básica (como Python o SQL), visualización de datos y estadística.

  • Técnicos en Salud / Servicios de Atención y Cuidado.

El sector salud y de asistencia social muestra uno de los mayores crecimientos en empleo, impulsado por el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas en muchos países.

Para ingresar a este campo
Para ingresar a este campo se recomiendan estudios técnicos o tecnológicos en análisis de datos, business intelligence, big data o estadística aplicada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas carreras ofrecen alta demanda laboral y la posibilidad de emplearse rápidamente tras finalizar los estudios, además de un impacto social significativo. Es importante considerar la carga emocional del trabajo, la necesidad de turnos y verificar la reglamentación local para ejercer.

  • Técnicos en energías renovables.

La transición hacia energías renovables y la sostenibilidad está impulsando la demanda de técnicos que instalen y mantengan sistemas solares, eólicos y de eficiencia energética, especialmente en América Latina, donde estos proyectos están en pleno crecimiento.

Para acceder a este campo, se recomienda formación terciaria en energías renovables, instalación de sistemas fotovoltaicos o mantenimiento de sistemas eléctricos eficientes, con contenidos de electricidad, electrónica y energías limpias.

Se deben considerar la carga
Se deben considerar la carga emocional, los turnos y la regulación local para ejercer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es un perfil técnico con oportunidades de trabajo en instalaciones y mantenimiento, e incluso posibilidades de emprendimiento local. Es fundamental asegurarse de la demanda regional y formarse bien para cumplir los estándares de seguridad.

  • Técnicos en logística, cadena de suministro y operaciones.

El auge del comercio electrónico, la globalización de las cadenas de suministro y el incremento de actividades de transporte y almacenamiento han elevado la demanda de perfiles técnicos especializados en operaciones logísticas.

Estos puestos no siempre requieren un título universitario; con una carrera tecnológica o técnica enfocada es posible cubrir las necesidades del sector.

Para trabajar en este sector
Para trabajar en este sector se sugiere formación en energías renovables, instalación solar o mantenimiento eléctrico, con bases en electricidad y electrónica. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Las opciones de formación terciaria incluyen tecnología o técnico en logística y cadena de suministro, gestión de almacenes u operaciones de comercio electrónico, con contenidos en sistemas de gestión, software logístico y buenas prácticas de almacén y transporte.

Estos perfiles tienen inserción en empresas locales e internacionales, especialmente en retail, importación/exportación y distribución, así como posibilidades de ascenso a cargos de supervisión.

Temas Relacionados

Carreras2025TrabajoCiberseguridadChatGPTTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo proteger a los menores de ser mal influenciados por la inteligencia artificial

Expertos advierten que la dependencia psicológica hacia estos sistemas puede incrementar el riesgo de aislamiento y problemas de salud mental en la adolescencia

Cómo proteger a los menores

Canva desafía a Adobe y lanza gratis su mejor alternativa a Photoshop impulsada por IA

La plataforma busca consolidarse como la alternativa más completa a Adobe Photoshop e Illustrator con funciones de IA generativa

Canva desafía a Adobe y

Dónde ver la final de la Copa Libertadores el 29 de noviembre de 2025: gratis y sin Magis TV

Expertos advierten que la aplicación puede exponer los dispositivos de los usuarios a malware y violaciones de privacidad al instalarse desde fuentes no oficiales

Dónde ver la final de

Antenas de Starlink quedarán sin funcionamiento: cuáles son las versiones afectadas

A través de correo electrónico, SpaceX está notificando a los usuarios afectados

Antenas de Starlink quedarán sin

WhatsApp planea abrirse a otras plataformas: pronto podrás chatear con contactos de otras apps

Esta nueva función responde a la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, que exige a las grandes tecnológicas hacer sus servicios compatibles con servicios externos

WhatsApp planea abrirse a otras
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ataron, golpearon y mataron a

Ataron, golpearon y mataron a una jubilada durante un robo en su casa de San Isidro

Piratería editorial: incautan libros falsificados de autores como David Viñas y Antonio Di Benedetto

Detuvieron en Chubut a un mapuche que estaba prófugo desde 2022

Por primera vez, un médico argentino dirigirá la Federación Mundial de Terapia Intensiva

La gripe y el COVID aumentan el riesgo de ataque cardiaco y ACV, detectó un nuevo estudio

INFOBAE AMÉRICA
Murió Maria Riva, la mujer

Murió Maria Riva, la mujer que desmitificó la leyenda de Marlene Dietrich

El papa León XIV instó a las universidades católicas de América Latina a formar “inteligencias con sentido crítico”

Murió Anthony Grey, el periodista británico que estuvo cautivo en China

Las claves de la tregua comercial de un año entre Estados Unidos y China

Un ataque ruso dejó al menos 11 heridos, entre ellos cuatro niños, en Sumy, Ucrania

TELESHOW
Entre canciones y heridas, Lissa

Entre canciones y heridas, Lissa Vera y Lourdes Fernández volvieron a elegirse: “La próxima estaré ahí”

Federico Bal y Yanina Latorre protagonizaron un momento inesperado: ambos sellaron una entrevista con un beso

Guido Kaczka recibió un fuerte reclamo en vivo en Buenas noches Familia: “No suena el bajo”

Sofía Gonet expuso en los secretos de su pasado con Homero Pettinato: “Ya me curé de espanto”

Quién es Dulceida, la influencer española creadora de los Premios ÍDOLO