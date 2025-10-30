Tecno

Xiaomi inicia el despliegue global de HyperOS 3, basado en Android 16, con nueva interfaz

Entre las funciones más llamativas se encuentra ‘Hyper Island’, un sistema de notificaciones y eventos inspirado en la Dynamic Island de Apple

HyperAI aporta traducción y transcripción
HyperAI aporta traducción y transcripción inmediata tanto de videos como de notas de voz. (Foto: Imagen ilustrativa)

Xiaomi ha dado inicio al lanzamiento mundial de HyperOS 3, su mayor actualización de software del año, que llega con una interfaz renovada y herramientas basadas en inteligencia artificial. Esta nueva versión, apoyada en Android 16 para los modelos de última generación, no solo apuesta por una experiencia visual más pulida, sino que incorpora avances en rendimiento, personalización e interconectividad entre dispositivos.

Las novedades de HyperOS 3: diseño, IA y conectividad mejorada

La actualización de HyperOS 3 destaca en primer lugar por su interfaz rediseñada. Los usuarios encontrarán un entorno más limpio, con nuevos íconos y widgets en las apps nativas, que facilitan la navegación y la gestión de tareas diarias.

Entre las funciones más llamativas se encuentra ‘Hyper Island’, un sistema de notificaciones y eventos inspirado en la Dynamic Island de Apple. Esta novedad permite visualizar y gestionar música, temporizadores y alertas en tiempo real desde la parte superior de la pantalla, sin interrumpir otras actividades.

HyperAI incorpora una búsqueda inteligente
HyperAI incorpora una búsqueda inteligente en la galería de fotos utilizando lenguaje natural. (Foto: Xiaomi)

Aunque la versión permite mostrar varias notificaciones simultáneamente, todavía no está confirmado si ese nivel de funcionalidad llegará a la edición global.

La integración de la inteligencia artificial, gestionada por el sistema HyperAI, es uno de los pilares centrales. HyperAI aporta traducción y transcripción inmediata tanto de videos como de notas de voz, optimizando la calidad del sonido en entornos ruidosos.

Además, incorpora una búsqueda inteligente en la galería de fotos utilizando lenguaje natural, y extiende sus capacidades a la cámara y los fondos de pantalla, permitiendo reconocer objetos y crear imágenes de alta calidad de manera automatizada.

Xiaomi ha dado inicio al
Xiaomi ha dado inicio al lanzamiento mundial de HyperOS 3, su mayor actualización de software del año. REUTERS/Francis Mascarenhas

En términos de conectividad, Xiaomi ha mejorado la compatibilidad para trabajar con otros ecosistemas. Ahora, los usuarios pueden acceder a la pantalla de su teléfono desde dispositivos como Mac o iPad, facilitando el flujo de trabajo y la interacción entre plataformas distintas.

Requisitos de instalación y desafíos pendientes para HyperOS 3

El despliegue global de HyperOS 3 ha comenzado inicialmente en los Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro en Europa, y se extenderá progresivamente a otros modelos.

Un cambio importante que deben considerar quienes deseen actualizar es el aumento en el almacenamiento requerido: la actualización ahora demanda al menos 9 GB de espacio libre, frente a los 6 GB necesarios anteriormente. Esto obliga a los usuarios a liberar espacio antes de iniciar la instalación para evitar inconvenientes.

Xiaomi 15T.
Xiaomi 15T.

Es pertinente señalar que HyperOS 3 no elimina la presencia de publicidad dentro de algunas aplicaciones del sistema, un aspecto que ha generado quejas entre la base de usuarios de la marca. Xiaomi se enfrenta así al desafío de equilibrar su modelo de negocio, que depende en parte de los ingresos publicitarios, con la expectativa de los consumidores de un entorno de software más limpio.

¿Tu dispositivo recibirá HyperOS 3?: así puedes comprobarlo fácilmente

Para quienes desean saber si su dispositivo recibirá HyperOS 3, existe una forma sencilla y directa a través de la aplicación HyperOS Updater, que está disponible gratuitamente en Google Play. Basta con descargar e instalar la aplicación como cualquier otra app en el teléfono; si bien se ofrece una versión de pago con funcionalidades extra, no es requisito para utilizar el servicio básico.

Android 16 es la más
Android 16 es la más reciente versión del sistema operativo móvil desarrollado por Google para smartphones y tabletas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/r/

Al abrir HyperOS Updater, pueden aparecer ventanas promoviendo la opción premium, aunque es posible cerrarlas sin inconvenientes. Una vez en la pantalla principal, la herramienta identificará el modelo exacto de tu dispositivo y mostrará si está programado para recibir HyperOS 3 y la actualización de Android 16. También se proporcionará una fecha aproximada estimada para la llegada de la actualización a tu equipo.

El proceso no requiere pasos adicionales: con solo consultar la aplicación tendrás acceso inmediato a la información relevante sobre el futuro del sistema operativo en tu Xiaomi, Redmi o POCO. Además, la app avisa si tienes versiones pendientes por instalar, ayudando a mantener siempre el dispositivo al día.

