Juega Pac-Man con el nuevo doodle de Google para celebrar Halloween

Halloween es una fecha en la que Google cambia el diseño de su logo para darle un toque especial al doodle por esta festividad. Y para este año el protagonista es PAC-MAN, un videojuego que está cumpliendo 45 años.

Bajo el título “PAC-MAN: Halloween 2025 Edition”, este diseño es también un juego en el que los usuarios tendrán la oportunidad de sumar puntos y descubrir detalles de esta icónica franquicia de Bandai Namco.

Cómo es el doodle de Google dedicado a PAC-MAN

Este doodle de PAC-MAN cuenta con ocho niveles temáticos, cuatro de ellos inspirados en casas encantadas, diseñados en colaboración directa con Bandai Namco Entertainment.

La mecánica respeta la esencia del juego original: guiar a PAC-MAN alrededor del laberinto, devorar todos los puntos y evitar a los emblemáticos fantasmas Blinky, Inky, Pinky y Clyde. Además, los jugadores pueden recolectar píldoras de poder que les otorgan la capacidad de perseguir a los fantasmas, generando reversiones en la dinámica y emociones cercanas a las del título lanzado en 1980.

Google celebra Halloween 2025 con un doodle interactivo de PAC-MAN que homenajea los 45 años del icónico videojuego. (Google )

Un aspecto especialmente llamativo de esta edición reside en el diseño personalizado de cada casa encantada, desarrollado para reflejar la personalidad del fantasma que la habita.

Google destacó que debemos prestar “mucha atención al interior de cada casa encantada, ya que su diseño refleja directamente la personalidad del fantasma que la habita”.

En contraste con el doodle conmemorativo de 2010, la versión de 2025 amplía notablemente la oferta con fases extendidas y una ambientación completamente renovada, llena de detalles.

El doodle de PAC-MAN está disponible solo por 24 horas en la página principal de Google, accesible con un clic desde el buscador. (Google )

Cómo acceder al juego de PAC-MAN y encontrar los demás doodles de Google

Los jugadores interesados en sumarse al reto de PAC-MAN: Halloween 2025 Edition pueden hacerlo fácilmente desde la página principal de Google. El juego está disponible únicamente durante 24 horas de forma destacada, accesible con un solo clic sobre el Doodle temático.

Una vez dentro, aparecen los ocho niveles de las distintas casas embrujadas, en una experiencia directa desde la barra de búsqueda.

Para quienes deseen explorar otros juegos pasados, el acceso es igual de sencillo. Google tiene un archivo completo de todos sus Doodles en www.google.com/doodles. Allí es posible buscar juegos interactivos por año, temática o palabras clave, utilizando el motor de búsqueda interno del portal.

La colaboración entre Google y Bandai Namco Entertainment permite un diseño personalizado para cada casa encantada del doodle. (Google )

En la biblioteca aparecen detallados tanto los Doodles educativos como las distintas experiencias y minijuegos publicados desde 1998. Al ingresar a la ficha de cada Doodle, el usuario puede jugar directamente desde el navegador, sin necesidad de descargas ni registros.

Entre los títulos más reconocidos y frecuentemente jugados se encuentra Doodle Champion Island Games, lanzado para los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, que propone una aventura de rol con minijuegos inspirados en deportes y tradiciones japonesas.

También destaca Magic Cat Academy, donde el objetivo consiste en ayudar al gato Momo a enfrentar fantasmas mediante hechizos, y Pangolin Love, una serie de juegos ambientados en el Día de San Valentín en los que un pangolín atraviesa misiones de baile, música y cocina.

Los usuarios pueden acceder directamente a estos y otros juegos icónicos, como el de Gerald “Jerry” Lawson, que conmemora a un pionero de los videojuegos permitiendo crear mini-juegos propios, o el siempre vigente Doodle PAC-MAN de 2010, recordado por haber marcado el inicio de los Doodles interactivos.

Además, es posible hallar juegos relacionados con celebraciones mexicanas como Lotería, juegos deportivos creados para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 —como fútbol, baloncesto o salto de vallas—, y propuestas educativas como Codificación para zanahorias, destinadas a enseñar los principios básicos de la programación.

Google proporciona una opción de búsqueda directa: al escribir en el propio buscador los nombres de juegos muy populares, como “PAC-MAN” o “Snake”, el Doodle interactivo aparecerá como primer resultado, listo para jugar.