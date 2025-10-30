Este es el robot humanoide de Noetix Robotics que cuesta lo mismo que un iPhone

Bumi destaca por su tamaño compacto, su peso de 12 kilogramos y una altura de 94 centímetros. (YouTube XRoboHub)

La robótica educativa y de acceso general acaba de dar un paso importante con el lanzamiento de Bumi, un robot humanoide presentado por Noetix Robotics. Por apenas 1.206 euros, un valor equiparable al de un iPhone 16 Pro, este modelo promete acercar la tecnología humanoide a escuelas, aficionados y pequeñas empresas, sectores para los que estos desarrollos estaban, hasta ahora, fuera de todo alcance económico.

Bumi, el robot humanoide económico: características y aplicaciones

Bumi destaca por su tamaño compacto, su peso de 12 kilogramos y una altura de 94 centímetros, características que lo vuelven manejable y adecuado tanto para entornos escolares como profesionales. Ofrece capacidades básicas: puede caminar, mantener el equilibrio, bailar, responder a comandos de voz y cuenta con una programación visual fácil de usar mediante arrastrar y soltar.

Su batería de 48 voltios brinda una autonomía de dos horas, suficiente para la mayoría de ejercicios y experimentos. Según fuentes de Interesting Engineering, la fase de reservas está planificada para finales de año.

El robot Bumi puede bailar. (YouTube XRoboHub)

El robot no busca competir con gigantes del sector como el Tesla Optimus o Boston Dynamics Atlas, cuyos precios superan los 30.000 dólares y se orientan a sectores industriales de alto desempeño. Bumi, en cambio, responde a la demanda de institutos de educación y entusiastas de la robótica que requieren una plataforma de desarrollo asequible.

Para estudiantes y pequeños desarrolladores, sus especificaciones resultan adecuadas para aprender programación, trabajar en proyectos colaborativos y comprender la integración de sensores y motores.

La compañía ya posee experiencia en el sector: su tecnología fue validada previamente en un modelo capaz de completar una media maratón humanoide en China, un reto que implica desarrollar sistemas de control y equilibrio fiables.

Su batería de 48 voltios brinda una autonomía de dos horas. (Noetix Robotics)

Democratización de la robótica

El mayor aporte de Bumi es la reducción drástica de la barrera de entrada al ámbito de los robots humanoides. Institutos o academias pueden adquirir varias unidades de Bumi por el precio de un solo modelo de gama alta, facilitando la enseñanza de conceptos de robótica y programación sin necesidad de grandes presupuestos.

El coste es comparable al de un teléfono inteligente de gama alta, lo que lo convierte en un recurso accesible para laboratorios educativos y empresas emergentes.

En comparación, otros fabricantes han avanzado con propuestas destinadas a sectores comerciales o industriales. AiMOGA, de OMODA & JAECOO, ya puede encargarse de tareas en concesionarios o abrir puertas de vehículos, mientras que Meta desarrolla robots entrenados con simulaciones avanzadas de manipulación. Sin embargo, ninguno había conseguido una plataforma funcional y programable disponible en el rango de precio de Bumi.

La llegada de este robot plantea un escenario donde la robótica deja de ser exclusiva de universidades y laboratorios de grandes corporaciones, y comienza a ser una herramienta real para el aprendizaje, la iniciativa personal y la experimentación en contextos cotidianos.

Tesla Optimus es un robot de propósito general en desarrollo, diseñado para realizar tareas peligrosas, repetitivas o aburridas mediante IA avanzada. REUTERS/Brendan McDermid

Características principales del robot humanoide Tesla Optimus

Tesla Optimus es un robot humanoide desarrollado por Tesla con el objetivo de automatizar tareas repetitivas en entornos industriales y domésticos. Mide aproximadamente 1,73 metros de altura y pesa cerca de 60 kilogramos.

Cuenta con una estructura articulada que le otorga movilidad similar a la humana, permitiéndole caminar, mover objetos y manipular herramientas. Incorpora cámaras, sensores y algoritmos de inteligencia artificial para percibir su entorno y tomar decisiones en tiempo real.

El robot utiliza la misma plataforma de hardware y software que los vehículos autónomos de Tesla, lo que le permite aprender y adaptarse a distintas situaciones. Entre sus características, destaca la capacidad para transportar cargas, realizar actividades básicas de asistencia y comunicarse mediante una pantalla integrada en la cabeza.