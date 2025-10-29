Tecno

WhatsApp podría volver lento el celular: desactiva esta función para mejorar su rendimiento

WhatsApp puede estar ocupando más memoria de la que imaginas en tu teléfono Android

WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada del mundo con más de 2.500 millones de usuarios activos diarios, puede ser la causa de que tu celular Android funcione más lento de lo habitual. Aunque la mayoría de personas la utiliza constantemente para comunicarse, pocos saben que el propio aplicativo puede consumir grandes cantidades de almacenamiento interno sin que el usuario lo note.

La razón principal está en la descarga automática de archivos, una función que viene activada por defecto y que guarda en la memoria del dispositivo todas las fotos, videos, audios y documentos que se reciben en los chats. Con el tiempo, esta acumulación de datos puede provocar lentitud, bloqueos o incluso fallos en el sistema operativo.

Si tu celular se volvió más lento y sospechas que WhatsApp podría ser el motivo, existe una manera sencilla de solucionarlo desde la propia aplicación, sin tener que desinstalarla ni borrar tus conversaciones.

Cómo evitar que WhatsApp llene tu almacenamiento sin darte cuenta

El exceso de archivos descargados de WhatsApp es uno de los motivos más comunes por los que los teléfonos pierden rendimiento. Cada foto, video o mensaje de voz recibido se guarda en el almacenamiento interno, ocupando espacio que el usuario podría necesitar para otras funciones del sistema.

Para detener este proceso, solo hay que modificar un ajuste dentro de la app:

  1. Abre WhatsApp y dirígete al menú de Configuración (ícono de tres puntos en la esquina superior derecha).
  2. Toca en la opción “Almacenamiento y datos”.
  3. En el apartado “Descarga automática de medios”, desactiva las opciones de descarga de fotos, videos, audios y documentos, tanto con datos móviles como con Wi-Fi.

De esta forma, los archivos multimedia no se guardarán automáticamente en tu teléfono, y solo se descargarán cuando tú lo decidas. Esta medida no solo libera espacio, sino que también reduce el consumo de datos móviles y batería.

Cómo borrar los archivos más pesados desde WhatsApp

Si tu teléfono ya presenta problemas de rendimiento, WhatsApp también permite gestionar el almacenamiento desde la misma aplicación. En la sección “Almacenamiento y datos”, puedes acceder al apartado “Administrar almacenamiento”, donde verás qué chats o grupos ocupan más espacio.

Allí podrás:

  • Revisar los archivos más pesados, como videos o documentos.
  • Eliminar directamente los elementos innecesarios.
  • Liberar espacio sin borrar las conversaciones completas.

Además, WhatsApp organiza los datos por contacto o grupo, lo que facilita identificar quién envía más contenido multimedia. Con unos minutos de limpieza periódica, el teléfono recupera fluidez y evita que el sistema se ralentice.

Cómo liberar espacio en WhatsApp usando un nuevo método

WhatsApp está desarrollando una herramienta que permitirá a los usuarios gestionar el espacio que ocupa cada conversación de manera individual. La función, detectada en la versión beta de la app para iOS por el portal especializado WABetaInfo, aún no ha sido lanzada oficialmente, pero se espera que llegue pronto.

Para usarla —una vez esté disponible— solo habrá que seguir unos simples pasos:

  1. Abrir WhatsApp y entrar en el chat que se desea revisar.
  2. Tocar el nombre del contacto o grupo en la parte superior.
  3. Deslizar hasta encontrar la opción “Administrar almacenamiento”.
  4. Allí se mostrará el espacio total ocupado por fotos, videos y documentos.
  5. Desde ese apartado, será posible seleccionar y eliminar archivos innecesarios directamente, liberando memoria sin borrar toda la conversación.
Por qué liberar espacio mejora el rendimiento del celular

En los dispositivos Android, el almacenamiento lleno afecta directamente la velocidad del sistema. Cuando el espacio interno disponible cae por debajo del 10 %, el sistema operativo tiene menos margen para gestionar procesos, instalar actualizaciones o ejecutar aplicaciones de forma óptima.

Eliminar archivos de WhatsApp ayuda a mejorar la respuesta del dispositivo, evita bloqueos y prolonga la vida útil del almacenamiento interno. Además, permite que otras aplicaciones funcionen con mayor estabilidad y rapidez.

Los expertos en mantenimiento móvil recomiendan liberar espacio al menos una vez al mes y desactivar las descargas automáticas si se participa en muchos grupos o se recibe contenido multimedia de manera constante.

