WhatsApp planea añadir una de las funciones más populares de Facebook: las fotos de portada

Esta función permitirá a los usuarios personalizar aún más su espacio en la app. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

WhatsApp está trabajando en una nueva función para los perfiles de usuario que recuerda a Facebook: la opción de agregar una foto de portada. Esta imagen se mostrará detrás de la foto de perfil y permitirá a cada persona personalizar su espacio, Según WABetaInfo.

Dicha función ya existe para cuentas empresariales de WhatsApp y pronto estará disponible para todos los usuarios.

Configurar la foto de portada será sencillo: bastará con elegir una imagen desde la configuración del perfil. Una vez seleccionada, la foto de portada aparecerá resaltada en la parte superior del perfil, dándole un aspecto más personalizado y atractivo.

Los usuarios pueden personalizar quién tiene acceso a su foto de portada. (WaBetaInfo)

Asimismo, WhatsApp prepara controles de privacidad para la foto de portada, de modo que los usuarios podrán elegir quién puede verla.

Las opciones actuales en prueba son: ‘Todos‘ (cualquier usuario de WhatsApp), ‘Mis contactos‘ (solo personas guardadas en tu agenda) y ‘Nadie‘ (la imagen queda oculta, pero sin eliminarse).

Por ahora, no se permite excluir contactos específicos con la función “Mis contactos excepto”, aunque esto podría cambiar en futuras actualizaciones.

En redes sociales como Facebook, integran foto de portada en sus perfiles. (Facebook)

Para qué sirve la función de foto de portada en WhatsApp

La función de foto de portada en WhatsApp permite a los usuarios personalizar aún más su perfil, mostrando una imagen en la parte superior de su página personal, detrás de la foto de perfil.

Esta característica, similar a la que ya existe en redes sociales como Facebook, ofrece un espacio para que cada persona exprese su identidad, gustos, intereses o estado de ánimo a través de una imagen destacada.

La foto de portada aporta un toque visual atractivo y ayuda a diferenciar el perfil de un usuario del resto, haciéndolo más reconocible y personal. Para muchos, se convierte en una forma sencilla de compartir algo sobre sí mismos sin necesidad de enviar mensajes o actualizaciones de estado de manera constante.

La función de foto de portada de WhatsApp está en desarrollo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además, esta función puede ser útil en contextos profesionales o laborales, ya que facilita que empresas, marcas o proveedores de servicios proyecten una imagen más consistente en su comunicación por WhatsApp.

La posibilidad de elegir quién puede ver la foto de portada, gracias a los nuevos controles de privacidad, brinda a los usuarios mayor control sobre su información.

Qué significa que WhatsApp esté desarrollando una función

Cuando se dice que WhatsApp está desarrollando una función, significa que la aplicación está trabajando en nuevas herramientas o mejoras que aún no están disponibles para todos los usuarios.

Las funciones en desarrollo de WhatsApp no resultan en la aplicación estándar, en ocasiones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Estas funciones suelen pasar por una etapa de pruebas internas o en versiones beta, donde se ajustan y optimizan antes de su lanzamiento oficial. El objetivo es ofrecer experiencias más completas, seguras o personalizadas.

Cuando una función está en desarrollo, puede cambiar o ajustarse según los comentarios de usuarios y pruebas técnicas, y no siempre está garantizada su implementación final en la versión principal de la app.

Qué es WhatsApp Beta

WhatsApp Beta es una versión de prueba de la aplicación WhatsApp en la que los usuarios pueden acceder antes que nadie a nuevas funciones y mejoras que todavía no han sido lanzadas oficialmente.

Esta versión está dirigida a quienes desean probar novedades y contribuir con sus comentarios para detectar posibles errores o fallos antes del lanzamiento general. Las actualizaciones en WhatsApp Beta suelen ser más frecuentes y, en ocasiones, pueden incluir funciones inestables o temporales.

Los usuarios de iOS deben descargar TestFlight para empezar a usar WhatsApp Beta. (App Store)

Cómo participar en WhatsApp Beta

Para participar en WhatsApp Beta en Android, debes buscar “WhatsApp” en Google Play y unirte al programa desde la página de la app, si el cupo está disponible. Una vez aceptado, recibirás las actualizaciones beta automáticamente.

En iPhone, ingresa a la aplicación TestFlight, busca WhatsApp y solicita acceso al programa beta, si hay plazas libres. En ambos casos, recuerda que las versiones beta pueden contener errores y funciones en prueba.