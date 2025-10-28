Tecno

Adobe lanza una nueva versión de su generador de imágenes: así es Firefly Image 5

Desde la transformación de fotografías y vídeos mediante instrucciones escritas hasta asistentes conversacionales en sus principales aplicaciones

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Firefly Image 5 ahora puede
Firefly Image 5 ahora puede funcionar con resoluciones nativas de hasta 4 megapíxeles. (Adobe)

La inteligencia artificial generativa ha experimentado un nuevo avance con la llegada de Firefly Image 5, la última versión del generador de imágenes de Adobe.

Este desarrollo, presentado durante la conferencia MAX, destaca por su capacidad para crear imágenes de alta calidad y por la integración de funciones de edición con IA que responden a instrucciones en lenguaje natural, lo que transforma la experiencia tanto de profesionales como de aficionados en el ámbito del diseño y la edición digital.

Firefly Image 5 se presenta como un modelo generativo capaz de producir imágenes con una resolución de 4 megapíxeles, sin requerir procesos adicionales de escalado.

Adobe también ha anunciado que
Adobe también ha anunciado que está desarrollando una función que permitirá realizar ediciones en capas a partir de órdenes escritas. (Reuters)

Además de la generación de imágenes, la herramienta permite realizar ediciones complejas mediante simples indicaciones escritas. Por ejemplo, para eliminar un objeto no deseado de una fotografía, basta con redactar una instrucción y la inteligencia artificial ejecuta la tarea de manera automática.

Adobe también ha anunciado que está desarrollando una función que permitirá realizar ediciones en capas a partir de órdenes escritas, ampliando así las posibilidades creativas. Actualmente, Firefly Image 5 está disponible en beta pública para todos los usuarios, quienes pueden acceder a sus capacidades a través de la renovada versión web en firefly.adobe.com.

Asistentes conversacionales y chatbots en Express y Photoshop

La apuesta de Adobe por la inteligencia artificial generativa se extiende más allá de la generación y edición de imágenes. La compañía ha incorporado asistentes conversacionales en formato de chatbot en aplicaciones clave como Express y Photoshop.

Adobe Firefly también brindará asistentes
Adobe Firefly también brindará asistentes de IA a Express y Photoshop. (Adobe)

En Express, el asistente de IA permite a los usuarios interactuar de forma sencilla y conversacional con las herramientas, solicitando modificaciones específicas en sus proyectos sin complicaciones técnicas.

Este asistente ofrece opciones predefinidas, comprende instrucciones con poco contexto y puede modificar objetos individuales o trabajar en capas, manteniendo siempre el control en manos del usuario. En Photoshop, la integración de estos chatbots facilita la ejecución de acciones complejas a partir de simples solicitudes, lo que agiliza el flujo de trabajo creativo.

Otras innovaciones de Adobe Firefly y Creative Cloud

Junto a Firefly Image 5 y los asistentes conversacionales, Adobe ha presentado otras innovaciones impulsadas por inteligencia artificial en su ecosistema de aplicaciones. Entre ellas destaca un generador de música para vídeos, que permite crear pistas sonoras a partir de descripciones textuales y sugiere recomendaciones automáticas según el contenido del vídeo.

Firefly Imagen 5 también incluye
Firefly Imagen 5 también incluye un nuevo generador de música para videos. (Adobe)

También se ha lanzado un editor de vídeo basado en IA que funciona directamente desde el navegador, posibilitando la generación de secuencias y materiales audiovisuales mediante instrucciones escritas. En Photoshop, la función de relleno generativo ahora es compatible tanto con los modelos de Adobe Firefly como con soluciones de terceros, como Gemini 2.5 Flash Image.

Por su parte, Lightroom incorpora una herramienta que selecciona las mejores fotografías de un lote, evaluando parámetros como intensidad, ángulo y enfoque, mientras que Premiere recibe optimizaciones en sus funciones generativas.

Estas novedades forman parte de una estrategia más amplia de Adobe, que busca consolidar la inteligencia artificial generativa como eje central de su ecosistema creativo.

La empresa ha anunciado la implementación de más de un centenar de innovaciones relacionadas con IA en las distintas herramientas de Creative Cloud, lo que marca una etapa de transformación continua en la forma en que los usuarios crean, editan y gestionan contenido digital.

Temas Relacionados

AdobePhotoshopCreative CloudInteligencia artificialIA GenerativaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Samsung limitaría el lanzamiento del Galaxy TriFold a pocos países

El volumen de producción del celular sería limitado, con entre 50.000 y 200.000 unidades en la primera fase

Samsung limitaría el lanzamiento del

Google Gemini lanza Canvas, la función que crea presentaciones completas a partir de una simple instrucción

Los usuarios pueden exportar con un clic los borradores generados por Gemini directamente a Google Slides

Google Gemini lanza Canvas, la

Cómo usar estas 3 funciones de Instagram para celebrar Halloween

Los usuarios podrán involucrarse con esta temática para interactuar con sus contactos

Cómo usar estas 3 funciones

Amazon confirma que eliminará 14 mil puestos de trabajo para invertir en IA

La mayoría de los empleados afectados dispondrá de 90 días para buscar nuevas oportunidades dentro de la empresa

Amazon confirma que eliminará 14

Microsoft presenta a Mico, el avatar que da identidad a su asistente Copilot

Según expertos de la compañía, este avatar satisface la necesidad de establecer una comunicación más informal y humana con la IA

Microsoft presenta a Mico, el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una pareja de argentinos relató

Una pareja de argentinos relató cómo se vivió en primera persona el paso del huracán Melissa por Jamaica

Brutal pelea en Misiones: una mujer le mordió un dedo a otra y le arrancó una falange

La Plata: un hombre y su hija murieron en un incendio luego de quedar atrapados en su casa

Javier Milei recibirá el jueves en Casa Rosada a un grupo de gobernadores para comenzar a negociar las reformas

Hielo de seis millones de años hallado en la Antártida revela datos inéditos sobre el clima terrestre

INFOBAE AMÉRICA
“La diplomática” es una exquisita

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

Familia de Villavicencio acusó a jueces del caso de dilatar injustificadamente el proceso

La Cruz Roja repudió el “inaceptable” montaje de Hamas en la entrega de los restos de un rehén y exigió respeto al derecho humanitario

Un ritual prohibido, un sacrificio humano y una corona dorada: así es la tumba de 1600 años que reescribe la historia de Corea del Sur

Los videos que muestran la destrucción que dejó el huracán Melissa tras su paso por Jamaica

TELESHOW
Martín Pepa y un divertido

Martín Pepa y un divertido guiño a Pampita: “La Caro”

Marley mostró el detrás de escena de su segunda operación de ojos: “La vida sin anteojos ha llegado”

Nazarena Di Serio contó la angustiante situación de acoso que padeció: “Me tuvieron que dar el botón antipánico”

La impresionante cantidad de días que Matías Alé y Martina Vignolo estarán de luna de miel en Miami

Virginia da Cunha habló tras el descargo de Lourdes Fernández: “Nos tocó a nosotras estar ahí para rescatarla”