Android estrena nueva era para las llamadas: ahora podrás personalizar cómo te ven

La aplicación de Teléfono de Google. (Google)

Google trabaja en una nueva función que permitirá a los usuarios personalizar cómo se muestran durante las llamadas, una novedad que busca modernizar una de las herramientas más tradicionales del teléfono móvil. Esta actualización, en desarrollo dentro de la aplicación Teléfono de Google, introducirá opciones similares a las que ya ofrece Apple en sus “Contact Posters” desde iOS 17.

El hallazgo fue realizado por Android Authority, que detectó en la versión beta de la app una nueva opción llamada “Personaliza cómo aparecerás cuando hagas o recibas llamadas”. Aunque aún no está activa, su descripción apunta a una función que transformará la pantalla de llamadas en una experiencia más visual y personalizada, dejando atrás el diseño simple de número, nombre y foto de contacto.

Esta novedad se enmarca dentro de la integración de Nano Banana, el proyecto interno de Google enfocado en mejorar las experiencias de comunicación y que promete avances tanto en las videollamadas como en las llamadas tradicionales. Si se concreta, esta función podría cambiar la manera en que los usuarios se presentan al interactuar por teléfono, haciendo las llamadas más expresivas y personalizadas.

Google desarrolla con Android una nueva opción para mejorar las llamadas.

De Contact Poster a Calling Cards: el siguiente paso de Android

Las Tarjetas de llamada o Calling Cards fueron introducidas por Google a comienzos de 2025 y permiten modificar la forma en que aparecen los contactos guardados en el teléfono. Con ellas, es posible asignar imágenes, colores o estilos a las fichas de quienes suelen comunicarse con nosotros. Sin embargo, hasta ahora, esa personalización solo era visible de manera local, es decir, para el propio usuario.

La novedad que Google prepara busca dar el siguiente paso: que la personalización también sea visible para otras personas cuando se realiza o se recibe una llamada. De esta forma, los usuarios podrían mostrar su nombre, una foto seleccionada y algunos detalles adicionales directamente en la pantalla del destinatario, siempre respetando las configuraciones de privacidad establecidas por cada uno.

El concepto sigue la línea del Contact Poster de Apple, presentado en 2023 junto a iOS 17, que permite crear tarjetas de contacto personalizadas que se comparten automáticamente con otros usuarios de iPhone. La versión de Android adaptaría esa idea al ecosistema de Google, ampliando sus posibilidades a una mayor variedad de dispositivos y marcas.

Android busca mejorar la experiencia de las llamadas de sus usuarios. (Android Authority)

Cómo funcionará la personalización en las llamadas

De acuerdo con los primeros indicios encontrados en el código de la aplicación, la función permitiría al usuario diseñar su propia tarjeta de presentación para llamadas. Podría incluir una foto, colores personalizados, información adicional o incluso animaciones ligeras que se mostrarían al realizar o recibir una llamada.

Aunque todavía no está claro cómo se gestionará la visibilidad entre contactos, Google tendría que resolver un posible conflicto: ¿qué ocurre si una persona personaliza su tarjeta y su contacto hace lo mismo? En ese caso, el sistema deberá decidir qué versión mostrar, algo que probablemente se defina a través de permisos o ajustes específicos en la aplicación.

La compañía también podría aprovechar la inteligencia artificial para sugerir imágenes o estilos basados en el tipo de relación con cada contacto, de manera similar a cómo sugiere respuestas automáticas en Gmail o mensajes en Google Chat. Este enfoque permitiría una personalización rápida y coherente con el perfil del usuario.

Google se encuentra desarrollando una nueva función para su app de teléfono. (Google)

Disponibilidad y próximos pasos

Por el momento, esta nueva función se encuentra en desarrollo dentro de versiones internas de Android 16. Su despliegue público podría realizarse durante 2025, primero en los teléfonos Pixel y luego en otros modelos compatibles de diferentes fabricantes.

De mantenerse el calendario habitual de actualizaciones, se espera que la característica llegue de forma progresiva junto a futuras versiones del sistema operativo de Google, posiblemente acompañada de un programa beta para recibir comentarios de los usuarios antes de su lanzamiento global.

Con esta mejora, Google apunta a renovar la experiencia de llamadas en Android, un ámbito que apenas ha evolucionado en la última década. La posibilidad de mostrar una identidad visual personalizada durante una llamada podría marcar un nuevo estándar en la comunicación móvil, combinando tecnología, privacidad y una dosis de expresión digital.