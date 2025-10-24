Tres aplicaciones que puedes descargar en el celular en lugar Magis TV: no roban datos y son gratuitas

Este tipo de sitios está siendo censurado por atentar contra los derechos de propiedad intelectual. (Foto: Magis TV)

El cierre de Magis TV ha impulsado a varios usuarios a replantear sus hábitos de consumo audiovisual, priorizando la seguridad digital y la legalidad en la elección de plataformas para ver películas y series.

La desaparición de este popular servicio pirata, sumada a la intensificación de las restricciones contra aplicaciones no autorizadas, ha motivado la búsqueda de alternativas gratuitas que no exijan datos personales ni bancarios, y que garanticen la protección de los dispositivos.

Por qué es peligroso descargar Magis TV en el celular

Un informe elaborado por ESET sobre el funcionamiento de Magis TV, advierte sobre los riesgos asociados a la instalación de aplicaciones de origen dudoso.

Es un servicio que trae múltiples virus en el sistema operativo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según la compañía, “puede permitir que aplicaciones maliciosas descubran información privada sobre otras aplicaciones”, lo que expone a los usuarios a amenazas como el robo de información, infecciones por virus y estafas digitales.

Este tipo de permisos, calificados como críticos e invasivos, se diferencian en gran manera de los requerimientos habituales de una plataforma en línea legítima.

Cuáles aplicaciones son más seguras de descargar en un celular

Ante este problema, han surgido opciones legales y accesibles que permiten disfrutar de contenido audiovisual, sin infringir la ley ni comprometer la integridad operativa de televisores, celulares u ordenadores.

Permite ver producciones de diferentes géneros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las alternativas más reconocidas figuran YouTube, Pluto TV y Vix, todas disponibles en las tiendas oficiales Google Play Store y App Store. Estas aplicaciones ofrecen compatibilidad con una amplia gama de dispositivos.

Aunque estas plataformas no incluyen los estrenos cinematográficos más recientes, presentan catálogos extensos que abarcan películas, series y documentales en varios idiomas.

Cómo ver películas y series en YouTube

Esta plataforma propiedad de Google, destaca por su repertorio de títulos de dominio público, clásicos del cine, producciones independientes y documentales, todos publicados por canales verificados.

El acceso a este contenido legítimo, respaldado por los titulares de derechos, se realiza sin necesidad de descargar archivos que puedan poner en riesgo la seguridad del dispositivo. El usuario solo debe ingresar a la aplicación, buscar canales oficiales o listas de reproducción y seleccionar el título deseado.

La app cuenta con varias funciones para mejorar la experiencia de uso. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Entre las funciones disponibles se encuentran la visualización de fragmentos, la opción de subtítulos y controles parentales. No se requiere ingresar datos personales ni bancarios para acceder a las películas gratuitas, lo que disminuye considerablemente el riesgo de fraudes.

De qué forma opera Pluto TV para dar películas y programas gratis

Pluto TV ofrece una propuesta gratuita basada en canales en vivo y contenido bajo demanda, donde sobresalen películas, series, realities y eventos deportivos. El servicio opera por medio de una aplicación oficial compatible con televisores inteligentes, celulares y navegadores web.

La interfaz facilita la selección de canales temáticos o géneros cinematográficos, permitiendo una experiencia personalizada sin costos ocultos ni procesos de registro complejos.

Son alternativas fáciles de usar y sin complejos registros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de las plataformas ilegales, Pluto TV no solicita información bancaria ni acceso a archivos personales. Su modelo de financiamiento se sustenta en anuncios no invasivos que se alternan con la programación, lo que posibilita el acceso a contenido legítimo en un sitio online seguro.

Cuál opción cuenta con contenido latinoaméricano original

Vix se presenta como una de las opciones gratuitas más conocidas entre el público latinoamericano. Su catálogo incluye películas de Hollywood, producciones en español, series, documentales y programas originales, con una actualización constante de títulos y estrenos familiares.

El acceso se realiza fácilmente desde smartphones, tablets, navegadores web y televisores inteligentes mediante una aplicación oficial. Al igual que Pluto TV, Vix funciona bajo un modelo respaldado por publicidad, eliminando la necesidad de pagos o registros con datos sensibles.

Todo el contenido distribuido cuenta con autorización legal, lo que evita riesgos de malware y hackeos. Asimismo, ofrece alta calidad de imagen y una navegación intuitiva dentro de la app.