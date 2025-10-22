Siete funciones ocultas de WhatsApp que pueden hacer su vida mucho más fácil

WhatsApp tiene funciones que muchos de sus usuarios desconocen. (Foto: WhatsApp)

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas del mundo, pero no todos los usuarios aprovechan al máximo las herramientas que ofrece. Más allá de enviar mensajes, fotos o audios, el servicio de Meta incluye funciones diseñadas para organizar mejor las conversaciones, ahorrar espacio y reforzar la privacidad. Sin embargo, muchas de ellas pasan desapercibidas, incluso entre quienes usan la app a diario.

Estas funciones, que no requieren instalar nada adicional ni tener conocimientos técnicos, pueden simplificar notablemente la rutina digital. Desde fijar chats importantes hasta crear accesos directos o proteger conversaciones con huella digital, WhatsApp esconde una serie de opciones que pueden optimizar el uso del mensajero y hacer la experiencia más fluida.

A continuación, se detallan siete de las herramientas más prácticas que ofrece la aplicación y que podrían marcar la diferencia en el día a día.

WhatsApp cuenta con funciones que ayudan a mejorar la experiencia en el chat. (Meta)

1. Fijar hasta tres chats importantes

WhatsApp permite mantener siempre visibles hasta tres conversaciones, sin importar si llegan mensajes nuevos de otros contactos o grupos. Esta opción resulta especialmente útil para quienes necesitan acceder rápidamente a personas o equipos de trabajo. Solo hay que deslizar el chat hacia la izquierda y tocar la opción “Fijar”. Las conversaciones ancladas se identificarán con un ícono de alfiler y permanecerán en la parte superior de la lista.

2. Liberar espacio sin borrar conversaciones

Con el paso del tiempo, los grupos o chats personales acumulan fotos, videos, audios y documentos que pueden saturar la memoria del teléfono. WhatsApp ofrece una solución práctica: eliminar únicamente los archivos multimedia de una conversación sin borrar los mensajes de texto. Para hacerlo, basta con ingresar al chat, tocar el nombre del contacto o grupo, elegir “Media, links y docs” y seleccionar los elementos que se desean eliminar.

Liberar espacio en WhatsApp. (foto: Applesfera)

3. Enviar mensajes masivos sin crear grupos

Si necesita comunicar una misma información a varias personas, pero sin formar un grupo, las listas de difusión son la herramienta ideal. Esta función permite enviar un mensaje a múltiples contactos de manera individual, sin que los destinatarios sepan quién más lo recibió. Para usarla, debe pulsarse el ícono de “+” en la parte superior y elegir “Nueva difusión”, seleccionar los contactos y crear el mensaje.

4. Usar el chat propio como bloc de notas

WhatsApp también puede servir como una libreta digital. El usuario puede enviarse a sí mismo textos, enlaces, imágenes o recordatorios que estarán disponibles en todos los dispositivos donde haya iniciado sesión. Para hacerlo, solo hay que iniciar un nuevo chat, buscar el número propio (identificado como “Usted”) y comenzar a escribir. Este espacio funciona como un almacenamiento personal seguro y sincronizado.

5. Fijar mensajes clave dentro de un chat

Cuando una conversación incluye información importante —como direcciones, enlaces o contraseñas—, es posible fijar un mensaje dentro del mismo chat para acceder a él fácilmente más adelante. Para activarlo, se debe mantener presionado el mensaje deseado, tocar “Fijar” y elegir cuánto tiempo permanecerá visible: 24 horas, 7 días o 30 días.

WhatsApp permite fijar mensajes de forma temporal dentro de los chats. (Meta)

6. Bloquear chats con huella o contraseña

Para proteger conversaciones privadas, WhatsApp incluye una opción de bloqueo individual. Con esta función, los chats seleccionados solo pueden abrirse mediante huella dactilar, reconocimiento facial o una contraseña. La herramienta se activa desde el perfil del contacto, seleccionando “Restringir chat” y completando la autenticación. De esta manera, se refuerza la seguridad frente a miradas ajenas.

7. Crear accesos directos en la pantalla principal

Si hay una conversación que se consulta con frecuencia, WhatsApp permite colocar un acceso directo en la pantalla de inicio del teléfono. Así se puede entrar al chat con un solo toque, sin necesidad de abrir la aplicación. Para configurarlo, hay que ingresar al chat, pulsar el nombre del contacto o grupo y elegir “Adicionar atajo a la pantalla principal”.