Tecno

Recupera tu cuenta de Google si perdiste la contraseña o algo más paso: amigos y familiares pueden ayudar

El sistema permite vincular a terceros en la restauración de cuentas, adaptándose a escenarios donde el correo alternativo o SMS resultan inutilizables, sin debilitar los estándares de protección

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
El crecimiento de la digitalización
El crecimiento de la digitalización y la dependencia de las cuentas en la nube motivan a Google a seguir perfeccionando los mecanismos de recuperación - REUTERS/Dado Ruvic/

Perder el acceso a una Cuenta de Google puede resultar una experiencia complicada, especialmente si olvidaste la contraseña o perdiste el dispositivo que almacena tu llave de acceso. En estos casos, métodos tradicionales como el envío de un código por SMS pueden no estar disponibles, sobre todo si ya no tienes tu teléfono o no actualizaste tu número de recuperación. Ante este escenario, Google incorporó una nueva posibilidad para reforzar la seguridad: la función de contactos de recuperación.

Qué es la nueva función de Google

Esta función permite añadir amigos o familiares de confianza como mecanismo adicional para ayudar a recuperar una cuenta cuando otras alternativas no resultan viables. El objetivo es garantizar el acceso, incluso si fallan los métodos tradicionales, sin sacrificar la privacidad ni la seguridad.

Recupera tu cuenta con ayuda
Recupera tu cuenta con ayuda humana: Google apuesta por contactos de recuperación frente a bloqueos severos - (Foto: Google)

La herramienta de contactos de recuperación extiende las alternativas disponibles y coloca al usuario en el centro de un proceso mucho más flexible y colaborativo.

Cómo configurar y usar los contactos de recuperación

El proceso de configuración y utilización implica una serie de pasos concretos:

  1. Accede al sitio designado Dirígete a g.co/recovery-contacts para iniciar la gestión de tus contactos de recuperación.
  2. Selecciona personas de confianza Elige entre familiares o amigos cercanos a quienes asignarás la función de contacto de recuperación.
  3. Finaliza la vinculación Ingresa los datos que Google solicita; los contactos seleccionados recibirán una notificación indicando su nueva función.
  4. Solicita ayuda en caso de necesidad Cuando no puedas acceder a tu cuenta, contacta con una de tus personas de confianza para hacerles saber que Google les enviará un código especial.
  5. Comparte el código de verificación El contacto recibirá el código por correo electrónico o notificación directa. Deberá proporcionártelo de manera segura.
  6. Verifica el código en el proceso Ingresa el código en la ventana indicada por Google para verificar tu identidad y avanzar con la recuperación de la cuenta.

Es importante recalcar que tus contactos de recuperación solo colaboran con el proceso de validación y en ningún momento tienen acceso a tus datos personales, correos o archivos almacenados en la cuenta.

Google ahora te permite tener
Google ahora te permite tener un contacto de confianza para poder recuperar tu cuenta. (Foto: Google)

Seleccionar a quién designar como contacto de recuperación implica confianza. La elección debe recaer en personas cercanas, disponibles y dispuestas a colaborar cuando surja la necesidad.

A diferencia de otras soluciones, esta propuesta basa la seguridad no solo en la tecnología, sino en la colaboración entre personas con vínculos directos y responsabilidad mutua.

La función integra un aspecto humano a la ciberseguridad, facilitando que usuarios de cualquier nivel técnico puedan superar contratiempos sin quedar bloqueados en complejos procesos automatizados.

Antes de la llegada de los contactos de recuperación, las opciones principales se limitaban a la utilización de correos alternativos, SMS o sistemas de autenticación en dos pasos. Perder acceso a todas estas alternativas podía significar la imposibilidad de utilizar la cuenta, afectar la productividad y la gestión de datos personales o profesionales. Con el nuevo sistema, Google amplía la cobertura y ofrece mayor tranquilidad ante eventos inesperados.

Añadir amigos confiables como respaldo
Añadir amigos confiables como respaldo redefine la gestión de contraseñas y otorga mayor tranquilidad a los usuarios, adaptándose a la centralidad de la cuenta digital en la vida diaria - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos avances complementan el uso de llaves de acceso y la autenticación avanzada, insistiendo en la necesidad de que los datos de contacto y los métodos de recuperación estén siempre actualizados. Google subraya que todos sus mecanismos de recuperación se desarrollan bajo los máximos estándares de privacidad y seguridad.

La privacidad y la seguridad son pilares de la herramienta. El contacto seleccionado para ayudarte no accede a tu información, ni obtiene detalles sensibles de tu cuenta. Su único rol es validar tu identidad a través del código proporcionado por Google, interviniendo solo cuando tú lo solicites.

En un entorno digital cada vez más complejo, disponer de un respaldo proveniente de personas cercanas es indispensable para garantizar la continuidad de la vida digital. La nueva función de contactos de recuperación se convierte así en una garantía adicional frente a la pérdida de claves, dispositivos o datos de referencia, y fortalece la autonomía del usuario para reaccionar con seguridad y rapidez ante cualquier imprevisto.

Temas Relacionados

GoogleRecuperar cuentaContactosContraseñaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Deepfakes y estafas con IA: expertos en ciberseguridad revelan qué hacer para no caer en la trampa

La educación digital y la verificación de fuentes se consolidan como las herramientas más efectivas para evitar caer en estafas impulsadas por IA

Deepfakes y estafas con IA:

Computación espacial (Spatial Computing): el nuevo interfaz que mezclará lo digital y lo físico

Dispositivos avanzados, sensores y mapeo digital permiten fusionar el mundo físico y el virtual, propiciando nuevas formas de aprendizaje, colaboración y consumo en distintos sectores

Computación espacial (Spatial Computing): el

Guía para comprar un Smart TV: recomendaciones que debes tener en cuenta

Evaluar el tamaño de pantalla, la resolución 4K u 8K, el sistema operativo, el sonido y los puertos de conexión permite a los usuarios encontrar el televisor inteligente perfecto para sus necesidades multimedia

Guía para comprar un Smart

CEO de Nvidia anticipa el futuro del trabajo: humanos y agentes IA compartirán en las empresas

Jensen Huang proyecta organizaciones donde trabajadores digitales y personas colaboran bajo la gestión tecnológica, impulsando productividad y creando nuevas oportunidades para quienes se adapten a la revolución de la inteligencia artificial

CEO de Nvidia anticipa el

Así funciona la herramienta de Gemini que ayuda a gestionar y limpiar archivos de Google Drive

Gemini ahora puede liberar espacio en Google Drive con simples comandos, analizando qué archivos ocupan más memoria y proponiendo una limpieza inteligente

Así funciona la herramienta de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Acusaron a los ladrones que

Acusaron a los ladrones que empujaron y mataron a un joven en la costanera de Rosario: uno podría ser inimputable

Luis Caputo: “El voto que no es K y que no va a La Libertad Avanza es un voto perdido, me da lástima por los argentinos”

Ricardo Arriazu: “Si las elecciones salen mal, se acaba la ayuda de EEUU y el dólar se va a cualquier nivel”

La marcha de jubilados en el Congreso comenzó con incidentes: la policía aplica el protocolo antipiquetes

Cómo trabajan los soldadores turcos que están por terminar el mega oleoducto que dará inicio al salto exportador de Vaca Muerta

INFOBAE AMÉRICA
M. Night Shyamalan sorprende con

M. Night Shyamalan sorprende con una película de amor: “Quería hacer algo diferente”

¿Hacia dónde avanza la tecnología automotriz según las innovaciones presentadas en el Brand User Summit 2025?

Ucrania y Suecia sellaron un acuerdo histórico para la venta de más de cien cazas Gripen

La línea del frente en Ucrania: dónde están las fuerzas rusas tras más de tres años de invasión

La constitución perfecta y sus riesgos: destacados expertos analizarán los desafíos políticos en una conferencia internacional

TELESHOW
Cande Tinelli se cayó de

Cande Tinelli se cayó de un caballo y tuvo que ser operada: la palabra de Marcelo

L-Gante habló del conflicto económico con Maxi el Brother: “Espero que haya buena voluntad”

La lujosa escapada de Sabrina Rojas con su hija Esperanza al Caribe: hotel exclusivo y playas paradisíacas

Quién es Rocío Robles, la nueva novia de Adrián Suar: el pasado mediático, la vida en México, su camino en el periodismo

Así fue la noche gourmet de Rod Stewart en Buenos Aires: asado, malbec y cultura argentina antes de sus tres shows