Recupera tu cuenta de Google si perdiste la contraseña o algo más paso: amigos y familiares pueden ayudar

Perder el acceso a una Cuenta de Google puede resultar una experiencia complicada, especialmente si olvidaste la contraseña o perdiste el dispositivo que almacena tu llave de acceso. En estos casos, métodos tradicionales como el envío de un código por SMS pueden no estar disponibles, sobre todo si ya no tienes tu teléfono o no actualizaste tu número de recuperación. Ante este escenario, Google incorporó una nueva posibilidad para reforzar la seguridad: la función de contactos de recuperación.

Qué es la nueva función de Google

Esta función permite añadir amigos o familiares de confianza como mecanismo adicional para ayudar a recuperar una cuenta cuando otras alternativas no resultan viables. El objetivo es garantizar el acceso, incluso si fallan los métodos tradicionales, sin sacrificar la privacidad ni la seguridad.

Recupera tu cuenta con ayuda humana: Google apuesta por contactos de recuperación frente a bloqueos severos - (Foto: Google)

La herramienta de contactos de recuperación extiende las alternativas disponibles y coloca al usuario en el centro de un proceso mucho más flexible y colaborativo.

Cómo configurar y usar los contactos de recuperación

El proceso de configuración y utilización implica una serie de pasos concretos:

Accede al sitio designado Dirígete a g.co/recovery-contacts para iniciar la gestión de tus contactos de recuperación. Selecciona personas de confianza Elige entre familiares o amigos cercanos a quienes asignarás la función de contacto de recuperación. Finaliza la vinculación Ingresa los datos que Google solicita; los contactos seleccionados recibirán una notificación indicando su nueva función. Solicita ayuda en caso de necesidad Cuando no puedas acceder a tu cuenta, contacta con una de tus personas de confianza para hacerles saber que Google les enviará un código especial. Comparte el código de verificación El contacto recibirá el código por correo electrónico o notificación directa. Deberá proporcionártelo de manera segura. Verifica el código en el proceso Ingresa el código en la ventana indicada por Google para verificar tu identidad y avanzar con la recuperación de la cuenta.

Es importante recalcar que tus contactos de recuperación solo colaboran con el proceso de validación y en ningún momento tienen acceso a tus datos personales, correos o archivos almacenados en la cuenta.

Google ahora te permite tener un contacto de confianza para poder recuperar tu cuenta. (Foto: Google)

Seleccionar a quién designar como contacto de recuperación implica confianza. La elección debe recaer en personas cercanas, disponibles y dispuestas a colaborar cuando surja la necesidad.

A diferencia de otras soluciones, esta propuesta basa la seguridad no solo en la tecnología, sino en la colaboración entre personas con vínculos directos y responsabilidad mutua.

La función integra un aspecto humano a la ciberseguridad, facilitando que usuarios de cualquier nivel técnico puedan superar contratiempos sin quedar bloqueados en complejos procesos automatizados.

Antes de la llegada de los contactos de recuperación, las opciones principales se limitaban a la utilización de correos alternativos, SMS o sistemas de autenticación en dos pasos. Perder acceso a todas estas alternativas podía significar la imposibilidad de utilizar la cuenta, afectar la productividad y la gestión de datos personales o profesionales. Con el nuevo sistema, Google amplía la cobertura y ofrece mayor tranquilidad ante eventos inesperados.

Añadir amigos confiables como respaldo redefine la gestión de contraseñas y otorga mayor tranquilidad a los usuarios, adaptándose a la centralidad de la cuenta digital en la vida diaria - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos avances complementan el uso de llaves de acceso y la autenticación avanzada, insistiendo en la necesidad de que los datos de contacto y los métodos de recuperación estén siempre actualizados. Google subraya que todos sus mecanismos de recuperación se desarrollan bajo los máximos estándares de privacidad y seguridad.

La privacidad y la seguridad son pilares de la herramienta. El contacto seleccionado para ayudarte no accede a tu información, ni obtiene detalles sensibles de tu cuenta. Su único rol es validar tu identidad a través del código proporcionado por Google, interviniendo solo cuando tú lo solicites.

En un entorno digital cada vez más complejo, disponer de un respaldo proveniente de personas cercanas es indispensable para garantizar la continuidad de la vida digital. La nueva función de contactos de recuperación se convierte así en una garantía adicional frente a la pérdida de claves, dispositivos o datos de referencia, y fortalece la autonomía del usuario para reaccionar con seguridad y rapidez ante cualquier imprevisto.