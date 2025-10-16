Microsoft llega con Windows 11: esta actualización permite controlar el ordenador con voz gracias a la IA

Microsoft presentó Windows 11 con nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial. (Microsoft)

Microsoft ha lanzado Windows 11 con nuevas funciones potenciadas por inteligencia artificial, entre las que destaca la herramienta Copilot Voice.

Esta función permite controlar el ordenador mediante comandos de voz, facilitando la interacción directa y natural con el equipo.

Para utilizar Copilot Voice, basta con activar la opción “Hey, Copilot” en los ajustes de la aplicación Copilot del computador. A partir de ese momento, solo es necesario formular preguntas diciendo “Hey, Copilot…”; el micrófono y un timbre en pantalla indicarán que Copilot está listo para escuchar.

Para usar Copilot Voice, solo hay que activar “Hey, Copilot” en los ajustes de la app en el PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al terminar la conversación, se puede decir “Adiós”, tocar ‘X’ en la pantalla o esperar unos segundos sin interacción para que Copilot finalice el diálogo de manera automática. Un timbre confirmará que la conversación ha concluido.

Por otro lado, la función Copilot Vision también está disponible a nivel mundial. Gracias a esta característica, la inteligencia artificial puede analizar en tiempo real el contenido de la pantalla y ofrecer ayuda personalizada: desde redactar un currículum o aprender a usar una aplicación nueva hasta ajustar la iluminación de una fotografía.

Además, puede identificar el contexto en documentos de Word, Excel o PowerPoint y brindar apoyo sin que el usuario tenga que revisar manualmente cada archivo.

Esta función permite a la IA analizar la pantalla en tiempo real y ofrecer asistencia personalizada. (Microsoft)

Qué otras funciones llegan con Windows 11

Windows 11 incorpora innovadoras funciones de inteligencia artificial diseñadas para hacer que el trabajo sea más sencillo y eficiente.

Microsoft ha habilitado nuevas experiencias en el Programa Windows Insider y en Copilot Labs, donde los usuarios pueden acceder antes que nadie a herramientas experimentales que mejoran la productividad diaria.

Entre las novedades destaca Ask Copilot, una función integrada en la barra de tareas que transforma a Copilot en un asistente siempre disponible.

Con solo un clic es posible acceder rápidamente a Copilot Voice y Copilot Vision, realizar búsquedas ágiles y recibir ayuda contextual en cualquier momento, facilitando el flujo de trabajo.

Microsoft incorporó nuevas experiencias en el Programa Windows Insider y en Copilot Labs. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

También llega la vista previa de Copilot Actions para archivos locales, que permite a la inteligencia artificial ejecutar tareas directamente en el ordenador: clasificar fotografías, extraer información de documentos PDF o automatizar procesos repetitivos.

Por otro lado, debutan los Conectores de Copilot, que permiten unir servicios como OneDrive, Outlook, Gmail, Google Drive y Google Calendar. Así, Copilot puede buscar información relevante usando lenguaje natural, y los resultados pueden exportarse directamente a Word, Excel o PowerPoint.

La integración con la Configuración de Windows posibilita ajustar parámetros del sistema solo con instrucciones de voz o texto.

También llegan los Conectores de Copilot, que integran servicios como OneDrive, Outlook, Gmail, Google Drive y Google Calendar. (Windows)

Entre las nuevas utilidades, se suma Manus AI, un agente inteligente capaz de crear sitios web desde archivos locales, sin requerir conocimientos de programación, y la función Click to Do con Zoom, que permite programar reuniones con un solo gesto desde cualquier aplicación.

Microsoft garantiza que estas funciones cuentan con altos estándares de seguridad y transparencia a través de la Iniciativa de Futuro Seguro.

Copilot Actions estará desactivado de forma predeterminada, y cada acción de la IA podrá ser supervisada y autorizada por el usuario.

Windows 11 introduce mejoras para gamers gracias a una alianza más estrecha con Xbox. REUTERS/Mike Segar//File Photo

Como afirma Yusuf Mehdi, vicepresidente de Microsoft, el objetivo es que cada usuario sienta que su PC no solo es una herramienta, sino un verdadero socio digital en su vida diaria.

Qué trae Windows 11 para los gamers

Windows 11 añade novedades para los gamers gracias a una colaboración más estrecha entre Xbox y el sistema operativo. Ahora, los jugadores pueden disfrutar una integración total entre Xbox, Windows y las funciones de inteligencia artificial de Copilot.

Entre las principales incorporaciones se encuentran los dispositivos portátiles ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X, desarrollados junto a ASUS, que permiten acceder desde un solo lugar a títulos de Xbox, Game Pass y juegos instalados desde las principales tiendas de PC.

Destaca Gaming Copilot, un asistente que brinda ayuda sin interrumpir la partida. (Windows)

Una de las características más destacadas es la presencia de Gaming Copilot, un asistente personal al que se puede consultar en cualquier momento sin interrumpir la partida.

Con solo mantener pulsado el botón de la biblioteca, el jugador inicia una conversación con este compañero virtual, quien ofrece recomendaciones, ayuda contextual y respuestas sobre el juego, facilitando la toma de decisiones y mejorando la experiencia en cada sesión.