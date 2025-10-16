Guía práctica de cómo conectar un Android a una red WiFi sin conocer la contraseña

Es un servicio esencial para realizar actividades en el transcurso del día. (Imagen ilustrativa Infobae)

En espacios domésticos y laborales, la gestión de la conectividad suele enfrentar el obstáculo de contraseñas olvidadas o nunca compartidas directamente. Cuando un visitante o un colega necesita conectarse a la red, la falta de acceso a la clave puede generar inconvenientes.

Frente a este escenario, Android, el sistema operativo de Google, ofrece una solución eficiente: la opción de compartir la red WiFi mediante la generación de un código QR desde la configuración del propio dispositivo.

La posibilidad de compartir el acceso a una red WiFi sin necesidad de revelar la contraseña, se ha consolidado como una función esencial en los dispositivos Android actuales.

Es una alternativa a depender del acceso al router. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta característica, integrada en la mayoría de los teléfonos con versiones recientes del sistema operativo, permite que usuarios conecten nuevos dispositivos a la red inalámbrica de manera rápida y segura, sin recurrir a aplicaciones externas ni exponer la clave de acceso.

Cómo conectarse a una red WiFi con ayuda de un celular Android conectado

El procedimiento comienza con el requisito de que el teléfono esté previamente conectado a la red WiFi que se desea compartir. Desde la aplicación de Configuración, el usuario debe acceder al apartado “Internet y redes” y luego seleccionar “Internet”.

En la lista de redes disponibles, al elegir la que está activa, se despliegan funciones adicionales, entre ellas la opción “Compartir”. Al seleccionarla, el sistema genera un código QR exclusivo que contiene los datos necesarios para acceder a la red.

El código QR puede ser escaneado por diferentes dispositivos. (Foto: Android)

El uso del código QR se ha extendido como un método ágil y seguro para transferir información. Una vez que el teléfono muestra el código, cualquier persona interesada en conectarse solo necesita escanearlo con la cámara de su dispositivo o mediante una aplicación específica para códigos QR.

El dispositivo receptor recibe automáticamente la información de la red y establece la conexión sin requerir la introducción manual de la contraseña.

En qué momento es útil este tipo de funciones de conectividad de Android

Esta funcionalidad resulta muy útil en situaciones cotidianas, como reuniones familiares o encuentros laborales, donde la necesidad de compartir la conexión es frecuente y la contraseña suele ser compleja o difícil de recordar.

De esta manera se mantiene segura la contraseña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso elimina la necesidad de dictar o escribir la clave, lo que no solo agiliza la conexión, sino que reduce la posibilidad de errores en la digitación y evita el acceso accidental a redes vecinas.

Además de la comodidad, el método en Android aporta ventajas en términos de seguridad y privacidad. Compartir la red mediante código QR disminuye el riesgo de que la contraseña se difunda más allá del círculo previsto, porque no se revela visualmente ni se almacena en dispositivos ajenos.

Esto resulta muy práctico en ambientes corporativos, donde visitantes o asistentes a reuniones pueden requerir acceso temporal a la red sin comprometer la confidencialidad de la información privada.

Con qué dispositivos es compatible esta opción de conectividad

La compatibilidad de este sistema abarca la mayoría de los dispositivos Android actuales y se extiende a varios modelos de iOS (iPhone), que permiten el escaneo de códigos QR a través de la cámara integrada.

Es necesario mantener el sistema operativo actualizado. (Foto: Europa Press)

La generación y escaneo del código QR representa una alternativa más rápida y segura que la copia manual de la contraseña, facilitando la conectividad en hogares y oficinas y adaptándose a las exigencias de privacidad y eficiencia de los usuarios modernos.

Asimismo, es fundamental suministrar este tipo de dato a personas conocidas y evitar compartir internet con dispositivos desconocidos, que puedan tener malas intenciones al querer acceder a la red.

El uso de contraseñas seguros y cambios en caso de accesos de dispositivos extraños es clave para mitigar interferencias en el servicio y riesgos en la ciberseguridad doméstica o laboral.