Netflix estrenará la historia secreta de Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, la serie que abre el universo del Divo de Juárez

El lado íntimo de Juan Gabriel revive, una serie revela su archivo personal - crédito Netflix

La plataforma de streaming Netflix presentará el 30 de octubre una serie documental que promete revelar aspectos desconocidos de Juan Gabriel, una de las figuras más influyentes de la música mexicana.

Bajo el título Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, la producción se sostiene sobre un acceso inédito a más de cuarenta años de archivos personales de Alberto Aguilera Valadez. Videos, audios e imágenes grabadas por el propio cantante integran esta inmersión en la vida fuera del escenario del artista.

Cómo es la nueva serie documental de Netflix

Dirigida por María José Cuevas, responsable de proyectos como Bellas de Noche y La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas, y producida por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, la serie cuenta con cuatro episodios que retratan la dualidad entre el mito y el ser humano.

La compañía Mezcla es la productora a cargo del proyecto. De acuerdo con la sinopsis, el acercamiento de la serie permite no solo observar la dimensión pública del artista sino comprender el carácter íntimo de quien supo convertir la vulnerabilidad y la soledad en motor creativo.

Videos y grabaciones inéditas muestran a Alberto Aguilera como nunca antes, redescubriendo al ser humano detrás del ídolo musical que transformó la cultura popular mexicana durante más de cuatro décadas - crédito Netflix

Los orígenes de Juan Gabriel y su transformación en ícono latino

Nacido en Parácuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950, Alberto Aguilera Valadez migró en la infancia junto a su madre y hermanos a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde inició un camino artístico en medio de condiciones adversas.

En la Escuela Laica de Mejoramiento Social para Menores, respaldado por educadores como Micaela Alvarado y con la guía de don Juan Contreras, forjó sus primeras composiciones y desarrolló una sensibilidad musical que marcaría su obra. Antes de los 14 años ya había creado su primer tema, ‘La muerte del palomo’, abriendo paso a una carrera que transformó la industria musical.

En el circuito nocturno de Ciudad Juárez, Aguilera Valadez actuó bajo distintos nombres artísticos, combinando sus presentaciones con trabajos manuales necesarios para su sustento. A finales de los años sesenta, se trasladó a la capital mexicana, en una búsqueda de oportunidades que lo llevó a enfrentar rechazos y vivir periodos de precariedad, incluyendo una estadía en prisión.

El documental Debo, puedo y quiero entra en los archivos privados del cantante, permitiendo comprender a la persona que vivió detrás de la figura que marcó generaciones en México y el mundo - crédito Netflix

Durante ese trayecto, la experiencia personal se transformó en canciones emblemáticas como ‘No tengo dinero’ y ‘Me he quedado solo’. Recién en 1971, tras lograr un contrato con RCA Victor, comenzó a consolidarse el fenómeno Juan Gabriel.

El archivo personal de Juan Gabriel, la clave de una narrativa inédita

El documental de Netflix explora ese tránsito desde el anonimato hasta la consagración como referente continental. A lo largo de las décadas, el compositor escribió más de 300 canciones, logró decenas de discos de Oro y Platino y colaboró o produjo para intérpretes de la talla de Rocío Dúrcal, José José y Lucha Villa.

Obras como ‘Amor eterno’, ‘Querida’ y ‘La diferencia’ se convirtieron en parte del repertorio de la música popular latinoamericana, alcanzando a millones de oyentes en distintos idiomas y contextos culturales.

La serie pone foco en el archivo personal del artista, material que por primera vez sale a la luz. El uso de grabaciones y registros obtenidos y guardados por el mismo Juan Gabriel constituye uno de los elementos distintivos de la propuesta.

A casi diez años de la muerte del compositor, el documental dirigido por María José Cuevas accede a imágenes y audios jamás vistos, exponiendo la verdad íntima del hombre cuya música rompió prejuicios y fronteras - crédito Netflix

Esta aproximación permite al público observar momentos inéditos, espacios de la vida cotidiana y el proceso creativo que impulsó al ídolo mexicano a conectar con distintas generaciones. Además, se refleja la manera en que el cantante enfrentó la adversidad y transformó el dolor personal en composiciones reconocidas globalmente.

El estreno el próximo 30 de octubre de Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero en Netflix se suma a la estrategia de la plataforma de nutrir su catálogo con contenidos sobre figuras centrales de la cultura popular.

La contribución de Juan Gabriel a la música y la cultura mexicana permanece vigente. Al cumplirse casi una década de su fallecimiento, la serie documental invita a entender no solo al artista, sino al ser humano detrás de la leyenda: “la historia secreta” que tejió puentes emocionales a través de sus canciones y dejó un legado que sigue conmoviendo a millones.