Netflix permitirá jugar en la TV usando el smartphone como mando, sin consola

Netflix debutará sus propios juegos de TV usando el móvil como control - REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

La plataforma de streaming Netflix da un paso significativo en su estrategia de diversificación al anunciar que lanzará juegos propios para televisores durante la campaña navideña de 2025.

Por primera vez, los suscriptores de Netflix podrán jugar directamente en su Smart TV utilizando el teléfono móvil como control, sin requerir consolas externas ni accesorios adicionales.

Según confirmó la compañía desde Los Ángeles, la función busca transformar la experiencia de entretenimiento en el hogar y posicionar el servicio como referencia integral que reúne películas, series y videojuegos en un solo lugar.

Juegos sociales llegan a Netflix en Smart TV: diversión sin consolas estas fiestas - (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuáles serán los juegos de Netflix y cómo se podrán obtener

La actualización llegará a través de la pestaña “Juegos” en la aplicación para televisores, donde estarán disponibles cinco títulos pensados para multijugador social: ‘LEGO Party’, ‘Boggle Party’, ‘Pictionary: Game Night’, ‘Tetris Time Warp’ y ‘Party Crashers: Fool Your Friends’.

Los usuarios simplemente deberán escanear el código QR que la plataforma muestra en la televisión para sincronizar sus teléfonos, que pasarán a funcionar como mando. Con este sistema, cada participante controla su personaje desde el móvil, mientras la acción transcurre en pantalla grande, empleando una lógica similar al modelo desarrollado por los populares títulos de Jackbox.

El lanzamiento responde a una tendencia creciente de consumo de experiencias sociales y colaborativas en el entretenimiento. Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix, declaró que el objetivo es “crear productos pensados para unir a las personas desde el sofá de su casa”, y subrayó que la integración entre televisión y dispositivos móviles permite una mayor flexibilidad y accesibilidad en tareas de juego grupal.

A diferencia de experiencias previas, este despliegue elimina la barrera que históricamente suponía la consola de videojuegos tradicional. Todo lo necesario es la aplicación de Netflix instalada en un Smart TV o en dispositivos de streaming compatibles, y un smartphone conectado a la misma red doméstica.

El smartphone se convierte en mando: así reinventa Netflix el juego en casa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nuestro objetivo es crear algo que realmente una a la gente”, afirmó Alain Tascan, director de la división de videojuegos de Netflix y ex ejecutivo de Epic Games, en diálogo recogido por Bloomberg Screentime.

La apuesta de la plataforma extiende su ecosistema de entretenimiento hacia nuevas áreas, buscando captar a familias y grupos de amigos que desean compartir actividades interactivas sin salir del entorno de la televisión.

Los títulos seleccionados para esta fase inicial son gratuitos para quienes ya son clientes de Netflix, lo que también representa una ventaja sobre otros juegos de fiesta similares, como LEGO Party, que en consolas y PC pueden costar entre 30 y 40 euros.

Un smartphone como control para los videojuegos

Según la compañía, el empleo del smartphone como mando responde al interés por aprovechar dispositivos que la audiencia ya tiene a mano y reducir las fricciones técnicas. La jugabilidad sencilla y los controles intuitivos pretenden universalizar la propuesta para todo tipo de público, independientemente de su experiencia con videojuegos.

La plataforma de streaming integra videojuegos, televisión y cine en una sola plataforma doméstica - REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Así, Netflix espera que los juegos en TV generen un entorno inclusivo y promuevan la participación espontánea, algo que distingue a su oferta frente al estándar de la industria.

El plan forma parte de una estrategia de largo alcance. Alain Tascan, líder de la unidad de juegos, explicó que la empresa identificó cuatro áreas prioritarias para el desarrollo: juegos infantiles, juegos de fiesta, grandes licencias conocidas y títulos basados en propiedades propias como ‘Stranger Things’.

La combinación de marcas reconocidas, jugabilidad social y acceso multiplataforma fortalece la ambición de Netflix de convertirse en un espacio donde el usuario puede ver series, películas y también jugar, todo sin necesidad de alternar entre aplicaciones.

Los requisitos técnicos para acceder a los nuevos juegos, bastará con un Smart TV compatible y una suscripción activa a Netflix. El soporte para smartphones abarca tanto iOS como Android, y la sincronización vía QR garantiza un acceso rápido y sin complicaciones.

Todos los juegos, al menos en su lanzamiento inicial, serán gratuitos para los suscriptores y estarán disponibles globalmente durante las festividades de 2025, ampliando el abanico de opciones sociales y familiares en la plataforma.