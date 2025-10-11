Tecno

En iPhone y Android: cómo se activa el filtro de llamadas spam o desconocidas

Esta función, incorporada directamente en ambos sistemas operativos, ayuda a minimizar interrupciones, resguardar la privacidad y prevenir posibles fraudes

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Las llamadas de spam o
Las llamadas de spam o de números desconocidos suelen resultar molestas para muchos usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas de spam o de números desconocidos suelen ser muy molestas para muchos usuarios. La buena noticia es que tanto en Android como en iOS (iPhone) es posible activar un filtro para bloquear o desviar este tipo de llamadas.

Estas funciones, integradas de forma nativa en ambos sistemas operativos, resultan útiles para reducir interrupciones, proteger la privacidad y evitar posibles fraudes.

Cómo activar el identificador de llamada y la protección contra spam en Android

Este paso permite verificar que
Este paso permite verificar que el identificador de llamada y la protección contra spam estén activados correctamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso para activar el identificador de llamadas y la protección contra spam en un celular Android es el siguiente:

  1. En tu dispositivo, abre la app de Teléfono.
  2. Presiona ‘Más’, luego ‘Configuración’ e ‘Identificador de llamada y spam‘.
  3. Activa ‘Ver ID de emisor y spam‘.
  4. Para bloquear las llamadas de spam en tu teléfono, activa la opción ‘Filtrar llamadas de spam’. Si bien no recibes las llamadas perdidas ni las notificaciones de buzón de voz, las llamadas filtradas aparecen en el historial de llamadas y puedes revisar el buzón de voz.

Este procedimiento resulta útil para confirmar que estas funciones están activas, ya que el identificador de llamada y la protección contra spam suelen estar habilitados por defecto.

Las llamadas de spam son
Las llamadas de spam son comunicaciones no solicitadas que suelen ser molestas o invasivas. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Cómo filtrar números desconocidos en un iPhone

El paso a paso para filtrar números desconocidos en un iPhone es el siguiente:

  1. Ve a ‘Configuración’ > ‘Apps’ > ‘Teléfono’ o ‘FaceTime’.
  2. Desplázate hacia abajo hasta Filtro de llamadas y activa ‘Números desconocidos’. Las llamadas perdidas y los mensajes de voz de números desconocidos se trasladan a tu lista de números desconocidos.
  3. Si quieres ver la lista de números desconocidos en la app Teléfono o FaceTime, toca el botón ‘Filtrar’ > ‘Números desconocidos’. En la app Teléfono, esto aparece en la pestaña ‘Recientes’ en la vista Clásica y en la pestaña ‘Llamadas’ en Unificado.

Cómo silenciar las llamadas no deseadas en iPhone

Para silenciar llamadas no deseadas en iPhone, considera este proceso:

  1. Ir a Configuración > ‘Apps’ > ‘Teléfono’ o ‘FaceTime’.
  2. Desplázate hacia abajo hasta Filtro de llamadas y activa el filtro de llamadas no deseadas.
Pueden originarse de personas o
Pueden originarse de personas o sistemas automáticos (“robocalls”) que marcan múltiples números de forma continua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

App Teléfono: toca para activar No deseadas. Las llamadas que tu operador telefónico identifica como no deseadas o fraude se silencian, se envían al buzón de voz y se trasladan a tu lista de llamadas no deseadas.

FaceTime: toca para activar Llamadas no deseadas de FaceTime. Las llamadas identificadas como no deseadas o fraude se silencian y se trasladan a la lista de llamadas no deseadas.

Qué son las llamadas spam

Las llamadas spam son comunicaciones telefónicas no solicitadas que suelen resultar molestas o intrusivas para los usuarios.

Generalmente, provienen de números desconocidos y su objetivo principal es publicitar productos, ofrecer servicios o, en algunos casos, obtener datos personales de manera fraudulenta.

Los teléfonos Android y iOS
Los teléfonos Android y iOS incluyen herramientas para bloquear o filtrar estas llamadas, mejorando la privacidad y reduciendo interrupciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas llamadas pueden ser realizadas tanto por personas como por sistemas automatizados, conocidos como “robocalls”, que marcan números de manera masiva y repetitiva.

La mayoría de las llamadas spam está relacionada con campañas de telemarketing, encuestas comerciales o incluso, intentos de estafa.

En ocasiones, la llamada se cuelga inmediatamente después de ser atendida; esto puede deberse a que un sistema automatizado solo busca verificar si el número está activo antes de transferir la comunicación a un operador humano o realizar otras llamadas en el futuro.

La mayoría de las llamadas
La mayoría de las llamadas de spam proviene de campañas de telemarketing, encuestas comerciales o posibles intentos de fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de ser una molestia cotidiana, las llamadas spam representan un riesgo potencial para la seguridad de los usuarios, ya que pueden intentar obtener información confidencial como contraseñas, números de cuenta o datos personales mediante engaños.

Por suerte, tanto los dispositivos Android como iOS ofrecen funciones para bloquear o filtrar estas llamadas, ayudando a proteger la privacidad y reducir las interrupciones innecesarias en la vida diaria.

Temas Relacionados

LlamadasSpamAndroidiPhoneiOSTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Actualizaciones de Windows 10 llegan a su fin: qué opciones tienes si aún no migras a Windows 11

Estas alternativas permiten mantener la seguridad de los equipos por tiempo limitado, aunque presentan restricciones y requisitos específicos

Actualizaciones de Windows 10 llegan

Niños que hablan con chatbots: expertos advierten riesgos emocionales en la relación con la inteligencia artificial

Expertos advierten que estas “amistades digitales” pueden distorsionar la comprensión de las relaciones humanas y afectar el desarrollo emocional

Niños que hablan con chatbots:

Los 10 animes más populares para ver este fin de semana

La plataforma de streaming cuenta en su catálogo con series exclusivas que están en emisión en Japón

Los 10 animes más populares

Alerta por WhatsApp Plus: una app falsa espía a los usuarios y roba su información personal

Los hackers difunden versiones falsas de aplicaciones populares a través de canales de Telegram y páginas web que imitan a las oficiales

Alerta por WhatsApp Plus: una

Pokémon Go anuncia todas sus novedades para Halloween 2025: recompensas, disfraces y más

Los usuarios podrán acceder al pase GO deluxe, el cual desbloquea niveles y les permite obtener regalos exclusivos

Pokémon Go anuncia todas sus
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diane Keaton, la pionera en

Diane Keaton, la pionera en lucir canas y en defender la belleza real en Hollywood

Video: una joven recibió al menos tres patadas en la cabeza en una brutal golpiza en La Plata

La ayuda de EEUU llegó en el momento justo, pero en un contexto global enrarecido: qué viene después, según los analistas

El ministro de Seguridad bonaerense afirmó que todos los implicados en el triple femicidio narco fueron ubicados en la escena del crimen

Aumentaron a $16 millones la recompensa por datos que ayuden a esclarecer el femicidio de María Florencia Gómez

INFOBAE AMÉRICA
El autoplacer y la moral:

El autoplacer y la moral: la historia oculta de la masturbación en la Grecia clásica

Sébastien Lecornu, primer ministro de Francia, calificó de “ridículo” el estancamiento político que atraviesa el país

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que el papa León XIV mostró interés en visitar Guatemala

Más de 800.000 personas recuperaron la electricidad en Kiev tras los ataques rusos a la red energética

Niños que hablan con chatbots: expertos advierten riesgos emocionales en la relación con la inteligencia artificial

TELESHOW
Julieta Díaz habló de los

Julieta Díaz habló de los progresos de su hija Elena, afectada por una parálisis cerebral: “Me emocioné”

El festejo íntimo de cumpleaños de Lali Espósito con su mamá y Pedro Rosemblat: el divertido video de la torta

La travesía de Wanda Nara por Misiones: cataratas, mate y naturaleza

Jimena Barón y una divertida visita a una “cascada sanadora” con 4° de temperatura: “¿Por qué gritamos si ya salimos?”

Nicki Nicole y Lamine Yamal a un mes de hacer oficial su romance: vuelo en helicóptero, ¿y una bolsa de mareo?