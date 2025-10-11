En iPhone y Android: cómo se activa el filtro de llamadas spam o desconocidas

Las llamadas de spam o de números desconocidos suelen resultar molestas para muchos usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas de spam o de números desconocidos suelen ser muy molestas para muchos usuarios. La buena noticia es que tanto en Android como en iOS (iPhone) es posible activar un filtro para bloquear o desviar este tipo de llamadas.

Estas funciones, integradas de forma nativa en ambos sistemas operativos, resultan útiles para reducir interrupciones, proteger la privacidad y evitar posibles fraudes.

Cómo activar el identificador de llamada y la protección contra spam en Android

Este paso permite verificar que el identificador de llamada y la protección contra spam estén activados correctamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso para activar el identificador de llamadas y la protección contra spam en un celular Android es el siguiente:

En tu dispositivo, abre la app de Teléfono. Presiona ‘Más’, luego ‘Configuración’ e ‘Identificador de llamada y spam‘. Activa ‘Ver ID de emisor y spam‘. Para bloquear las llamadas de spam en tu teléfono, activa la opción ‘Filtrar llamadas de spam’. Si bien no recibes las llamadas perdidas ni las notificaciones de buzón de voz, las llamadas filtradas aparecen en el historial de llamadas y puedes revisar el buzón de voz.

Este procedimiento resulta útil para confirmar que estas funciones están activas, ya que el identificador de llamada y la protección contra spam suelen estar habilitados por defecto.

Las llamadas de spam son comunicaciones no solicitadas que suelen ser molestas o invasivas. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Cómo filtrar números desconocidos en un iPhone

El paso a paso para filtrar números desconocidos en un iPhone es el siguiente:

Ve a ‘Configuración’ > ‘Apps’ > ‘Teléfono’ o ‘FaceTime’. Desplázate hacia abajo hasta Filtro de llamadas y activa ‘Números desconocidos’. Las llamadas perdidas y los mensajes de voz de números desconocidos se trasladan a tu lista de números desconocidos. Si quieres ver la lista de números desconocidos en la app Teléfono o FaceTime, toca el botón ‘Filtrar’ > ‘Números desconocidos’. En la app Teléfono, esto aparece en la pestaña ‘Recientes’ en la vista Clásica y en la pestaña ‘Llamadas’ en Unificado.

Cómo silenciar las llamadas no deseadas en iPhone

Para silenciar llamadas no deseadas en iPhone, considera este proceso:

Ir a Configuración > ‘Apps’ > ‘Teléfono’ o ‘FaceTime’. Desplázate hacia abajo hasta Filtro de llamadas y activa el filtro de llamadas no deseadas.

Pueden originarse de personas o sistemas automáticos (“robocalls”) que marcan múltiples números de forma continua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

App Teléfono: toca para activar No deseadas. Las llamadas que tu operador telefónico identifica como no deseadas o fraude se silencian, se envían al buzón de voz y se trasladan a tu lista de llamadas no deseadas.

FaceTime: toca para activar Llamadas no deseadas de FaceTime. Las llamadas identificadas como no deseadas o fraude se silencian y se trasladan a la lista de llamadas no deseadas.

Qué son las llamadas spam

Las llamadas spam son comunicaciones telefónicas no solicitadas que suelen resultar molestas o intrusivas para los usuarios.

Generalmente, provienen de números desconocidos y su objetivo principal es publicitar productos, ofrecer servicios o, en algunos casos, obtener datos personales de manera fraudulenta.

Los teléfonos Android y iOS incluyen herramientas para bloquear o filtrar estas llamadas, mejorando la privacidad y reduciendo interrupciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas llamadas pueden ser realizadas tanto por personas como por sistemas automatizados, conocidos como “robocalls”, que marcan números de manera masiva y repetitiva.

La mayoría de las llamadas spam está relacionada con campañas de telemarketing, encuestas comerciales o incluso, intentos de estafa.

En ocasiones, la llamada se cuelga inmediatamente después de ser atendida; esto puede deberse a que un sistema automatizado solo busca verificar si el número está activo antes de transferir la comunicación a un operador humano o realizar otras llamadas en el futuro.

La mayoría de las llamadas de spam proviene de campañas de telemarketing, encuestas comerciales o posibles intentos de fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de ser una molestia cotidiana, las llamadas spam representan un riesgo potencial para la seguridad de los usuarios, ya que pueden intentar obtener información confidencial como contraseñas, números de cuenta o datos personales mediante engaños.

Por suerte, tanto los dispositivos Android como iOS ofrecen funciones para bloquear o filtrar estas llamadas, ayudando a proteger la privacidad y reducir las interrupciones innecesarias en la vida diaria.