Modo ‘Las guerreras K-pop’ en WhatsApp: cómo activarlo de forma sencilla

Si viste en Netflix la película ‘Las guerreras K-pop’, es posible que te haya gustado y te interese personalizar tu experiencia en WhatsApp de acuerdo con este título.

Al activar el modo ‘Las guerreras K-pop’ en WhatsApp, puedes personalizar el fondo de los chats, crear chatbots con inteligencia artificial inspirados en los personajes, cambiar el tono de las notificaciones, entre otros ajustes.

Cabe señalar que se trata de una serie de configuraciones que debes activar de forma manual, no es una función oficial de la plataforma de mensajería de Meta.

Para aplicar el modo ‘Las guerreras K-pop’, descarga una imagen de la película y úsala como fondo de chat. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Cómo cambiar el fondo de chats

Para cambiar el fondo de los chats en WhatsApp en el modo ‘Las guerreras K-pop’, basta con descargar una imagen referente a este película y luego seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil. Ir a ‘Ajustes’, luego a ‘Chats’ y seleccionar ‘Tema predeterminado del chat’. Dirigirse a ‘Fondo’ y a ‘Selecciona de la galería’. Escoger la foto, ajustar tamaño y brillo, y pulsar el ícono de un chulo verde ubicado en la parte superior derecha para guardar los cambios.

Describe con claridad cómo deseas que sea el chatbot, pues la IA podría no reconocer a los personajes de la cinta. (Meta)

Cómo crear un chatbot en WhatsApp

Para crear un chatbot en WhatsApp inspirado en algún personaje de ‘Las guerreras K-pop’, debes considerar este proceso:

Ir a la aplicación móvil y dirigirse a la pestaña de ‘Contactos’. Seleccionar ‘Chatear con las IA’. Ir al ícono de +. Seguir los pasos para crear un nuevo chatbot inspirado en algún personaje de este película. Los usuarios deben agregar información sobre su nombre, personalidad, objetivo, entre otros puntos. Definir si se desea que el chatbot sea privado o público. Guardar los ajustes y empezar a interactuar con el chatbot creado.

Es fundamental que detalles con precisión cómo quieres que sea el chatbot, ya que la inteligencia artificial podría no identificar a los personajes de la película. Por eso, será necesario que los describas con claridad para obtener un resultado fiel a tu idea.

Desde su estreno el 20 de junio, Las guerreras K-pop se ha convertido en uno de los mayores éxitos de Netflix. (Netflix)

No compartas datos personales o información privada en estos espacios, ya que podrían usarse de forma inapropiada, poner en riesgo tu seguridad o exponerte a posibles amenazas.

Cómo cambiar el tono de las notificaciones de WhatsApp

Para cambiar el tono de las notificaciones de WhatsApp en el modo ‘Las guerreras K-pop’, primero se debe descargar una canción que haga parte de la banda sonora, como puede ser ‘Golden’. Hecho esto, sigue este sencillo proceso:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Notificaciones’. Pulsar ‘Tono de notificación’. Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’. Seleccionar el audio previamente descargado.

Los usuarios pueden configurar las notificaciones de WhatsApp para que sea la banda sonora de este película. (WhatsApp)

De qué trata la película ‘Las guerreras K-pop’

Desde su estreno el 20 de junio, ‘KPop Demon Hunters‘ —titulada ‘Las guerreras K-pop‘ en Latinoamérica— se ha posicionado como uno de los mayores éxitos del año en Netflix.

Producida por Sony Pictures Animation y codirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, esta cinta combina la energía vibrante del K-pop con elementos de fantasía, acción sobrenatural y humor visual.

La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo ficticio HUNTR/X, quienes además de ser estrellas del pop coreano, llevan una vida secreta como cazadoras de demonios.

El conflicto principal aparece con los Saja Boys, una boy band de demonios liderada por el carismático y peligroso Jinu. (Netflix)

Según la mitología del filme, su música posee un poder especial capaz de crear un campo de energía que protege a la humanidad de los espíritus malignos que se alimentan de las almas.

El conflicto central surge con la aparición de los Saja Boys, una boy band rival formada en realidad por demonios, liderados por el encantador pero peligroso Jinu.

Mientras el grupo HUNTR/X lucha por mantener la paz, Rumi deberá enfrentarse a una verdad personal que ha mantenido en secreto, poniendo a prueba su lealtad, su poder y su identidad.