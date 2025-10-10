Tecno

Los 4 tipos de cerraduras electrónicas para mantener tu hogar seguro

La llegada de soluciones digitales y biométricas redefine la protección y el control de accesos en las casas

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
El auge de estos sistemas
El auge de estos sistemas responde a la necesidad de superar las limitaciones de los mecanismos convencionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la tecnología ha impulsado una transformación en la seguridad en el hogar, desplazando progresivamente a las cerraduras tradicionales en favor de cerraduras electrónicas más sofisticadas. Existen cuatro tipos principales de estos dispositivos, cada uno con características y ventajas específicas que responden a distintas necesidades de los usuarios.

El auge de estos sistemas responde a la necesidad de superar las limitaciones de los mecanismos convencionales, que han quedado expuestos ante técnicas de robo como el 'bumping' o el 'impresioning‘. Expertos en cerrajería advierten que el uso de llaves físicas está en declive, mientras que los fabricantes apuestan por mecanismos que integran teclados digitales, lectores biométricos y tecnologías inalámbricas. Esta tendencia refleja una modernización del sector, aunque la mayoría de los hogares aún no ha dado el salto a estas soluciones.

Cerraduras de teclado digital

Entre las opciones disponibles, las cerraduras de teclado digital destacan por su popularidad y su equilibrio entre innovación y coste. Funcionan mediante la introducción de códigos numéricos o alfanuméricos, configurados por los propios residentes. Su principal fortaleza radica en la seguridad: al eliminar la llave física, se reduce el riesgo de robos mediante técnicas que afectan a los sistemas tradicionales.

Asimismo, permiten cambiar la contraseña en cuestión de minutos, lo que facilita la gestión de accesos sin necesidad de sustituir toda la cerradura. Muchos modelos ofrecen la posibilidad de programar horarios de cierre automático, lo que añade una capa de protección para quienes suelen olvidar asegurar las puertas.

Cerradura inteligente. (EZVIZ)
Cerradura inteligente. (EZVIZ)

Cerraduras electrónicas con mando

Las cerraduras electrónicas con mando representan otra alternativa orientada a la comodidad y la protección. Su creciente aceptación entre la clase media europea se debe a la facilidad de uso: permiten abrir y cerrar puertas a distancia, evitando la dependencia de llaves físicas que pueden perderse o ser robadas.

Este tipo de cerraduras no puede ser vulnerado mediante técnicas como el ‘impresioning’ o el ‘bumping’, y su instalación resulta sencilla en diferentes tipos de puertas. Además, suelen integrarse con aplicaciones móviles que notifican en tiempo real cualquier apertura, lo que contribuye a la prevención de hurtos cuando los propietarios no se encuentran en casa.

Cerraduras invisibles (bluetooth o WiFi)

Por su parte, las cerraduras invisibles, que funcionan a través de bluetooth o WiFi, apuestan por un diseño minimalista y la ausencia de elementos visibles como teclados o mandos. El control se realiza desde una aplicación móvil, que puede incorporar reconocimiento de voz, teclado alfanumérico o lector de huella dactilar para identificar al usuario autorizado.

Estas cerraduras son resistentes a los métodos tradicionales de forzamiento y, aunque el dispositivo móvil se extravíe, la seguridad permanece intacta gracias a la necesidad de un identificador adicional. La protección de los datos personales se refuerza mediante sistemas de encriptado en las aplicaciones, y los códigos de acceso pueden renovarse en cualquier momento.

Los dispositivos inteligentes son opciones
Los dispositivos inteligentes son opciones viables para mantener la seguridad del hogar. (EZVIZ)

Cerraduras electrónicas de huella dactilar

Las cerraduras electrónicas de huella dactilar constituyen una opción avanzada que ya se utiliza en numerosos hogares, empresas e instituciones. Su funcionamiento se basa en el reconocimiento biométrico, lo que elimina la necesidad de dispositivos externos como mandos o teléfonos. La huella dactilar actúa como una llave única, aunque existe el riesgo de falsificación.

Para contrarrestar esta vulnerabilidad, los fabricantes suelen combinar el acceso biométrico con contraseñas o PIN, dificultando la labor de los intrusos. Además, estos modelos incorporan refuerzos exteriores que aumentan su resistencia frente a ataques físicos.

A la hora de elegir la cerradura electrónica más adecuada, conviene valorar las necesidades específicas de cada vivienda y el perfil de los usuarios. Mientras que los teclados digitales ofrecen flexibilidad y facilidad de gestión, los sistemas con mando priorizan la comodidad y la integración con dispositivos inteligentes. Las cerraduras invisibles destacan por su discreción y protección de datos, y las de huella dactilar aportan un nivel superior de seguridad biométrica, especialmente cuando se combinan con otros métodos de autenticación.

La evolución de las cerraduras electrónicas no solo responde a exigencias de seguridad, sino que también incorpora diseños modernos y funcionales que superan en practicidad y rapidez a los sistemas tradicionales.

Temas Relacionados

Cerraduras electrónicasSeguridad en el hogarReconocimiento biométricoDispositivosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Tesla presenta las nuevas versiones ‘Standard’ de los Model 3 y Model Y: cuánto cuesta

Estas nuevas variantes mantienen el diseño icónico y el enfoque en tecnología

Tesla presenta las nuevas versiones

Glosario de tecnología: qué significa 5 ventajas de comprar celulares liberados

La tecnología también ha impactado la salud con dispositivos novedosos y aplicaciones que ayudan a las personas enfermas

Glosario de tecnología: qué significa

Anthropic e IBM firman una alianza para llevar los modelos Claude al software empresarial

La colaboración destaca que la integración de IA tiene que proporcionar soluciones aptas para escalar en infraestructuras empresariales complejas y sujetas a regulación

Anthropic e IBM firman una

Mattel prueba el modelo de video Sora 2 junto a OpenAI

Sam Altman, CEO de la tecnológica, compartió detalles sobre la alianza durante la conferencia anual Developer Day

Mattel prueba el modelo de

Top 15 PlayStation: The Last of Us Part I lidera el ranking de los videojuegos que no puedes perderte

Esta modalidad de juegos en la nube permite a los usuarios jugar varios títulos al mismo tiempo sin tener que comprarlos en físico

Top 15 PlayStation: The Last
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cinco recetas con frutos secos

Cinco recetas con frutos secos para innovar en la cocina y deleitarse

Javier Milei volverá a hacer campaña en PBA: visitará San Nicolás en busca del voto antikirchnerista

Scott Bessent: “Milei tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Buenos Aires: para cuándo se esperan las lluvias, según el SMN

Una reforma de la Justicia en Santa Cruz enfrentó al kirchnerismo con el gobernador Vidal y desató una crisis

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos enviará 200 soldados

Estados Unidos enviará 200 soldados a supervisar la implementación del acuerdo de paz entre Israel y Hamas

Estados Unidos solicitó a Granada instalar equipos de radar y personal militar en su territorio

El presidente palestino Mahmud Abbas celebró el acuerdo por Gaza: “Ha llegado el momento de una paz duradera”

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la red global que sostiene el comercio clandestino de petróleo iraní

La frecuencia se cuadruplicó en la última década y el mundo enfrenta un desafío sin precedentes, alerta un estudio

TELESHOW
El video de Mariano Martínez

El video de Mariano Martínez bailando sin remera y tomando vino por el que fue criticado: “Fue una copa”

La palabra de Romina Uhrig tras el alta de Thiago Medina: “Esto fue un milagro porque no le daban posibilidades”

Vero Lozano habló después de la polémica con Susana Giménez en el Martín Fierro: “No me arrepiento de nada”

Charly García estrenó su tema junto a Sting: un viaje en el espacio y el tiempo entre Buenos Aires y Nueva York

Valeria Mazza regresó a la Argentina: el feliz reencuentro en su casa