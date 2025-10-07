Tecno

Movistar Plus+ estrena el primer documental sobre un deportista paralímpico: ‘Mochoman’

La historia de Juan José Florián, “Mochoman”, muestra cómo el deporte puede transformar el dolor en esperanza

Movistar Plus estrena el primer documental sobre un deportista paralímpico: 'Mochoman'.

Movistar Plus+ ha estrenado Informe Plus+: Mochoman, un documental que rinde homenaje a la vida y trayectoria de Juan José Florián, uno de los deportistas paralímpicos más destacados de la región. La producción marca un precedente al convertirse en el primer documental sobre un atleta de estas características realizado por una plataforma internacional de streaming.

El proyecto busca visibilizar la fuerza humana detrás del deporte adaptado, mostrando cómo Florián logró transformar una experiencia de dolor y pérdida en una historia de superación y esperanza. Con una narrativa íntima y conmovedora, el documental muestra al ciclista en su entorno familiar y competitivo, retratando su evolución personal y profesional.

Grabado entre Bogotá y Madrid, el documental no solo sigue los logros deportivos del protagonista, sino que profundiza en su historia de vida, marcada por la resiliencia, la disciplina y la búsqueda constante de nuevos desafíos. Mochoman es más que una producción audiovisual: es una invitación a reflexionar sobre la capacidad del ser humano para reinventarse frente a la adversidad.

Movistar Plus+ estrenará 'Mochoman', un documental dedicado a un atleta paralímpico colombiano.

El poder del deporte como herramienta de transformación

Juan José Florián, conocido como Mochoman, perdió parte de sus extremidades a causa del conflicto armado, una situación que cambió por completo el rumbo de su vida. Sin embargo, lejos de rendirse, encontró en el ciclismo un medio para reconstruirse física y emocionalmente. Su esfuerzo lo llevó a convertirse en un referente del deporte paralímpico y en un símbolo de perseverancia y valentía.

En el documental, Florián comparte momentos de su vida cotidiana, sus entrenamientos y los desafíos que ha enfrentado en su carrera. Con sinceridad y cercanía, relata cómo el deporte se convirtió en una vía de sanación personal y en una forma de inspirar a otros que viven situaciones similares. “El deporte salva vidas, y salvó la mía”, expresa durante la grabación.

Una historia que inspira más allá de la competencia

La producción de Informe Plus+: Mochoman no se limita a los logros deportivos del ciclista, sino que pone en valor su impacto social. Su historia representa a miles de personas que, a pesar de las limitaciones físicas o emocionales, encuentran en la actividad deportiva un camino para superar la exclusión y recuperar la confianza.

Movistar Plus+ estrenará 'Mochoman', un documental dedicado a un atleta paralímpico colombiano.

El documental también destaca la importancia del acompañamiento familiar y el papel de las comunidades deportivas en la inclusión. La presencia de Florián en eventos internacionales y su trabajo con nuevos atletas son parte del mensaje central: la superación individual tiene un efecto multiplicador cuando se comparte con los demás.

Un reconocimiento al espíritu humano

Para Movistar Plus+, esta producción es una forma de visibilizar historias que trascienden el ámbito deportivo. La plataforma ha señalado que Mochoman busca reconocer el poder del esfuerzo, la empatía y la solidaridad en la construcción de una sociedad más inclusiva. En ese sentido, el documental se suma a la línea editorial de Informe Plus+, dedicada a contar relatos reales con un alto valor humano y social.

El estreno simboliza un avance en la representación de los deportistas paralímpicos en la pantalla, ofreciendo una mirada respetuosa y profunda sobre sus desafíos y conquistas. Con una cuidada dirección y una producción internacional, Mochoman logra conectar con el público desde la emoción y la autenticidad.

Movistar Plus+ estrenará 'Mochoman', un documental dedicado a un atleta paralímpico colombiano.

Más que una historia sobre ciclismo, es una historia sobre segundas oportunidades, sobre cómo el dolor puede transformarse en impulso y cómo la pasión por el deporte puede convertirse en una herramienta de cambio personal y colectivo. Con este documental, Movistar Plus+ reafirma su compromiso con el relato humano detrás del alto rendimiento y con la visibilización de voces que inspiran a toda una generación.

