Tecno

ChatGPT estrena apps integradas dentro del chat

Actualmente en fase piloto, la función representa un avance estratégico hacia la navegación y gestión de apps en entornos inteligentes

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Solo siete compañías participan en
Solo siete compañías participan en la fase piloto. (Infobae Argentina)

OpenAI introduce una nueva forma de interactuar con servicios digitales al permitir el uso de aplicaciones integradas en ChatGPT, directamente desde la ventana de conversación. Esta actualización inaugura una experiencia en la que los usuarios pueden solicitar tareas complejas y conectarlas a aplicaciones populares sin abandonar el chat, combinando lenguaje natural, elementos interactivos y accesibilidad.

Actualmente en fase piloto, la función representa un avance estratégico hacia la navegación y gestión de apps en entornos inteligentes, anticipando un modelo de uso donde las capacidades de distintos servicios convergen en un asistente conversacional avanzado.

Experiencia fluida con aplicaciones en ChatGPT

La llegada de aplicaciones integradas en ChatGPT plantea un enfoque completamente distinto al uso tradicional de servicios digitales. Los usuarios pueden, por ejemplo, pedir la creación de una lista de reproducción en Spotify o encargar una presentación a Canva, todo mediante instrucciones en lenguaje natural y sin tener que abrir nuevas pestañas o salir de la interfaz conversacional.

(OpenAI / Xataka)
(OpenAI / Xataka)

Para habilitar esta funcionalidad, los desarrolladores deben integrar el SDK de OpenAI en sus aplicaciones y acatar las normativas establecidas, cuyo objetivo es garantizar entornos protegidos y bajo control en el uso de estas herramientas.

El sistema se encuentra en una fase inicial, con disponibilidad limitada y condiciones claras. Actualmente, solo siete compañías participan en la fase piloto: Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify y Zillow.

Estas primeras integraciones permiten que el usuario, al mencionar por ejemplo “Canva, hazme una presentación”, reciba una respuesta inmediata en el chat de ChatGPT. O bien, el propio asistente puede sugerir conectar una app compatible, brindando así una experiencia más automatizada.

(Europa Press)
(Europa Press)

La interacción en ChatGPT va más allá de simples respuestas. La actualización incorpora pequeñas interfaces visuales personalizadas, como mapas, listas o previsualizaciones, que se adaptan al contexto de la conversación.

Limitaciones y privacidad en aplicaciones integradas

Aunque el lanzamiento de apps dentro de ChatGPT representa un salto evolutivo, el acceso permanece acotado. Por el momento, solo unas pocas aplicaciones están habilitadas y el soporte se restringe al idioma inglés.

Una limitación destacada es la ausencia de disponibilidad en la Unión Europea, atribuida a cuestiones regulatorias vinculadas a la privacidad y protección de datos, que suelen ralentizar la llegada de innovaciones de inteligencia artificial al mercado comunitario.

FILE PHOTO: ChatGPT logo is
FILE PHOTO: ChatGPT logo is seen in this illustration taken, January 22, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La decisión de permitir el uso de aplicaciones conectadas desde ChatGPT tiene un fuerte trasfondo en materia de seguridad y privacidad. OpenAI enfatiza que, al utilizar estas funciones, los usuarios quedan sujetos tanto a sus propios términos como a los de cada aplicación externa.

La empresa solicita a los desarrolladores que mantengan “políticas de privacidad claras, recopilen solo los datos mínimos necesarios y sean transparentes con los permisos solicitados”, según la información oficial difundida por OpenAI.

Se prevé que en próximas etapas se habiliten controles de privacidad “más granulares”, de forma que cada usuario pueda determinar qué categorías de información y datos específicos autoriza para personalización de los resultados. Este enfoque apunta a fortalecer la confianza y el control del usuario, condiciones esenciales en el contexto del uso creciente de la inteligencia artificial en plataformas populares.

FILE PHOTO: A screen displays
FILE PHOTO: A screen displays the logo of Spotify on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., December 4, 2023. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

El negocio de los datos personales en la era de la inteligencia artificial

El auge de las apps integradas en asistentes de IA como ChatGPT también reaviva el debate sobre el valor y manejo de los datos personales. Los datos recopilados por estas plataformas representan un recurso estratégico para las empresas tecnológicas, desde la segmentación publicitaria hasta el entrenamiento de modelos inteligentes.

La recomendación de los expertos es revisar cuidadosamente las políticas de privacidad de cada servicio conectado: entender qué información se recopila, cómo se comparte y el uso que le dará cada compañía resulta determinante para proteger los derechos digitales y la seguridad individual del usuario.

La implementación de aplicaciones dentro de ChatGPT inaugura una etapa de integración que redefine la frontera entre plataformas conversacionales y servicios externos, poniendo el foco tanto en la innovación funcional como en la salvaguarda responsable de la información personal.

Temas Relacionados

ChatGPTChatOpenAISpotifyCourseraCanvaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Una falla en el navegador Comet de Perplexity permite robar datos

A pesar de la gravedad de los hallazgos, la empresa minimizó el impacto señalando que la vulnerabilidad reportada no presenta un “impacto en la seguridad”

Una falla en el navegador

La inteligencia artificial reconfigura la protección de datos personales en América Latina

Nuevas leyes y marcos regulatorios buscan equilibrar el avance tecnológico con la defensa de la privacidad, mientras expertos piden adaptar la normativa al ritmo acelerado de la IA

La inteligencia artificial reconfigura la

HMD Touch 4G: todo lo que debes saber del teléfono diminuto con pantalla táctil

Con un diseño compacto y ligero, este dispositivo busca atraer a quienes buscan comunicación esencial y autonomía prolongada

HMD Touch 4G: todo lo

Colombia inicia la primera encuesta nacional sobre alfabetización mediática

La iniciativa enviada a 250.000 estudiantes, busca identificar las habilidades reales para analizar mensajes, detectar noticias falsas y emplear la información de manera responsable en la era digital

Colombia inicia la primera encuesta

MrBeast cuestiona el futuro de YouTube con la llegada de videos hechos por IA: “tiempos aterradores”

El youtuber, con 444 millones de suscriptores, expresó su preocupación por el impacto que la inteligencia artificial podría tener en los millones de creadores que hoy dependen de la producción de contenido para vivir

MrBeast cuestiona el futuro de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los sindicatos docentes del ala

Los sindicatos docentes del ala dura retoman las protestas y harán un paro de 24 horas contra el Gobierno

Jornada financiera: bonos y acciones de bancos se movieron a la baja mientras el equipo económico negocia en Washington

El tren Mitre cerrará un ramal y limitará otros servicios durante el fin de semana: cuándo se normalizarán

El femicidio de Daiana Mendieta: quién es el principal sospechoso

Continúa la alerta en gran parte del país por el riesgo de incendios forestales ante la falta de humedad en el suelo

INFOBAE AMÉRICA
Un informe del Congreso de

Un informe del Congreso de Estados Unidos revela que fabricantes de chips vendieron tecnología por USD 38.000 millones a China en 2024

Zelensky advirtió sobre buques “fantasma” rusos usados para sabotajes y lanzamientos de drones en Europa

Nuevos grupos de ransomware impulsados por la IA cambian las reglas del cibercrimen

Delegados de Estados Unidos, Qatar y Turquía se sumarán a las negociaciones clave en Egipto por la paz en Gaza

Gabriela Cabezón Cámara, finalista de uno de los mayores premios literarios de Estados Unidos

TELESHOW
Marley habló de la polémica

Marley habló de la polémica por el Martín Fierro de Oro a Santiago del Moro: “Su emoción fue rara”

Mario Pergolini reflexionó sobre la muerte: “Pensé en eso durante una etapa de depresión y pánico”

La tajante postura de Juana Viale sobre el Martín Fierro que ganó Susana Giménez

Pamela David mostró el detrás de escena de su festejo de cumpleaños: viaje en avión privado, fiesta y diversión en Río de Janeiro

Valeria Mazza vivió un momento de tensión con un participante argentino de Bailando con las Estrellas