Apps que ayudan a tus hijos con sus tareas: guía de herramientas 2025

Si buscas organizar las tareas escolares y recibir avisos frecuentes sobre entregas y exámenes, una opción práctica es usar el calendario que viene en tu celular.

En iOS y Android, puedes
En iOS y Android, puedes crear eventos, recordatorios y alertas para fechas clave en la app del calendario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si buscas implementar aplicaciones para apoyar a tus hijos en sus tareas académicas, lo primero es identificar qué necesidades específicas deseas cubrir.

Por ejemplo, si tu objetivo es organizar las actividades escolares y recibir recordatorios periódicos sobre entregas y exámenes, una opción muy útil es utilizar la aplicación básica de calendario disponible en tu celular.

Tanto en iOS como en Android, estas aplicaciones te permiten crear eventos, programar recordatorios y establecer alertas personalizadas para fechas importantes.

Este recurso del calendario es
Este recurso del calendario es sencillo y ya viene en el dispositivo, sin requerir descargas ni registros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De este modo, es posible llevar un control sencillo y efectivo de todas las responsabilidades escolares, ayudando a tus hijos a cumplir con sus tareas a tiempo y evitar olvidos. Además, puedes compartir calendarios familiares para que todos estén al tanto de los compromisos académicos y actividades extracurriculares.

Esta herramienta es fácil de usar y suele venir instalada de fábrica, por lo que no es necesario descargar aplicaciones adicionales ni registrarse en nuevos servicios.

Qué otras apps son útiles para las tareas académicas

Además, de la aplicación básica del calendario del celular, otras plataformas útiles para las tareas académicas son:

  • Google Keep: Permite crear listas de tareas, tomar notas rápidas, agregar recordatorios y organizar información con colores y etiquetas.
  • Microsoft OneNote: Ideal para tomar apuntes, organizar materias por secciones y adjuntar imágenes, archivos o audio a cada nota.
Antes de elegir apps para
Antes de elegir apps para ayudar a tus hijos con el estudio, debes definir qué necesidades tienes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Trello: Utiliza tableros y tarjetas para planificar proyectos, tareas y entregas de manera visual y colaborativa.
  • Khan Academy: Ofrece lecciones y ejercicios gratuitos en diversas materias como matemáticas, ciencias, historia e inglés, adecuados para todas las edades.
  • Quizlet: Facilita la creación de tarjetas de estudio digitales y permite practicar temas mediante juegos, test y ejercicios interactivos.
  • Evernote: Permite tomar notas, organizar archivos y guardar páginas web. Es útil para recopilar información y acceder a ella desde cualquier dispositivo.
  • Google Classroom: Plataforma educativa donde los profesores pueden asignar tareas, enviar materiales y calificar trabajos, y los estudiantes pueden entregar sus actividades y comunicarse fácilmente.
Google Classroom permite a docentes
Google Classroom permite a docentes asignar tareas y materiales, y a los alumnos enviar trabajos y comunicarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Photomath: Ayuda a resolver ejercicios matemáticos escaneando los problemas con la cámara del celular y explica los pasos de la solución.
  • Forest: Motiva a los estudiantes a concentrarse y evitar distracciones, ya que el usuario planta un árbol virtual que solo crece mientras no se utilicen otras aplicaciones.
  • Duolingo: Ideal para aprender y practicar idiomas con lecciones cortas, ejercicios interactivos y un sistema de avance gamificado.
  • Notion: Plataforma versátil para tomar notas, crear bases de datos, listas de tareas y gestionar proyectos escolares de manera visual y ordenada.
  • Wolfram Alpha: Herramienta poderosa para resolver problemas matemáticos, obtener explicaciones detalladas y consultar información en diversas áreas del conocimiento.
Sirve para aprender idiomas con
Sirve para aprender idiomas con ejercicios cortos y un sistema de avance tipo juego. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
  • Edmodo: Red social educativa donde profesores y estudiantes pueden compartir materiales, tareas y mensajes en un entorno seguro.
  • Coursera: Plataforma de cursos en línea que ofrece contenido académico de universidades reconocidas en todo el mundo, ideal para complementar el aprendizaje en distintas materias.

Cómo usar estas apps con responsabilidad

Utilizar aplicaciones educativas con responsabilidad implica establecer hábitos y reglas claras tanto para los estudiantes como para los padres.

En primer lugar, es fundamental definir horarios específicos para el uso de estas herramientas, evitando así que interfieran con otras actividades importantes, como el descanso, el juego o la convivencia familiar.

Usar apps educativas de forma
Usar apps educativas de forma responsable requiere establecer horarios y reglas claras para niños y padres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es recomendable revisar regularmente las apps que utilizan los hijos, asegurándose de que el contenido sea adecuado para su edad y necesidades académicas.

Además, es importante fomentar el uso de estas plataformas como un apoyo, y no como sustituto de la atención y el esfuerzo personal. Los padres pueden supervisar el cumplimiento de tareas, ayudar a resolver dudas y motivar a los niños a organizar sus actividades con las aplicaciones.

Finalmente, se debe enseñar a los estudiantes a proteger su información personal y a evitar compartir datos sensibles en línea.

