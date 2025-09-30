Conoce los nuevos dispositivos Echo de Amazon, impulsados por su IA Alexa+

La nueva familia Echo fue presentada en el evento anual de hardware de Amazon. (Amazon)

La llegada de la nueva generación de Amazon Echo representa un avance en la apuesta de la compañía por la inteligencia artificial en el hogar. Con la integración de Alexa+, Amazon presenta una línea renovada de dispositivos inteligentes que busca transformar la experiencia doméstica mediante mejoras en la interacción natural, la personalización y la conectividad con servicios y dispositivos de terceros.

La nueva familia Echo, presentada en el evento anual de hardware de Amazon, está compuesta por cuatro modelos: Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 y Echo Show 11. Todos han sido diseñados para aprovechar al máximo las capacidades de Alexa+, la versión más avanzada del asistente de inteligencia artificial de la compañía, disponible para millones de usuarios a través de un programa de acceso anticipado.

Esta actualización permite que los dispositivos respondan a un mayor número de consultas, mantengan conversaciones más fluidas y gestionen tareas complejas, lo que abre la puerta a una interacción más intuitiva y personalizada en el hogar conectado.

Cada uno de los nuevos modelos se distingue por características técnicas y de diseño dirigidas a diferentes necesidades. (Amazon)

Nuevos modelos y características técnicas

Cada uno de los nuevos modelos se distingue por características técnicas y de diseño dirigidas a diferentes necesidades. El Echo Dot Max, con un precio de USD 99,99, incluye un altavoz de dos vías que ofrece casi el triple de graves respecto a versiones anteriores, gracias a un woofer dedicado y un tweeter personalizado para agudos más nítidos. El Echo Studio, disponible por USD 219,99, adopta un diseño esférico y reduce su tamaño en un 40% en comparación con el original, según Amazon.

Este modelo integra un woofer de alta excursión, audio espacial y tecnología Dolby Atmos, además de un anillo de luz mejorado que facilita la comprensión visual de las acciones de Alexa. Ambos dispositivos pueden conectarse hasta en cinco unidades con Fire TV Stick compatibles, lo que permite crear un sistema de sonido envolvente en el hogar, disponibles dentro de los paquetes Alexa Home Theater.

En el segmento de pantallas inteligentes, Amazon presenta el Echo Show 8 (USD 179,99) y el Echo Show 11 (USD 219,99). Ambos modelos cuentan con un diseño renovado, mayor superficie de pantalla, cámara de 13 megapíxeles, altavoces estéreo frontales y un woofer personalizado.

Amazon también presentó las pantallas Echo Show 8 y Echo Show 11. (Amazon)

Estas pantallas, potenciadas por Alexa+, ofrecen una experiencia visual y sonora mejorada, dan acceso a entretenimiento, gestionan actividades familiares y organizan compras domésticas. La integración directa con servicios como Amazon, Whole Foods y Amazon Fresh simplifica la reposición de productos y el seguimiento de entregas.

Innovaciones tecnológicas y funciones avanzadas

El avance tecnológico de esta generación Echo utiliza los nuevos chips AZ3 y AZ3 Pro, desarrollados por Amazon. El AZ3, presente en el Echo Dot Max, amplía la detección de conversaciones y permite que el dispositivo escuche desde cualquier punto de la habitación, con filtrado eficaz del ruido de fondo.

Según la compañía, este chip incrementa en más del 50% la precisión en la detección de la palabra de activación. Los modelos Echo Studio, Show 8 y Show 11 incorporan el AZ3 Pro, que suma soporte para modelos avanzados de lenguaje y procesamiento visual.

Los pueden conectar hasta cinco dispositivos Echo Studio o Echo Dot Max con Fire TV Sticks compatibles para un sistema de sonido envolvente en su hogar. (Amazon)

A su vez, estos dispositivos incorporan la plataforma Ominisense, un sistema de sensores que une la cámara de 13 megapíxeles, audio, ultrasonido, radar Wi-Fi, acelerómetro e información del estado del canal Wi-Fi. Esta tecnología permite a Alexa actuar a partir de eventos detectados en el entorno, como recordar una tarea cuando una persona entra en la habitación o alertar sobre una puerta de garaje abierta antes de dormir.

Alexa+ suma funciones avanzadas que refuerzan su papel como asistente inteligente. Entre ellas se encuentra la capacidad de mantener conversaciones naturales, responder a preguntas complejas y gestionar suscripciones de servicios propios de Amazon (Amazon Music, Amazon Kids+ o Alexa Emergency Assist) y de terceros.

Próximamente, los usuarios tendrán acceso a la tienda Alexa+, donde podrán encontrar servicios de marcas como Fandango, GrubHub, Lyft, Priceline, Taskrabbit, Thumbtack y Yahoo Sports, lo que expande las posibilidades de personalización y utilidad del asistente.