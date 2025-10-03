Tecno

Detectan un malware en Android que se disfraza de VPN e IPTV para robar datos

La amenaza instala un gotero que solicita permisos sensibles y permite simular toques, leer pantalla y extraer credenciales

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Detectan un malware que se
Detectan un malware que se hace pasar por apps de VPN e IPTV para robar datos de celulares Android. (Imagen ilustrativa)

Un nuevo y sofisticado malware para Android, bautizado como Clopatra, ha sido identificado por investigadores de ciberseguridad como una de las amenazas móviles más avanzadas de 2025. Este troyano no solo roba dinero de aplicaciones bancarias y billeteras de criptomonedas, sino que también permite a los atacantes tomar el control total de los dispositivos, incluso cuando la pantalla está apagada.

El virus fue detectado por primera vez en marzo y, desde entonces, los analistas han confirmado más de 40 versiones diferentes, lo que indica que se encuentra en constante desarrollo y perfeccionamiento. El origen del malware apunta a un grupo de ciberdelincuentes turcos, quienes lo habrían creado desde cero con un enfoque específico en ataques financieros.

A la fecha, más de 3.000 dispositivos ya han sido infectados en Europa, lo que preocupa a especialistas que advierten sobre su rápida expansión. Clopatra se distribuye fuera de la Play Store oficial de Google, a través de páginas web maliciosas que ofrecen aplicaciones falsas, principalmente servicios de IPTV y VPN.

Infectan de malware dispositivos Android.
Infectan de malware dispositivos Android. (Google)

Cómo se instala Clopatra en los dispositivos

La infección comienza cuando los usuarios descargan una aplicación trampa llamada Modepro IPTV + VPN, que actúa como un instalador (“gotero”) para desplegar el troyano. Una vez ejecutado, el software solicita permisos de accesibilidad, un recurso diseñado para ayudar a personas con discapacidades, pero que los atacantes utilizan para controlar el teléfono de manera remota.

Con estos permisos, los ciberdelincuentes pueden simular toques en pantalla, leer el contenido visible, interceptar contraseñas y operar aplicaciones sin que la víctima lo note. El acceso completo abre la puerta al robo de credenciales bancarias, transferencias no autorizadas de dinero e incluso la sustracción de criptomonedas de billeteras móviles.

Capacidades de espionaje y control

Clopatra no se limita al robo financiero. También permite espiar la actividad del usuario, recolectar datos personales y utilizar el dispositivo infectado como herramienta para futuras campañas de ciberdelincuencia.

El malware puede actuar en segundo plano aun cuando la pantalla del dispositivo está apagada, lo que aumenta su sigilo y eficacia. Además, contiene una lista de antivirus para Android que reconoce y trata de desactivar, con el fin de evitar su detección.

Malware disfrazado de VPN para
Malware disfrazado de VPN para robar información.

Investigadores de Cybersscurity explican que Clopatra fue diseñado con múltiples medidas de autoprotección. Incluye controles de integridad, detección de emuladores y procesos anti-depuración que dificultan el trabajo de los analistas de seguridad. Incluso utiliza licencias de software legítimas y técnicas de ofuscación que bloquean intentos de ingeniería inversa.

Técnicas avanzadas para evadir la detección

Una de las características más preocupantes es el uso de bibliotecas nativas en lugar de depender únicamente de Java o Kotlin, lo que complica aún más la identificación del código malicioso. Recientemente, los desarrolladores del troyano incorporaron cifrado de cadenas para ocultar aún más sus funciones internas.

Estas medidas convierten a Clopatra en una amenaza especialmente difícil de rastrear y eliminar. Según los expertos, es una clara señal de que los grupos de ciberdelincuentes están adoptando estrategias cada vez más profesionales y sofisticadas, similares a las utilizadas en ataques corporativos de gran escala.

Ciberdelincuentes crean VPN e IPTV
Ciberdelincuentes crean VPN e IPTV con la intención de robar datos de sus usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para los usuarios

Dado que Clopatra se propaga por sitios de descarga no oficiales, los especialistas recomiendan instalar aplicaciones únicamente desde la Play Store de Google o tiendas verificadas, además de desconfiar de enlaces que prometen servicios gratuitos de IPTV o VPN.

También sugieren mantener actualizado el sistema operativo, revisar los permisos solicitados por cada aplicación y contar con soluciones de seguridad que puedan detectar comportamientos anómalos.

Aunque por ahora la mayor parte de las infecciones se concentran en miles de dispositivos en Europa, el riesgo de propagación global es alto. Con un desarrollo tan activo, Clopatra se perfila como una de las amenazas móviles más relevantes del año y un recordatorio de que los ciberataques en móviles son tan graves como los que afectan a computadoras de escritorio.

Temas Relacionados

AndroidMalwareVPNLo último en tecnología

Últimas Noticias

Perplexity lanza de manera gratuita Comet, un navegador web potenciado con IA

La startup abre el acceso gratuito a su plataforma, que promete transformar la forma de navegar con un asistente integrado en tiempo real

Perplexity lanza de manera gratuita

La nueva actualización del aplicativo de Nvidia trae grandes cambios para las portátiles de juego

Además de corregir errores, la actualización mejora la estabilidad general y asegura una mayor durabilidad del software

La nueva actualización del aplicativo

Precio de las principales criptomonedas hoy viernes 3 de octubre 2025

Las monedas virtuales han tenido un año de altas y bajas, sin embargo, su uso aumenta

Precio de las principales criptomonedas

Jeff Bezos advirtió sobre una burbuja en la industria de la IA pero resaltó los beneficios de la tecnología

El fundador de Amazon alertó en la Italian Tech Week que el sector vive un auge especulativo, aunque destacó que la tecnología es genuina y tendrá un impacto transformador en la economía global

Jeff Bezos advirtió sobre una

Un informe internacional revela que casi un tercio de los adultos se conecta a internet constantemente

Factores como la edad, el nivel educativo y la región influyen en la frecuencia con la que las personas acceden a la red, según un análisis internacional reciente

Un informe internacional revela que
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Tesoro y el BCRA

El Tesoro y el BCRA canjearon deuda: nuevas herramientas para contener el dólar

Lo habían condenado por golpear a una nena, fue liberado para que hiciera un curso y le fracturó el cráneo a un bebé

El Gobierno anunció obras en el Hospital Garrahan por $30.000 millones

Qué es el tusi o cocaína rosa y cómo impacta en la salud

Receta de salsa de soja casera, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Siri Hustvedt: “Vivir con Paul

Siri Hustvedt: “Vivir con Paul Auster durante 43 años nos hizo mejores escritores”

Donald Trump le dio un ultimátum a Hamas: tiene hasta el domingo para aceptar el plan de tregua y liberación de rehenes en Gaza

Los Juegos del Viento: equipo de Arequipa gana la primera competencia de carrovelismo en el Perú

Una nueva flotilla puso rumbo a Gaza pese al rechazo de Israel, que deportará a quienes llegaron en los primeros barcos

Bailar tango ayuda a retrasar el envejecimiento del cerebro, reveló un nuevo estudio

TELESHOW
Flor Vigna apostó por un

Flor Vigna apostó por un rotundo cambio de look y lo mostró en tiempo real: “¡Cómo me gusta!"

Laurita Fernández pone en suspenso su futuro en la televisión: “Hay que saber cuándo hacer una pausa”

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 3 de octubre

Wanda Nara, Maxi López y una postal familiar que sorprendió en la previa de Masterchef Celebrity

Guido Kaczka confirmó el final de Los 8 Escalones a dos meses de que Pampita asumiera la conducción