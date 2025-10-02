Tecno

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de ethereum

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Por Armando Montes

Guardar
Ether es el token de
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)

Ethereum es una plataforma digital que adopta la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y expande su uso a una gran variedad de aplicaciones, mientras que ether es su criptomoneda nativa. En el mundo de las finanzas digitales es común que la criptomoneda sea llamada como la red, aunque en realidad no son lo mismo.

La plataforma ethereum, fundada en el 2015 por el programador Vitalik Buterin, buscaba ser un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas sobre las que se pueden hacer contratos inteligentes (dAPPs)

Al igual que el bitcoin, el precio de ether se disparó en un corto periodo de tiempo. En enero de 2016, ether cotizaba alrededor de un dólar y actualmente tiene un máximo histórico de 4953.73 unidades.

Cotización de la criptomoneda ethereum

El costo de la criptomoneda ethereum para hoy a las 09:30 horas (UTC) es de 4378.58 dólares. Esto quiere decir queel activo digital registró un cambio de 5.39% en las últimas 24 horas, así como un movimiento de -0.53% en la última hora.

Por su nivel de capitalización, esta moneda digital ocupa la posición #2 entre las más populares.

Ethereum 2.0: las claves

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether.
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

CriptomonedasEthereumNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

El precio de bitcoin para este día

El bitcoin ha sentado las bases para la creación de muchas de las monedas virtuales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

El precio de bitcoin para

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda tether en el último día

Esta moneda digital se ha visto envuelta en diversas polémicas, principalmente por asegurar que cada token está respaldado por un dólar

Cómo ha cambiado el valor

Glosario de tecnología: el origen de la bombilla halógena

Con el paso de los años es cada vez más difícil imaginar la vida sin tecnología, por lo que es necesario saber más de ella

Glosario de tecnología: el origen

Guía práctica para limpiar de forma segura el interior de un CPU

Si no tiene experiencia en manipular componentes electrónicos, se recomienda acudir a un profesional para evitar daños por un manejo inadecuado

Guía práctica para limpiar de

Apple prepara el lanzamiento de dos modelos de gafas IA que rivalizarán con los de Meta

Esta decisión responde a la creciente competencia en el sector y al objetivo de posicionarse frente a Meta

Apple prepara el lanzamiento de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Crimen de Sebastián Villarreal en

Crimen de Sebastián Villarreal en Córdoba: los acusados enfrentarán un juicio oral tras rechazar un acuerdo

Elecciones 2025 en Salta: quiénes serán los candidatos a diputados y senadores nacionales

Cuánto sale y cómo comprar un pasaje de tren a Tucumán en octubre 2025

Los trabajadores del Garrahan llevan adelante un paro de más de 24 horas y se movilizarán hoy al Congreso

Prohibieron el acceso a las redes sociales al asesino que contactó a la madre de su víctima, una nena de 12 años

INFOBAE AMÉRICA
Uruguay reconsidera aplicación del impuesto

Uruguay reconsidera aplicación del impuesto mínimo global tras críticas de empresarios y la oposición

Asesinó a una profesora, se operó el rostro para no ser reconocido y escribió un libro sobre cómo logró fugarse

Fue testigo del brutal crimen de sus padres y 35 años después decidió presenciar la ejecución del asesino

Rescatistas en Indonesia descartaron hallar con vida a los casi 60 desaparecidos bajo la escuela colapsada en Java

Dinamarca pidió a la UE acelerar el rearme y la modernización militar ante la amenaza de una guerra híbrida rusa

TELESHOW
Las 31 mejores fotos de

Las 31 mejores fotos de la entrega del doctorado Honoris causa a Graciela Borges

Christophe Krywonis: “Estuve cerca del coma diabético”

Guido Kaczka rompió en llanto en vivo por una historia de superación que lo movilizó como nunca: “Así es la vida”

Marcelo Tinelli reveló que sus hijas le daban consejos de amor cuando estaba soltero

Oriana habló de su relación con Gabriela Sabatini y contó si la extenista la llamó por su embarazo