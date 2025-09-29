Descubre el truco para cargar tu teléfono más rápido en menos tiempo

Un cargador no recomendado puede degradar el estado de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quedarse sin batería en el teléfono puede resultar angustiante, sobre todo cuando se trata de un momento inoportuno o de una jornada en la que no es posible esperar demasiado tiempo junto al cargador. Por suerte, existe una solución sencilla que permite acelerar la recarga: activar el modo avión.

Este truco ayuda a obtener más autonomía en menos tiempo y puede resolver situaciones comprometidas cuando se necesita un extra de carga rápidamente.

Cómo funciona el modo avión para una carga rápida

El modo avión no solo bloquea las conexiones inalámbricas del dispositivo, sino que también reduce de forma significativa el consumo de energía durante la carga. Al activar esta función, el móvil deja de utilizar batería para mantener activas conexiones como Wi-Fi, datos, Bluetooth y GPS.

Es importante es mantener el puerto de carga limpio y libre de polvo o suciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, la energía suministrada por el cargador se dirige casi en su totalidad a reponer la batería y no a alimentar servicios en segundo plano. De esta forma, es posible acortar el tiempo necesario para una carga completa hasta en un 25%, logrando que el teléfono recupere autonomía cuando más se necesita.

Cómo activar el modo avión para acelerar la carga de tu celular

Para activar el modo avión en tu celular y acelerar la carga de la batería, comienza por desbloquear la pantalla y acceder al menú principal del dispositivo. La mayoría de los teléfonos inteligentes permiten hacerlo de manera rápida a través del panel de ajustes rápidos.

Simplemente deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla hasta ver los íconos de funciones principales, donde se encuentra el botón de modo avión representado por un avión. Solo necesitas presionar ese ícono y, en segundos, todas las conexiones inalámbricas quedarán desactivadas.

Para activar el modo avión en tu celular y acelerar la carga de la batería, comienza por desbloquear la pantalla y acceder al menú principal del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si prefieres hacerlo desde el menú de configuración, sigue estos pasos:

Busque el ícono de “Configuración” o “Ajustes” en su pantalla de inicio.

Ingresa al apartado “Conexiones” o “Redes inalámbricas” según la marca de tu celular.

Localice la opción “Modo avión” y actívala deslizando el interruptor correspondiente. En ambos casos el teléfono desconectará llamadas, datos, Wi-Fi y Bluetooth, permitiendo así una carga más rápida y eficiente.

Otros consejos para mejorar la velocidad de carga

Además del modo avión, existen otros aspectos que pueden optimizar el proceso de recarga. Usar el cargador adecuado para el modelo del teléfono resulta fundamental, ya que cada dispositivo requiere un voltaje y amperaje específico para cargarse de manera eficiente y segura.

Un cargador no recomendado puede degradar el estado de la batería, acortando su vida útil y ralentizando el proceso de llenado.

Usar el cargador adecuado para el modelo del teléfono resulta fundamental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro detalle importante es mantener el puerto de carga limpio y libre de polvo o suciedad. La presencia de residuos puede afectar la conexión entre el cable y el dispositivo, reduciendo la eficacia de la transferencia de energía y prolongando innecesariamente el tiempo que se necesita para lograr una carga completa.

Cómo cuidar la batería del celular para que dure más tiempo

Cuidar la batería del celular es fundamental para alargar la vida útil del dispositivo y evitar quedar incomunicado en los momentos más importantes. Un buen hábito es no dejar que la batería se agote por completo ni cargar el teléfono hasta el 100% todo el tiempo. Mantener los niveles de carga entre el 20% y el 80% ayuda a preservar su capacidad.

Otra recomendación práctica consiste en desactivar funciones como el Bluetooth y el Wi-Fi cuando no se utilizan. También es útil reducir el brillo de la pantalla y cerrar aplicaciones que consumen energía en segundo plano. Mantener actualizado el sistema operativo asegura que el celular aproveche mejoras en la gestión de energía.

Evitar las temperaturas extremas y usar cargadores originales también previene el desgaste prematuro. Con estos cuidados, la batería del celular puede durar más tiempo y funcionar mejor.