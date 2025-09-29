Tecno

Descubre el truco para cargar tu teléfono más rápido en menos tiempo

El modo avión no solo bloquea las conexiones inalámbricas del dispositivo, sino que también reduce el consumo de energía durante la carga

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Un cargador no recomendado puede
Un cargador no recomendado puede degradar el estado de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quedarse sin batería en el teléfono puede resultar angustiante, sobre todo cuando se trata de un momento inoportuno o de una jornada en la que no es posible esperar demasiado tiempo junto al cargador. Por suerte, existe una solución sencilla que permite acelerar la recarga: activar el modo avión.

Este truco ayuda a obtener más autonomía en menos tiempo y puede resolver situaciones comprometidas cuando se necesita un extra de carga rápidamente.

Cómo funciona el modo avión para una carga rápida

El modo avión no solo bloquea las conexiones inalámbricas del dispositivo, sino que también reduce de forma significativa el consumo de energía durante la carga. Al activar esta función, el móvil deja de utilizar batería para mantener activas conexiones como Wi-Fi, datos, Bluetooth y GPS.

Es importante es mantener el
Es importante es mantener el puerto de carga limpio y libre de polvo o suciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, la energía suministrada por el cargador se dirige casi en su totalidad a reponer la batería y no a alimentar servicios en segundo plano. De esta forma, es posible acortar el tiempo necesario para una carga completa hasta en un 25%, logrando que el teléfono recupere autonomía cuando más se necesita.

Cómo activar el modo avión para acelerar la carga de tu celular

Para activar el modo avión en tu celular y acelerar la carga de la batería, comienza por desbloquear la pantalla y acceder al menú principal del dispositivo. La mayoría de los teléfonos inteligentes permiten hacerlo de manera rápida a través del panel de ajustes rápidos.

Simplemente deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla hasta ver los íconos de funciones principales, donde se encuentra el botón de modo avión representado por un avión. Solo necesitas presionar ese ícono y, en segundos, todas las conexiones inalámbricas quedarán desactivadas.

Para activar el modo avión
Para activar el modo avión en tu celular y acelerar la carga de la batería, comienza por desbloquear la pantalla y acceder al menú principal del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si prefieres hacerlo desde el menú de configuración, sigue estos pasos:

  • Busque el ícono de “Configuración” o “Ajustes” en su pantalla de inicio.
  • Ingresa al apartado “Conexiones” o “Redes inalámbricas” según la marca de tu celular.
  • Localice la opción “Modo avión” y actívala deslizando el interruptor correspondiente. En ambos casos el teléfono desconectará llamadas, datos, Wi-Fi y Bluetooth, permitiendo así una carga más rápida y eficiente.

Otros consejos para mejorar la velocidad de carga

Además del modo avión, existen otros aspectos que pueden optimizar el proceso de recarga. Usar el cargador adecuado para el modelo del teléfono resulta fundamental, ya que cada dispositivo requiere un voltaje y amperaje específico para cargarse de manera eficiente y segura.

Un cargador no recomendado puede degradar el estado de la batería, acortando su vida útil y ralentizando el proceso de llenado.

Usar el cargador adecuado para
Usar el cargador adecuado para el modelo del teléfono resulta fundamental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro detalle importante es mantener el puerto de carga limpio y libre de polvo o suciedad. La presencia de residuos puede afectar la conexión entre el cable y el dispositivo, reduciendo la eficacia de la transferencia de energía y prolongando innecesariamente el tiempo que se necesita para lograr una carga completa.

Cómo cuidar la batería del celular para que dure más tiempo

Cuidar la batería del celular es fundamental para alargar la vida útil del dispositivo y evitar quedar incomunicado en los momentos más importantes. Un buen hábito es no dejar que la batería se agote por completo ni cargar el teléfono hasta el 100% todo el tiempo. Mantener los niveles de carga entre el 20% y el 80% ayuda a preservar su capacidad.

Otra recomendación práctica consiste en desactivar funciones como el Bluetooth y el Wi-Fi cuando no se utilizan. También es útil reducir el brillo de la pantalla y cerrar aplicaciones que consumen energía en segundo plano. Mantener actualizado el sistema operativo asegura que el celular aproveche mejoras en la gestión de energía.

Evitar las temperaturas extremas y usar cargadores originales también previene el desgaste prematuro. Con estos cuidados, la batería del celular puede durar más tiempo y funcionar mejor.

Temas Relacionados

CelularBateríaModo aviónLo último en tecnología

Últimas Noticias

Mixboard de Google: conoce al lienzo potenciado por la IA que ayuda a expandir y refinar ideas

Uno de los sellos distintivos de la plataforma es la integración de la potencia de Nano Banana

Mixboard de Google: conoce al

Glosario de tecnología: qué significa Tarjeta SIM

Conocer términos tecnológicos se ha vuelto indispensable para la vida al usarla en casi todos los ámbitos

Glosario de tecnología: qué significa

Cómo transformar una pequeña empresa con ChatGPT

Incorporar esta herramienta de inteligencia artificial puede impactar distintas áreas del negocio, gracias a su flexibilidad y facilidad de uso

Cómo transformar una pequeña empresa

YouTube incorpora una función para mejorar el audio: en qué videos estará disponible

Al comparar los 256 kbps, la calidad de audio en la suscripción paga de YouTube sigue por debajo de Spotify

YouTube incorpora una función para

La IA revoluciona el trabajo: empleos en riesgo y nuevas oportunidades

Entre los puestos con mayor riesgo aparecen los digitalizadores y transcriptores de datos

La IA revoluciona el trabajo:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: las familias de Morena y Brenda suman a los abogados Storto y Burlando mientras sigue de “Pequeño J”

Ideas originales para reinventar la milanesa: rebozados y guarniciones fuera de lo común

Una mujer murió durante un salto en paracaídas en Miramar: el equipo no se abrió

“Fin de ciclo” y “Que se vayan todos”: la reacción de los hinchas de River tras una nueva derrota del equipo de Gallardo

Tras la eliminación de la Libertadores, el River de Gallardo sumó una nueva decepción: los números rojos del equipo tras la derrota con Riestra

INFOBAE AMÉRICA
El régimen talibán liberó al

El régimen talibán liberó al ciudadano norteamericano Amir Amiri tras negociaciones mediadas por Qatar

China abrió al tráfico el puente más alto del mundo

Elecciones parlamentarias en Moldavia: el partido proeuropeo se impuso en los comicios pese a los intentos de injerencia rusa

Un sacerdote italiano, conocido por su lucha contra la mafia, recibió una bala dentro de un pañuelo en plena misa

Elecciones en Moldavia: el partido gobernante denunció que el intento de Rusia de interferir en los comicios fue “colosal”

TELESHOW
La inesperada foto de Chechu

La inesperada foto de Chechu Bonelli, después de la confirmación del romance entre Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

El domingo familiar de Benjamín Vicuña con su madre, su novia y sus hijos: “Amor de amores”

Quién sería la nueva novia de Mariano Martínez, cantante, influencer y 18 años menor que él: “Me gustas mucho”

La sorpresa que los jugadores de la Selección Argentina le prepararon a Abel Pintos por sus 30 años de carrera

Las fotos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en San Sebastián: de la alfombra roja a mimos en la cama