Tecno

Tres métodos para desactivar WhatsApp si has perdido o te han robado el móvil

Es recomendable activar la verificación en dos pasos desde la configuración de la app; esta función añade un código adicional que se solicita periódicamente

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
WhatsApp solo permite que una
WhatsApp solo permite que una cuenta esté activa en un teléfono móvil a la vez con el mismo número. ZACHARIE SCHEURER/DPA

Perder o ser víctima del robo de un teléfono móvil supone un riesgo importante para la privacidad, ya que quien tenga acceso al dispositivo podría leer tus mensajes de WhatsApp o escribir haciéndose pasar por ti. Aunque la plataforma de mensajería no incluye protección de acceso propia, existen varios procedimientos eficaces para desactivar tu cuenta de la app incluso si ya no tienes el móvil en tu poder.

A continuación se detallan tres métodos prácticos para proteger tu información personal y evitar accesos no autorizados.

Desactivar WhatsApp iniciando sesión en otro dispositivo

WhatsApp solo permite que una cuenta esté activa en un teléfono móvil a la vez con el mismo número. Por tanto, si consigues iniciar sesión desde un nuevo dispositivo con tu número de teléfono, la sesión anterior —es decir, en tu móvil perdido o robado— se cerrará automáticamente.

Teenagers pose for a photo
Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a Whatsapp logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Pasos para desactivar WhatsApp con este método:

  • Contacta con tu operador telefónico y solicita la anulación de la SIM asociada al número perdido o robado.
  • Pide un duplicado de SIM con tu mismo número; en algunas tiendas físicas pueden entregártelo el mismo día, aunque en otras ocasiones la espera será de uno o dos días por envío postal.
  • Cuando recibas la nueva SIM, colócala en un móvil y realiza el proceso habitual de registro en WhatsApp.
  • WhatsApp solicitará un SMS de verificación, que ahora llegará a tu nueva SIM.
  • Al activar la cuenta en el nuevo teléfono, la sesión en el dispositivo anterior se cerrará automáticamente y el acceso quedará bloqueado.

Seguridad WhatsApp: borrar los datos del móvil de forma remota

La opción más radical para garantizar que nadie acceda a información privada, incluidos tus chats de WhatsApp, consiste en borrar todos los datos del dispositivo de forma remota.

Cómo proteger tu cuenta de WhatsApp mediante un borrado remoto:

  • Si tienes un móvil Android, usa la función Google Encontrar mi dispositivo. Desde el panel de control, selecciona la opción «Borrar datos del dispositivo». Esto eliminará toda la información personal, aplicaciones y mensajes guardados, incluido WhatsApp.
  • Si el teléfono extraviado es un iPhone, accede a la opción «Buscar mi iPhone» o «Find My iPhone» y elige «Borrar iPhone». De este modo, todos los datos del dispositivo, junto a la cuenta de WhatsApp, se eliminarán de manera irreversible.
  • Es importante recordar: tras realizar este procedimiento ya no será posible rastrear la localización del teléfono, pero la información queda protegida frente a cualquier acceso indebido.
FILE PHOTO: A keyboard is
FILE PHOTO: A keyboard is placed in front of a displayed WhatsApp logo in this illustration taken February 21, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo desactivar WhatsApp contactando con el soporte oficial

WhatsApp dispone de un canal específico para gestionar situaciones de pérdida o robo, permitiendo solicitar la desactivación de la cuenta mediante correo electrónico.

Instrucciones para desactivar WhatsApp escribiendo al soporte:

  • Redacta un correo electrónico a la dirección support@whatsapp.com.
  • En el asunto del mensaje escribe: “Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta”.
  • El texto del correo debe repetir la solicitud e incluir tu número de teléfono completo en formato internacional (ejemplo: +34666111222 para España).
  • Espera la respuesta de WhatsApp. Es posible que te soliciten información adicional para verificar tu identidad antes de proceder con la desactivación definitiva.

Cómo puedes proteger tu cuenta de WhatsApp frente a accesos no autorizados

Proteger la aplicación WhatsApp empieza por establecer barreras de seguridad en el propio dispositivo. Mantener activado un bloqueo mediante PIN, huella dactilar o reconocimiento facial impide que otras personas ingresen al teléfono y abran la app sin autorización.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Whatsapp
FILE PHOTO: FILE PHOTO: Whatsapp logo is seen in this illustration taken, August 22, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Además, es recomendable activar la verificación en dos pasos desde la configuración de WhatsApp; esta función añade un código adicional que se solicita periódicamente, dificultando el acceso no autorizado incluso si alguien logra controlar el dispositivo.

Otra medida de protección eficaz consiste en evitar la instalación de aplicaciones desconocidas y descargar WhatsApp solo desde tiendas oficiales como Google Play o App Store. Es importante desconfiar de enlaces o archivos sospechosos recibidos a través de mensajes, pues pueden contener software malicioso orientado al robo de datos.

Temas Relacionados

WhatsAppCelularRoboLo último en tecnología

Últimas Noticias

xAI, empresa de Elon Musk, acusa a OpenAI de robar secretos comerciales

La feroz competencia por expertos en inteligencia artificial redefine el equilibrio de poder en Silicon Valley

xAI, empresa de Elon Musk,

Microsoft desactiva servicios en la nube usados por unidad de defensa israelí

La Unidad 8200 empleaba la nube de Azure para almacenar y procesar datos provenientes de llamadas telefónicas de civiles palestinos

Microsoft desactiva servicios en la

NVIDIA y OpenAI apuestan a revolucionar la economía global mediante gigafábricas de IA y aumentos de productividad

La creación de instalaciones dedicadas a la inteligencia artificial aspira a multiplicar los ingresos y mejorar de manera exponencial la eficiencia laboral en sectores claves del mercado tecnológico

NVIDIA y OpenAI apuestan a

Proton Mail, la competencia de Gmail, renueva sus apps para Android y iOS

La actualización permite acceder y organizar mensajes sin conexión, una novedad que marca diferencia frente a otros servicios

Proton Mail, la competencia de

OpenAI presenta Pulse, su nuevo generador de informes automáticos

Cada mañana, los usuarios acceden a tarjetas visuales e interactivas con imágenes y textos generados por IA, con la opción de profundizar en temas específicos

OpenAI presenta Pulse, su nuevo
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Sufrimiento inhumano”: la cruda definición

“Sufrimiento inhumano”: la cruda definición del primer fiscal del caso del triple femicidio narco en Florencio Varela

Temporal en Mendoza: una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto

Preocupación por un principio de incendio en la Casa Rosada

Desde la apertura del cepo los argentinos ya compraron dólares por más de USD 12.500 millones

Córdoba: detuvieron a un joven de 18 años por compartir un video de cómo golpeó y mató a un cachorro de puma

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Rusia: la escasez

Crisis en Rusia: la escasez de combustible provoca largas filas y dolores de cabeza a los automovilistas

Rusia está ayudando a China a prepararse para una posible invasión de Taiwán

Guerra Santa: Rusia reclutó a sacerdotes ortodoxos para influir en los votantes de Moldavia

La izquierda francesa amenazó con presentar una moción de censura contra el nuevo primer ministro Lecornu

Caos en Madagascar: el presidente destituyó a su ministro de Energía tras las violentas protestas por cortes de agua y luz

TELESHOW
Aseguran que Tini Stoessel y

Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya eligieron fecha y lugar para su casamiento

Andrea Rincón se separó para siempre de un objeto muy querido: “Hice de todo acá arriba”

Juana Repetto cruzó a quienes criticaron su postura ante los cambios físicos: “Para muchas mujeres es muy difícil”

La palabra de Milett Figueroa tras la separación con Marcelo Tinelli: “Cerramos esta historia”

Un nuevo paso en la familia de Federico Hoppe y Macarena Rinaldi: su hija Amanda ya tiene el pasaporte alemán