Tres métodos para desactivar WhatsApp si has perdido o te han robado el móvil

WhatsApp solo permite que una cuenta esté activa en un teléfono móvil a la vez con el mismo número. ZACHARIE SCHEURER/DPA

Perder o ser víctima del robo de un teléfono móvil supone un riesgo importante para la privacidad, ya que quien tenga acceso al dispositivo podría leer tus mensajes de WhatsApp o escribir haciéndose pasar por ti. Aunque la plataforma de mensajería no incluye protección de acceso propia, existen varios procedimientos eficaces para desactivar tu cuenta de la app incluso si ya no tienes el móvil en tu poder.

A continuación se detallan tres métodos prácticos para proteger tu información personal y evitar accesos no autorizados.

Desactivar WhatsApp iniciando sesión en otro dispositivo

WhatsApp solo permite que una cuenta esté activa en un teléfono móvil a la vez con el mismo número. Por tanto, si consigues iniciar sesión desde un nuevo dispositivo con tu número de teléfono, la sesión anterior —es decir, en tu móvil perdido o robado— se cerrará automáticamente.

Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a Whatsapp logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Pasos para desactivar WhatsApp con este método:

Contacta con tu operador telefónico y solicita la anulación de la SIM asociada al número perdido o robado.

Pide un duplicado de SIM con tu mismo número ; en algunas tiendas físicas pueden entregártelo el mismo día, aunque en otras ocasiones la espera será de uno o dos días por envío postal.

Cuando recibas la nueva SIM, colócala en un móvil y realiza el proceso habitual de registro en WhatsApp.

WhatsApp solicitará un SMS de verificación, que ahora llegará a tu nueva SIM.

Al activar la cuenta en el nuevo teléfono, la sesión en el dispositivo anterior se cerrará automáticamente y el acceso quedará bloqueado.

Seguridad WhatsApp: borrar los datos del móvil de forma remota

La opción más radical para garantizar que nadie acceda a información privada, incluidos tus chats de WhatsApp, consiste en borrar todos los datos del dispositivo de forma remota.

Cómo proteger tu cuenta de WhatsApp mediante un borrado remoto:

Si tienes un móvil Android , usa la función Google Encontrar mi dispositivo. Desde el panel de control, selecciona la opción «Borrar datos del dispositivo». Esto eliminará toda la información personal, aplicaciones y mensajes guardados, incluido WhatsApp.

Si el teléfono extraviado es un iPhone , accede a la opción «Buscar mi iPhone» o «Find My iPhone» y elige «Borrar iPhone». De este modo, todos los datos del dispositivo, junto a la cuenta de WhatsApp, se eliminarán de manera irreversible.

Es importante recordar: tras realizar este procedimiento ya no será posible rastrear la localización del teléfono, pero la información queda protegida frente a cualquier acceso indebido.

FILE PHOTO: A keyboard is placed in front of a displayed WhatsApp logo in this illustration taken February 21, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo desactivar WhatsApp contactando con el soporte oficial

WhatsApp dispone de un canal específico para gestionar situaciones de pérdida o robo, permitiendo solicitar la desactivación de la cuenta mediante correo electrónico.

Instrucciones para desactivar WhatsApp escribiendo al soporte:

Redacta un correo electrónico a la dirección support@whatsapp.com.

En el asunto del mensaje escribe: “Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta”.

El texto del correo debe repetir la solicitud e incluir tu número de teléfono completo en formato internacional (ejemplo: +34666111222 para España).

Espera la respuesta de WhatsApp. Es posible que te soliciten información adicional para verificar tu identidad antes de proceder con la desactivación definitiva.

Cómo puedes proteger tu cuenta de WhatsApp frente a accesos no autorizados

Proteger la aplicación WhatsApp empieza por establecer barreras de seguridad en el propio dispositivo. Mantener activado un bloqueo mediante PIN, huella dactilar o reconocimiento facial impide que otras personas ingresen al teléfono y abran la app sin autorización.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Whatsapp logo is seen in this illustration taken, August 22, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Además, es recomendable activar la verificación en dos pasos desde la configuración de WhatsApp; esta función añade un código adicional que se solicita periódicamente, dificultando el acceso no autorizado incluso si alguien logra controlar el dispositivo.

Otra medida de protección eficaz consiste en evitar la instalación de aplicaciones desconocidas y descargar WhatsApp solo desde tiendas oficiales como Google Play o App Store. Es importante desconfiar de enlaces o archivos sospechosos recibidos a través de mensajes, pues pueden contener software malicioso orientado al robo de datos.