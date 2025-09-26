Tecno

Google confirma que hackers chinos están accediendo a empresas de Estados Unidos desde marzo de 2025

La persistencia de los atacantes y la sofisticación de sus métodos obligan a las empresas a replantear sus estrategias de defensa y a reforzar la vigilancia sobre sistemas críticos

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
El equipo de Inteligencia de
El equipo de Inteligencia de Amenazas de Google detectó el patrón de operaciones de este malware. (Unsplash)

Google ha confirmado la existencia de una campaña de ciberataques dirigida por hackers chinos que amenaza al sector empresarial de Estados Unidos. Desde marzo de 2025, grupos como el denominado UNC5221 han logrado infiltrarse en redes de empresas estadounidenses con el malware de puerta trasera BRICKSTORM, centrando sus acciones en el robo de datos sensibles y propiedad intelectual.

El equipo de Inteligencia de Amenazas de Google advierte que los ataques afectan a sectores estratégicos, incluidos servicios legales, proveedores de software como servicio (SaaS), subcontratación de procesos de negocio (BPO) y tecnología, y destaca la gran dificultad para detectar estas actividades.

La campaña se atribuye principalmente a UNC5221, un grupo que actúa por su cuenta y no responde a otros actores chinos conocidos como Silk Typhoon (también llamado Hafnium). Mandiant, la división de ciberseguridad de Google, ha abordado estas intrusiones desde marzo de 2025. Según los informes, los atacantes han conseguido permanecer en los sistemas infiltrados durante casi 400 días, lo que refleja su persistencia y discreción. Diversos medios han publicado análisis de especialistas que resaltan el alcance y la sofisticación de la amenaza.

Este tipo de ataques afectan
Este tipo de ataques afectan routers, cortafuegos, correos electrónicos y gestores de máquinas virtuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sectores bajo ataque no se limitan a una sola industria. El blanco en servicios legales apunta a información clave sobre comercio internacional y seguridad nacional de Estados Unidos. Los proveedores SaaS sirven como vía de acceso a los sistemas de sus clientes, mientras que las empresas tecnológicas resultan vulnerables por la cantidad de propiedad intelectual, incluido el código fuente, que puede revelar nuevas debilidades.

Mandiant también advierte que las cuentas de correo de desarrolladores, administradores y empleados clave han sido comprometidas, sobre todo cuando están relacionados con intereses económicos y de espionaje de la República Popular China.

Técnicas y herramientas empleadas

La campaña destaca por el uso de BRICKSTORM, un software malicioso que se instala en dispositivos y servidores donde el software tradicional de seguridad resulta ineficaz. El equipo de Inteligencia de Amenazas de Google ha detectado que los ataques afectan routers, cortafuegos, correos electrónicos y gestores de máquinas virtuales como VMware vCenter y ESXi.

Además, han explotado vulnerabilidades de día cero en dispositivos Ivanti desde 2023. Hay variantes de BRICKSTORM para Linux y BSD, y el malware ha sido adaptado para evadir la detección mediante técnicas como la ofuscación y temporizadores que retrasan la conexión con servidores de comando.

Este software se instala en
Este software se instala en dispositivos y servidores donde el software tradicional de seguridad resulta ineficaz. (Unsplash)

La persistencia de los atacantes se nota en su capacidad para borrar rastros electrónicos tras su descubrimiento, obligando a los equipos de ciberseguridad a recurrir a análisis de copias de seguridad para detectar BRICKSTORM. Mandiant también identificó el uso de BRICKSTEAL, un filtro malicioso que permite capturar credenciales en servidores Apache Tomcat, junto con credenciales robadas que facilitan el movimiento interno en las redes.

La evasión de controles habituales y la constante renovación de dominios de comando y control dificultan la detección con métodos convencionales.

Impacto y respuesta de ciberseguridad

El impacto de esta campaña es significativo. El equipo de Inteligencia de Amenazas de Google advierte que la información robada podría acelerar el desarrollo de nuevas vulnerabilidades y abrir la puerta a otros ataques. El robo de datos y propiedad intelectual compromete tanto la seguridad nacional como la competitividad de Estados Unidos. Expertos prevén que la campaña continúe al menos uno o dos años más, a medida que nuevas empresas detectan incidentes pasados en sus sistemas.

El equipo de seguridad de
El equipo de seguridad de Google sugiere modernizar inventarios de dispositivos, monitorear registros de red y supervisar accesos no autorizados a sistemas críticos. (Freepik)

En respuesta, los equipos de ciberseguridad han adoptado nuevas herramientas y estrategias. Mandiant ofrece un escáner gratuito para detectar la actividad de BRICKSTORM, buscando patrones únicos en los sistemas afectados. Se recomienda centrar la detección en tácticas y procedimientos de los atacantes, más que en indicadores fijos, ante la capacidad de los hackers para modificar sus métodos.

Entre las acciones sugeridas figuran modernizar inventarios de dispositivos, monitorear registros de red y supervisar accesos no autorizados a sistemas críticos.

La opinión de los expertos indica que la amenaza persistirá. Charles Carmakal, director de tecnología de Mandiant Consulting, prevé que estos ciberataques seguirán saliendo a la luz en los próximos años, a medida que las empresas adopten nuevas herramientas de detección para descubrir tanto ataques actuales como pasados.

Temas Relacionados

Hackers chinosGoogleCiberseguridadMalwareLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué es Macrohard, la empresa de software de Elon Musk creada y gestionada por IA para desafiar a Microsoft

Este proyecto, lanzado por el líder de compañías como Tesla y SpaceX, constituye una apuesta ambiciosa y polémica hacia la automatización absoluta en el sector del desarrollo de software

Qué es Macrohard, la empresa

Microsoft integra modelos de Anthropic en Copilot

A partir de ahora, los usuarios de Copilot podrán elegir entre los modelos Claude Sonnet 4 y Claude Opus 4.1, además de los modelos de OpenAI

Microsoft integra modelos de Anthropic

Glosario de tecnología: qué significa Coste por adquisición (CPA)

La tecnología en la vida diaria ha transformado significativamente la forma en que las personas interactúan, trabajan y se entretienen

Glosario de tecnología: qué significa

ChatGPT guía a una mujer al premio de Powerball y ella transforma su suerte en ayuda para familias

Carrie Edwards acertó cuatro de los cinco números de la lotería, además de la bola roja, lo que le permitió obtener el gran botín

ChatGPT guía a una mujer

Cómo se está usando ChatGPT para buscar dinero y mejorar las finanzas personales

Las experiencias con chatbots suelen estar motivadas por la necesidad de respuestas inmediatas y sin juicios, así como por el deseo de optimizar los recursos propios

Cómo se está usando ChatGPT
ÚLTIMAS NOTICIAS
Acusaron al exjuez federal de

Acusaron al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque de haber recibido dádivas de un financista al que benefició con resoluciones

Sorpresa en un campo de Chaco por un objeto metálico que cayó del cielo: investigan su origen

Llega la ciclogénesis y hay alerta por tormentas en 11 provincias: para cuándo se esperan las lluvias en el AMBA

Identificaron a la quinta víctima en el caso del presunto asesino serial de Jujuy

Revelan el mecanismo detrás de los cambios climáticos abruptos que marcaron el pasado de la Tierra

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos sancionó a una

Estados Unidos sancionó a una red de abastecimiento de armamento norcoreano al Ejército de Birmania

Imágenes satelitales revelaron una presunta prueba secreta de misiles en Irán

Un informe internacional denunció torturas y ejecuciones de prisioneros ucranianos bajo custodia rusa

Dinamarca investiga la conexión de un buque ruso con los vuelos de drones sobre sus aeropuertos

ONGs opositoras acusaron al régimen iraní de dejar morir a una presa política al negarle atención médica

TELESHOW
El Polaco habló del alcoholismo

El Polaco habló del alcoholismo de su padre: “Hay una parte de mi infancia que me la sacaron”

La Joaqui sorprendió al revelar su postre favorito antes de su debut en Masterchef: “Soy cero cipaya”

Valentina Cervantes mostró cómo se prepara para MasterChef Celebrity junto a su abuela: “La veo muy bien”

Dolores Fonzi ganó con Belén en el Festival de Biarritz y pidió justicia por el triple femicidio de Florencia Varela

Sabrina Rojas dejó un enigmático mensaje sobre Marcelo Tinelli: “Y un día, comí el alfajor”