Cómo activar el modo Batman en WhatsApp: sencillo y rápido

Esta es una serie de configuraciones que el usuario debe activar de forma manual, no es una función oficial. (Fotocomposición: Infobae)

El modo Batman en WhatsApp consiste en un conjunto de ajustes que los usuarios pueden activar manualmente para personalizar la experiencia dentro de la aplicación, tanto en Android como en iPhone.

Por ejemplo, es posible generar imágenes de este personaje de DC mediante Meta AI, el asistente de inteligencia artificial integrado en la plataforma, o mantener conversaciones con Batman a través de la función ‘Chatear con las IA’.

Es importante aclarar que el modo Batman no es una función oficial de WhatsApp, sino una serie de configuraciones manuales destinadas a adaptar la app de acuerdo con las preferencias del usuario.

Muchos usuarios reconocen a Meta AI por su ícono circular de color azul y morado. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Cómo crear imágenes con IA en WhatsApp

Para crear imágenes con inteligencia artificial en WhatsApp en el modo Batman, el usuario debe seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil. Pulsar el ícono de Meta AI ubicado en la parte inferior de la plataforma. Es un círculo azul y morado. Iniciar una conversación con Meta AI.

Algunos prompts que se pueden utilizar son:

Batman observando Ciudad Gótica desde lo alto de un rascacielos bajo la lluvia.

Batimóvil avanzando a gran velocidad por una carretera nocturna iluminada con neones.

Batman y Robin patrullando juntos las calles de Ciudad Gótica.

Guasón y Batman frente a frente en un callejón oscuro.

Meta AI se encuentra disponible únicamente en la aplicación móvil de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Batman estilo anime japonés con un fondo futurista.

Batiseñal iluminando el cielo nublado de Ciudad Gótica.

Batman con armadura tecnológica inspirada en el universo cyberpunk.

Niño disfrazado de Batman jugando en una ciudad estilo caricatura.

Batman enfrentándose a un ejército de robots en una ciudad futurista.

Batman en versión medieval, con armadura y capa, en un castillo oscuro.

Las fotos generadas por Meta AI se pueden utilizar como fondo de chats. Para hacer este ajuste, hay que seguir este paso a paso:

Abrir la app móvil. Ir a ‘Ajustes’, luego a ‘Chats’ y seleccionar ‘Tema predeterminado del chat’. Dirigirse a ‘Fondo’ y a ‘Selecciona de la galería’. Escoger la foto, ajustar tamaño y brillo, y pulsar el ícono de un chulo verde ubicado en la parte superior derecha para guardar los cambios.

Estos bots de IA son creados por otros usuarios. (WhatsApp)

Cómo hablar con Batman por WhatsApp

Para hablar con Batman por WhatsApp, el usuario debe dirigirse a la pestaña de ‘Contactos‘, seleccionar la opción ‘Chatear con las IA‘ y finalmente buscar un bot inspirado en este personaje.

Cabe aclarar que este bot funciona con inteligencia artificial y es desarrollado por otros usuarios de WhatsApp. Por ello, si se decide utilizarlo, es fundamental hacerlo con precaución, evitando compartir datos personales o información sensible.

Qué otras configuraciones se pueden hacer en el modo Batman

Además de generar imágenes de Batman y conversar con la IA personalizada, el modo Batman en WhatsApp permite modificar varios aspectos visuales y de privacidad de la aplicación. Los usuarios pueden elegir tonos de notificación temáticos y actualizar su foto de perfil o estado con referencias al universo DC.

Los usuarios tienen la opción de personalizar los tonos de notificación y actualizar su foto de perfil o estado con elementos inspirados en el universo DC. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Es posible ajustar los permisos de privacidad para controlar quién ve la última conexión o el contenido del perfil. De esta manera, la experiencia en WhatsApp adquiere una identidad única inspirada en el icónico personaje.

Para quiénes es el modo Batman en WhatsApp

El modo Batman en WhatsApp está pensado para fanáticos del icónico superhéroe y para quienes disfrutan personalizar su experiencia.

El modo Batman en WhatsApp es ideal para las personas que quieren personalizar su experiencia en la app. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resulta atractivo para usuarios que buscan diferenciar su perfil, compartir imágenes y mensajes con temática de DC Comics o explorar las posibilidades de la inteligencia artificial integrada en la aplicación.

Es ideal para quienes valoran la creatividad en sus interacciones y desean destacar en sus chats con fondos, estados y herramientas alineados con su personaje favorito.

Así, el modo Batman se convierte en una opción popular entre jóvenes, aficionados a los cómics o usuarios que aprecian la personalización.