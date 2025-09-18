Microsoft integra Copilot Chat en Office para todos los usuarios

La suscripción a Microsoft 365 Copilot desbloquea una versión más completa de Copilot Chat. (MICROSOFT)

Microsoft ha dado un paso en la integración de la IA al incorporar Copilot Chat en todas sus aplicaciones de Office, como Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote. Este movimiento permite que cualquier usuario tenga acceso al asistente de IA de Microsoft 365 directamente desde cada uno de estos programas, brindando soporte en la redacción de documentos, análisis de hojas de cálculo o revisión de correos electrónicos, sin importar el dispositivo o el entorno de trabajo.

Copilot Chat en Office: funciones y experiencia inteligente

El objetivo de Microsoft con la integración de Copilot Chat es transformar a este asistente en un “verdadero asistente personal de IA para el trabajo”. Copilot Chat se presenta como una herramienta sensible al contexto, capaz de comprender en qué tarea está el usuario y adaptar sus respuestas al contenido del archivo abierto.

De este modo, el asistente puede responder preguntas, generar contenido, proponer ideas y automatizar tareas de manera proactiva y personalizada.

Recurso de Microsoft 365 Copilot Chat. MICROSOFT

La compañía ha anunciado, además, una serie de mejoras en el chat. Ahora se permite subir varias imágenes para facilitar la colaboración visual y se amplía el cuadro de entrada, otorgando más espacio para editar mensajes largos y complejos.

Copilot integra la navegación directa a funciones como Páginas, generación de imágenes y agentes inteligentes, y corre sobre el modelo OpenAI GPT-5 para ofrecer respuestas más avanzadas y precisas.

Microsoft subraya que la seguridad sigue siendo una prioridad, asegurando protecciones avanzadas en las respuestas web y garantizando que Copilot Chat respeta los comportamientos de anclaje y gestión típicos de las aplicaciones de Microsoft 365 para facilitar la administración por parte de los equipos de TI.

Microsoft implementa Copilot Chat en las aplicaciones de Office para todos los usuarios.

Copilot Premium: funcionalidades avanzadas para usuarios con licencia

La suscripción a Microsoft 365 Copilot desbloquea una versión más completa de Copilot Chat. Los usuarios premium acceden a análisis de datos laborales que abarcan desde documentos hasta reuniones y conversaciones compartidas.

Otras ventajas incluyen funciones como Búsqueda con IA, Notebooks específicos por proyecto, y Create, un entorno de diseño gráfico impulsado por inteligencia artificial. A esto se suman agentes prediseñados y personalizables, así como el acceso directo a Investigador y Analista, que ayudan a explorar ideas, analizar datos y optimizar flujos de trabajo.

Los usuarios licenciados también adquieren prioridad en el acceso a nuevas funciones como la carga de archivos y la generación de imágenes, asegurando una experiencia más ágil y completa. Toda esta integración de funciones busca aumentar la productividad y transformar el trabajo diario a través de la inteligencia artificial y la automatización personalizada.

Microsoft es una empresa tecnológica reconocida por desarrollar sistemas operativos, software de productividad, servicios en la nube y dispositivos.

Todo lo que debes saber para usar Copilot

Copilot es una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por Microsoft que integra funciones de asistencia tanto en aplicaciones de productividad como en plataformas de desarrollo. Su objetivo principal es facilitar la generación de textos, la búsqueda de información y la optimización de tareas cotidianas dentro del entorno digital.

El usuario puede interactuar con Copilot a través de aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint y Outlook, donde la IA sugiere ideas, completa frases, mejora la redacción y ayuda a organizar la información de manera eficiente. También ofrece funciones en navegadores web y plataformas de programación, apoyando la escritura de código y la automatización de procesos.

La herramienta se activa mediante comandos escritos o de voz. Antes de utilizarla, es importante aceptar los términos de uso y revisar la configuración de privacidad, ya que Copilot puede analizar los datos personales para adaptar sus sugerencias.

El usuario debe considerar que Copilot no reemplaza el criterio humano. Es recomendable revisar y validar siempre las propuestas de la IA. Además, la integración con otros servicios de Microsoft permite aprovechar el ecosistema digital, promover la productividad y mantener la seguridad de los datos.