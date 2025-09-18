Tecno

Microsoft integra Copilot Chat en Office para todos los usuarios

El asistente puede responder preguntas, generar contenido, proponer ideas y automatizar tareas de manera proactiva y personalizada

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
La suscripción a Microsoft 365
La suscripción a Microsoft 365 Copilot desbloquea una versión más completa de Copilot Chat. (MICROSOFT)

Microsoft ha dado un paso en la integración de la IA al incorporar Copilot Chat en todas sus aplicaciones de Office, como Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote. Este movimiento permite que cualquier usuario tenga acceso al asistente de IA de Microsoft 365 directamente desde cada uno de estos programas, brindando soporte en la redacción de documentos, análisis de hojas de cálculo o revisión de correos electrónicos, sin importar el dispositivo o el entorno de trabajo.

Copilot Chat en Office: funciones y experiencia inteligente

El objetivo de Microsoft con la integración de Copilot Chat es transformar a este asistente en un “verdadero asistente personal de IA para el trabajo”. Copilot Chat se presenta como una herramienta sensible al contexto, capaz de comprender en qué tarea está el usuario y adaptar sus respuestas al contenido del archivo abierto.

De este modo, el asistente puede responder preguntas, generar contenido, proponer ideas y automatizar tareas de manera proactiva y personalizada.

Recurso de Microsoft 365 Copilot
Recurso de Microsoft 365 Copilot Chat. MICROSOFT

La compañía ha anunciado, además, una serie de mejoras en el chat. Ahora se permite subir varias imágenes para facilitar la colaboración visual y se amplía el cuadro de entrada, otorgando más espacio para editar mensajes largos y complejos.

Copilot integra la navegación directa a funciones como Páginas, generación de imágenes y agentes inteligentes, y corre sobre el modelo OpenAI GPT-5 para ofrecer respuestas más avanzadas y precisas.

Microsoft subraya que la seguridad sigue siendo una prioridad, asegurando protecciones avanzadas en las respuestas web y garantizando que Copilot Chat respeta los comportamientos de anclaje y gestión típicos de las aplicaciones de Microsoft 365 para facilitar la administración por parte de los equipos de TI.

Microsoft implementa Copilot Chat en
Microsoft implementa Copilot Chat en las aplicaciones de Office para todos los usuarios.

Copilot Premium: funcionalidades avanzadas para usuarios con licencia

La suscripción a Microsoft 365 Copilot desbloquea una versión más completa de Copilot Chat. Los usuarios premium acceden a análisis de datos laborales que abarcan desde documentos hasta reuniones y conversaciones compartidas.

Otras ventajas incluyen funciones como Búsqueda con IA, Notebooks específicos por proyecto, y Create, un entorno de diseño gráfico impulsado por inteligencia artificial. A esto se suman agentes prediseñados y personalizables, así como el acceso directo a Investigador y Analista, que ayudan a explorar ideas, analizar datos y optimizar flujos de trabajo.

Los usuarios licenciados también adquieren prioridad en el acceso a nuevas funciones como la carga de archivos y la generación de imágenes, asegurando una experiencia más ágil y completa. Toda esta integración de funciones busca aumentar la productividad y transformar el trabajo diario a través de la inteligencia artificial y la automatización personalizada.

Microsoft es una empresa tecnológica
Microsoft es una empresa tecnológica reconocida por desarrollar sistemas operativos, software de productividad, servicios en la nube y dispositivos.

Todo lo que debes saber para usar Copilot

Copilot es una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por Microsoft que integra funciones de asistencia tanto en aplicaciones de productividad como en plataformas de desarrollo. Su objetivo principal es facilitar la generación de textos, la búsqueda de información y la optimización de tareas cotidianas dentro del entorno digital.

El usuario puede interactuar con Copilot a través de aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint y Outlook, donde la IA sugiere ideas, completa frases, mejora la redacción y ayuda a organizar la información de manera eficiente. También ofrece funciones en navegadores web y plataformas de programación, apoyando la escritura de código y la automatización de procesos.

La herramienta se activa mediante comandos escritos o de voz. Antes de utilizarla, es importante aceptar los términos de uso y revisar la configuración de privacidad, ya que Copilot puede analizar los datos personales para adaptar sus sugerencias.

El usuario debe considerar que Copilot no reemplaza el criterio humano. Es recomendable revisar y validar siempre las propuestas de la IA. Además, la integración con otros servicios de Microsoft permite aprovechar el ecosistema digital, promover la productividad y mantener la seguridad de los datos.

Temas Relacionados

MicrosoftCopilot ChatOfficeCopilotLo último en tecnología

Últimas Noticias

Apple lanza nuevas funciones para todos sus dispositivos: conoce cuáles son

Estas innovaciones abarcan desde cambios visuales unificados hasta herramientas impulsadas por inteligencia artificial

Apple lanza nuevas funciones para

Nintendo Switch 2 enciende los motores con nuevo comercial junto a Regina Sirvent y Mario Kart

En el spot, la deportista demuestra cómo la comunicación en tiempo real —habilitada por GameChat— favorece una experiencia compartida, dinámica y divertida

Nintendo Switch 2 enciende los

Qué significa que una persona hable sola y en voz alta, según la IA y la psicología

Muchas personas recurren a este hábito para organizar pensamientos, expresar emociones o simplemente enfrentarse a tareas diarias

Qué significa que una persona

Ahora Duolingo mostrará en LinkedIn tu nivel de inglés u otro idioma

Al vincular la cuenta de Duolingo con la de LinkedIn, cada usuario podrá exhibir de forma automática y validada la puntuación alcanzada en la plataforma

Ahora Duolingo mostrará en LinkedIn

Glosario de tecnología: qué significa Sistema de gestión de base de datos

Con el paso de los años es cada vez más difícil imaginar la vida sin tecnología, por lo que es necesario saber más de ella

Glosario de tecnología: qué significa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una mujer está internada con

Una mujer está internada con el 60% del cuerpo quemado y detuvieron a su novio como sospechoso del ataque

“Humanidad y sentido común”: los argumentos para no acusar ni cobrarles a presos que dañan las cárceles

Detuvieron a un sospechoso por el crimen del turista argentino en Río de Janeiro

Pastel de papa: cuatro recetas ideales para reinterpretar un clásico de la gastronomía argentina

Al gran teatro argentino, salud: los Premios María Guerrero reconocieron la producción 2024

INFOBAE AMÉRICA
La Cámara de Diputados de

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó tramitar con urgencia una ley de amnistía que podría favorecer a Jair Bolsonaro

¿Es Ozempic un medicamento milagroso?: qué dicen los expertos

Contrabando de diésel drenó más de 120 millones de dólares del Estado ecuatoriano

Qué mecanismos cerebrales se activan en personas con formación musical, según un estudio

El hallazgo de restos humanos en un museo universitario de Tasmania despierta la polémica por su uso no autorizado

TELESHOW
Juana Repetto mostró cómo fue

Juana Repetto mostró cómo fue el momento en el que se enteró que estaba embarazada: “No quiero que vea mi mamá”

Las dudas de Pampita sobre un llamativo dato de la higiene masculina: “No quiero ni saber”

Ricardo Darín contó cómo vive la llegada de su primer nieto: “Voy a ser el peor abuelo”

Pepe Cibrián denunció a los herederos de Ángel Mahler por fraude y estafa: “Reclamo lo que es mío”

Jimena Barón mostró cómo cambió su cuerpo dos meses después de haber sido mamá: “Es una locura, che”