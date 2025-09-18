Glosario de tecnología: qué significa Sistema de gestión de base de datos

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

Qué significa Sistema de gestión de base de datos

Un sistema de gestión de base de datos (o SGBD) es un software que está dedicado al mantenimiento, administración y gestión de una base de datos.

La utilidad que tiene ese sistema hoy en día es muy grande, siendo que permite el manejo de la información que está almacenada en una base de datos.

Componentes de un sistema de gestión de base de datos

Este software es bastante específico con su función, lo cual significa que requiere de ciertos elementos para poder cumplir con todo lo que necesite:

Diccionario de datos: Es una lista de metadatos, allí están los distintos los datos utilizados, además de sus características. Lenguaje de definición de datos: Estructura todo el contenido que será manejado dentro del sistema de gestión de base de datos. Lenguaje de manipulación de datos: A través de este lenguaje es posible añadir nuevos registros, además de eliminar o incluso consultar. Sistema de generación de aplicaciones: Esta subdivisión de datos da herramientas útiles para el desarrollo de aplicaciones.

Funciones y tareas de un sistema gestor de base de datos

Como ya se ha mencionado con anterioridad, este tipo de sistema es de uso primordial para poder controlar la información en una base de datos. Sus funciones se engloban en cuatro puntos:

Integridad o atomicidad: Esta característica permite que todas las fases de una transacción finalicen de manera correcta. Consistencia: La consistencia da la posibilidad de que las transacciones completas no afecten la estabilidad. Aislamiento: Esta capacidad da seguridad de que ninguna transacción no se tropiecen entre ellas. Permanencia: Como su nombre bien lo dice, asegura que toda la información quede dentro del sistema gestor de base de datos.

Tipos de sistemas de gestión de base de datos

Un sistema de gestión de base de datos variará en relación al tipo de datos que utilice, sin embargo, se pueden clasificar según varios criterios:

Basados en el modelo de datos: Como se dijo antes, la forma más común de clasificarlos es por el tipo de base de datos. Adicional a lo anterior, se sabe que el sistema basado en base de datos relacional es el más conocido. Basados en los números de usuario: De igual manera, este tipo de sistema puede ser clasificado según la cantidad de usuario que pueda tener. Basados en la distribución: Dentro de esta subdivisión existen dos formas: Centralizados: Aquí el sistema y la base de datos se agrupan en un solo sitio Distribuidas: Por el contrario, en el distribuido el sistema gestor de base de datos y la información se almacenan en varios sitios.

Ventajas y desventajas de un sistema gestor de base de datos

Los datos se administran fácilmente Una gran versatilidad También otorga protección al momento de acceso Siguiendo lo anterior, el acceso a la información es bastante sencillo Alta disponibilidad para poder tener información

Desventajas

Se requiere de una persona capacitada para su manejo Vulnerabilidad por centralizar datos Se requiere de una inversión (Esto aplica si se quiere utilizar las mejores versiones)

Ejemplos de sistemas de gestión de base de datos

Finalmente, se tiene que hoy en día existen diversos sistemas de gestión de bases de datos:

Microsoft Access. Oracle Database. MariaDB. Microsoft SQL server. OrientDB.

