WhatsApp: ahora podemos crear notificaciones y recordatorios para no olvidar responder un mensaje

Si recibes una invitación y todavía no has decidido tu asistencia, puedes configurar un recordatorio que te indique cuándo responder a quien la envió

Isabela Durán San Juan

Isabela Durán San Juan

Por ejemplo, si te llega
Por ejemplo, si te llega una invitación y todavía no decides si asistirás, puedes establecer un recordatorio que te indique cuándo responder a quien la envió. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

WhatsApp está probando una nueva función para que nunca olvides responder mensajes y puedas hacerlo con calma después, se trata de recordatorios, una característica que todos necesitábamos.

Por ejemplo, si recibiste un mensaje de un amigo invitándote a un cumpleaños, y aún no sabes si puedes asistir, tienes la posibilidad de crear un recordatorio que te avise responderle cuando ya hayas tomado una decisión.

Asimismo, resulta útil cuando recibes un mensaje de un compañero de trabajo que te pide realizar una tarea a cierta hora y necesitas un recordatorio para no olvidarlo.

Según WaBetaInfo, al activar un recordatorio, WhatsApp muestra una pequeña campana en la burbuja del mensaje para indicar que está activo. Cuando llega la hora, los usuarios reciben una notificación con el mensaje completo, vistas previas de archivos multimedia adjuntos y el chat donde se envió.

Los recordatorios se procesan en el dispositivo, lo que garantiza que nadie más, ni siquiera WhatsApp, pueda acceder a su contenido.

Los usuarios pueden personalizar el
Los usuarios pueden personalizar el tiempo de los recordatorios. (WaBetaInfo)

Esta función está pensada para ayudar a los usuarios a mantenerse al día con tareas o preguntas importantes que podrían perderse en conversaciones muy activas.

Así, recordar un mensaje no solo facilita responder a tiempo, sino que también evita olvidar detalles clave, especialmente en chats grupales con mucha actividad.

Para quiénes puede ser útil esta función de WhatsApp

La nueva función de recordatorios de mensajes en WhatsApp puede resultar especialmente útil para usuarios que manejan muchas conversaciones a diario, tanto personales como profesionales.

Por ejemplo, un estudiante universitario que recibe constantemente mensajes de compañeros sobre tareas, exámenes o reuniones puede crear recordatorios para responder a mensajes importantes y así no perder fechas clave ni olvidarse de enviar información relevante.

En el ámbito laboral, quienes
En el ámbito laboral, quienes usan WhatsApp para gestionar proyectos, reuniones o tareas con su equipo pueden beneficiarse de esta función para mantenerse organizados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

En el ámbito laboral, profesionales que utilizan WhatsApp para coordinar proyectos, reuniones o tareas con su equipo pueden aprovechar esta función para mantenerse organizados.

Si un jefe envía un mensaje solicitando un informe antes de cierta fecha, el empleado puede configurar un recordatorio directamente sobre ese mensaje, asegurándose de entregar el reporte a tiempo sin tener que depender de su memoria o de aplicaciones adicionales.

Los recordatorios también son prácticos para conversaciones personales. Si un amigo envía una invitación a un evento o una reunión familiar y no puedes responder de inmediato, puedes programar un recordatorio para contestar más tarde.

De esta forma, evitas olvidar compromisos importantes y mantienes una comunicación fluida con tus contactos.

La disponibilidad de cupos en
La disponibilidad de cupos en WhatsApp Beta para Android puede ser limitada. (Play Store)

Además, esta función es útil en chats grupales con mucha actividad, donde es fácil que mensajes importantes se pierdan entre tantas notificaciones.

Por ejemplo, en un grupo de planificación de un viaje, puedes configurar recordatorios para responder sobre reservas de hoteles o transporte, garantizando que ningún detalle quede pendiente.

Qué significa que WhatsApp esté probando una función

Cuando WhatsApp está probando una función, significa que la compañía está desarrollando y evaluando una nueva herramienta antes de lanzarla oficialmente.

Durante esta fase, solo algunos usuarios seleccionados pueden acceder a ella, lo que permite a WhatsApp detectar errores, mejorar el funcionamiento y recibir retroalimentación.

Los usuarios de iOS deben
Los usuarios de iOS deben descargar TestFlight para empezar a usar WhatsApp Beta. (App Store)

Probar funciones de manera anticipada ayuda a garantizar que, cuando se lance de forma global, sea estable y cumpla con las expectativas de los usuarios.

Por ejemplo, la nueva función de recordatorios para mensajes específicos está en prueba para asegurar que notificaciones, privacidad y usabilidad funcionen correctamente antes de llegar a todos.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

Algunas de las nuevas funciones que hay en WhatsApp son:

  • Chats de audio.

Los chats de audio de WhatsApp son conversaciones de voz en tiempo real dentro de grupos, funcionando como un “walkie-talkie” digital, donde los miembros pueden unirse o salir cuando lo deseen, sin necesidad de recibir una llamada tradicional.

Para comenzar uno, abre un grupo grande y toca el icono de onda o desliza hacia arriba para conectarte. Los demás integrantes reciben una notificación que les permite unirse y ver quién está hablando en la parte inferior de la pantalla.

WhatsApp ha lanzado los chats
WhatsApp ha lanzado los chats de audio para grupos de todos los tamaños. (WhatsApp)
  • Asistente de escritura con IA.

WhatsApp ha añadido una nueva función basada en inteligencia artificial para mejorar la redacción de los mensajes. Esta herramienta permite corregir la ortografía y ajustar el tono antes de enviarlos.

Con el asistente llamado ‘Ayuda para la Escritura’ (o Writing Help en inglés), los usuarios pueden recibir sugerencias de IA en distintos estilos, como profesional, divertido o de apoyo, eligiendo la opción que mejor se adapte o continuando la edición para perfeccionar su mensaje, según explica WhatsApp.

