Filtro de ‘amigos cercanos’ en WhatsApp, la función que tanto necesitábamos

WhatsApp estrena opción de “amigos cercanos” para compartir estados con privacidad personalizada - (Meta)

La próxima actualización de WhatsApp para Android incorporará la posibilidad de compartir estados solo con “amigos cercanos”. Esta opción, que ya se encuentra en fase de prueba para usuarios de la beta 2.25.25.11, permitirá publicar contenidos visibles exclusivamente para un grupo seleccionado de contactos, mejorando la gestión de privacidad dentro de la aplicación de mensajería más utilizada en la actualidad.

El objetivo de este nuevo filtro es que los usuarios puedan elegir con mayor precisión quién verá cada actualización de estado, evitando la difusión masiva y mejorando la sensación de exclusividad.

Según lo anunciado en WABetaInfo, la función añade una capa extra de control: los contactos seleccionados recibirán un estado especial, distinguido respecto al resto de actualizaciones, y contarán con una sutil señal visual que les permitirá saber que ese contenido es exclusivo para el círculo íntimo del remitente.

La nueva función de WhatsApp para Android permite limitar estados a contactos seleccionados - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Un rediseño del editor de estados

Junto a la nueva función, WhatsApp ha rediseñado la pantalla del editor de dibujo para facilitar la selección de la audiencia antes de publicar un estado. En la parte inferior aparecen ahora botones tipo “chips” que permiten alternar entre las opciones “Mis contactos” y “Compartir solo con”.

Al pulsar sobre uno de esos chips, el usuario define de manera inmediata quién podrá ver su estado, sin necesidad de navegar por menús de configuración ni abandonar el flujo de edición.

Esta solución responde a una necesidad creciente de los usuarios: restringir algunos estados a un grupo personal de confianza, limitando la exposición a toda la libreta de contactos. Además, reduce el riesgo de oversharing (compartir información personal, detalles íntimos o innecesarios en exceso, principalmente en redes sociales) y mantiene ciertos contenidos alejados de quienes no correspondan.

Cómo activar la nueva función de WhatsApp

Para utilizar la opción “Compartir solo con”, bastará haber definido previamente una lista de destinatarios en la sección de privacidad de WhatsApp. Cuando se comparta un estado bajo este criterio, el acceso quedará restringido solo a las personas elegidas.

Nueva actualización para los estados en la aplicación de mensajería instantánea - crédito WABetaInfo

Por otro lado, la opción habitual “Mis contactos” funciona de dos maneras: si se han excluido algunos contactos en privacidad, el estado se enviará a todos menos a esa lista; si no se ha realizado ninguna exclusión, la actualización será visible para todos.

La naturaleza dinámica de los chips de privacidad en el editor sugiere que WhatsApp integrará de forma progresiva otros niveles de control, como el esperado filtro de “amigos cercanos”. Esta función ampliará las opciones actuales, facilitando la administración de la privacidad y permitiendo múltiples “capas” de audiencia según el tipo de estado o momento.

El desarrollo de esta novedad responde a tendencias observadas en otras plataformas sociales, donde los usuarios valoran compartir contenido diferenciado con círculos muy concretos, como sucede en las listas personalizadas de Instagram o redes privativas.

Cómo acceder a WhatsApp Beta y probar antes que nadie

Para quienes deseen acceder antes que el resto a la función de “amigos cercanos” en WhatsApp, es posible suscribirse al programa oficial de pruebas beta mediante Google Play Store. Debe buscarse la app de WhatsApp LLC, ingresar en la sección ‘Asistencia de la aplicación’ y sumarse al ‘programa Beta’ si hay vacantes disponibles.

Debido a su naturaleza experimental, es posible que los usuarios que participen en este programa se enfrenten a fallas o errores en el funcionamiento de la app - (Play Store)

WhatsApp Beta distribuye funciones experimentales y, aunque da acceso temprano a herramientas inéditas, puede presentar errores o inestabilidad, ya que las novedades se encuentran aún en desarrollo.

Los participantes de este programa son los primeros en experimentar los cambios que luego, si superan la fase de prueba, se incorporarán a la versión estable destinada a todos los usuarios.

Con el despliegue gradual del filtro de “amigos cercanos” y la interfaz rediseñada para elegir la audiencia, WhatsApp apuesta por una mayor personalización y seguridad en la gestión de los estados.

La opción de decidir en cada publicación quién podrá verla consolida la tendencia de privacidad selectiva, manteniendo el control en manos del usuario y adaptando la plataforma a las nuevas dinámicas sociales de comunicación digital.