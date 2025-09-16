Cómo activar en WhatsApp el modo antirrobo: ya no más intentos de estafa

No es una función oficial de WhatsApp, sino un conjunto de opciones ya disponibles en la app. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Dile adiós a los intentos de estafa en WhatsApp activando el llamado modo antirrobo, un conjunto de ajustes que refuerzan la privacidad y resguardan tus datos en caso de que un ciberdelincuente intente ponerse en contacto contigo.

No se trata de una herramienta oficial de WhatsApp, sino de una combinación de funciones disponibles en la aplicación móvil, que, al configurarse juntas, ofrecen una capa extra de seguridad.

Por ejemplo, los usuarios pueden activar la verificación en dos pasos, limitar la visibilidad de su información personal (como foto de perfil, última conexión o estado), y configurar alertas en caso de intentos de inicio de sesión desde otro dispositivo.

Se aconseja limitar quién puede agregarte a grupos y mantener la app actualizada para disponer de los últimos parches de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, es recomendable restringir quién puede agregarte a grupos y mantener siempre actualizada la aplicación para contar con los últimos parches de seguridad.

De esta forma, se reduce considerablemente el riesgo de caer en fraudes digitales y se protege mejor la información personal frente a posibles ataques.

Cómo activar la verificación en dos pasos de WhatsApp

Para habilitarla, abre la aplicación y dirígete a ‘Configuración’ (o ‘Ajustes’ en algunos dispositivos). Luego selecciona ‘Cuenta’ y entra en la opción ‘Verificación en dos pasos’.

Pulsa ‘Activar’ e introduce un PIN de seis dígitos que recordarás fácilmente. También puedes añadir una dirección de correo electrónico opcional para recuperar el acceso en caso de olvidar el PIN.

Realizar la verificación en dos pasos de WhatsApp es un proceso bastante sencillo. (Infobae)

Una vez activada, tu cuenta quedará mucho más protegida frente a intentos de acceso no autorizados. Es recomendable no compartir tu PIN con nadie y mantenerlo seguro, ya que funcionará como tu llave personal dentro de la aplicación.

Cómo limitar quien ve mi foto de perfil en WhatsApp

WhatsApp permite controlar quién puede ver tu foto de perfil, lo que ayuda a proteger tu privacidad y mantener tus datos personales más seguros. Para configurar esta opción, sigue estos pasos:

Abre la aplicación y entra en ‘Configuración‘ (o ‘Ajustes‘ en algunos dispositivos). Selecciona ‘Privacidad‘. Pulsa en ‘Foto de perfil‘. Escoge entre las opciones disponibles: Todos, Mis contactos o Nadie. También puedes excluir contactos específicos si lo deseas.

Con esta opción, solo quienes tú elijas podrán ver tu foto de perfil, protegiendo tu información de desconocidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Con esta configuración, solo las personas que elijas podrán ver tu imagen de perfil, evitando que desconocidos o contactos no deseados accedan a tu información visual.

En este apartado también se puede ajustar quien puede ver el ‘en línea‘, ‘última vez‘, estados, entre otras opciones. Asimismo, se puede limitar quienes pueden aregarte a grupos.

Cómo ver los dispositivos vinculados en WhatsApp

WhatsApp permite vincular tu cuenta a otros dispositivos, como computadoras o tablets, mediante WhatsApp Web o la aplicación de escritorio. Para revisar qué dispositivos están conectados y mantener tu cuenta segura, sigue estos pasos:

Es importante cerrar sesión si el usuario desconoce el dispositivo vinculado. (WhatsApp)

Abre WhatsApp en tu teléfono y ve a ‘Configuración‘ (o ‘Ajustes‘). Selecciona ‘Dispositivos vinculados‘. Aquí verás una lista de todos los dispositivos que tienen acceso a tu cuenta, incluyendo información sobre el tipo de dispositivo y la última actividad. Si detectas un dispositivo desconocido o que ya no uses, pulsa sobre él y selecciona Cerrar sesión para revocar el acceso.

Revisar periódicamente los dispositivos vinculados es una medida clave para proteger tu cuenta frente a accesos no autorizados. Así, puedes asegurarte de que solo tú tengas control sobre tus mensajes y datos personales.

El modo antirrobo de WhatsApp combina ajustes que protegen tu cuenta y datos frente a fraudes o accesos no autorizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve el modo antirrobo de WhatsApp

El modo antirrobo de WhatsApp no es una herramienta oficial, pero consiste en una serie de ajustes que ayudan a proteger tu cuenta y tu información personal frente a intentos de fraude o accesos no autorizados.

Al activarlo, los usuarios pueden restringir quién ve su foto de perfil, última conexión y estado, habilitar la verificación en dos pasos y revisar los dispositivos vinculados a su cuenta.

Estas medidas combinadas reducen el riesgo de que ciberdelincuentes accedan a tus datos, mensajes o contactos, fortaleciendo la seguridad y privacidad de tu WhatsApp.