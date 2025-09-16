Tecno

Códigos de Free Fire para hoy, martes 16 de septiembre: cómo canjearlos y qué recompensas ofrecen

Con combinaciones alfanuméricas como ZYTT-K98P-5G5F, los usuarios pueden canjear recompensas exclusivas dentro del juego, como skins, monedas, personajes y otros artículos especiales

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Este videojuego para móviles ofrece
Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)

Free Fire ofrece códigos diarios que los usuarios pueden canjear por regalos o recompensas exclusivas, como skins, monedas, personajes y otros artículos dentro del juego.

Los códigos de este videojuego disponibles para hoy, martes 16 de septiembre, son los siguientes:

  • ZYTT-K98P-5G5F
  • MCCC-DXSW-NHYU
  • VVFF-GTYH-7R4E
  • DD44-SSDD-3RFG
  • HJKL-POIU-YTRR
  • QWER-TYUI-8U7Y
  • GFTR-BVCS-WAQ2
  • XXCC-VVGB-HHJJ
  • YYHH-GGT5-R43W
  • OIKJ-U76Y-HGFR
  • LKJH-GFDS-AZXV
  • PPOI-UYTR-5T4R
  • MMMN-BVCX-ZASD
  • QQQS-AZXS-WEDC
  • RRRT-GVBH-NJMK
  • TTYY-HNMB-VCXZ
  • UUYY-HGTT-5R5T
Es clave ingresar el código
Es clave ingresar el código completo para que se pueda redimir. (Free Fire / Garena)

Cómo canjear un código de Free Fire

El proceso para canjear los códigos de Free Fire incluye los siguientes pasos:

  1. Ve al portal de recompensas de Free Fire.
  2. Accede con tu cuenta usando opciones como Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o X (antes Twitter).
  3. Introduce el código de 12 caracteres en el campo indicado, sin guiones y con precisión.
  4. Haz clic en el botón de confirmación.
  5. Las recompensas pueden tardar hasta 30 minutos en aparecer en tu cuenta.

Para qué sirven los códigos de Free Fire

Los códigos de Free Fire son combinaciones alfanuméricas que Garena ofrece de manera periódica para que los jugadores obtengan recompensas gratuitas dentro del juego.

Este juego se encuentra únicamente
Este juego se encuentra únicamente disponible para móviles. (Free Fire / Garena)

Su principal función es premiar la fidelidad de los usuarios y mantener su interés, ofreciendo incentivos que pueden mejorar la experiencia de juego.

Entre los objetos que se pueden obtener se encuentran skins de armas y personajes, diamantes, monedas, paracaídas, mascotas, vehículos y otros elementos exclusivos que no siempre están disponibles en la tienda del juego.

Canjear estos códigos es sencillo: basta con ingresar al sitio oficial de Free Fire, iniciar sesión con la cuenta vinculada al juego y escribir el código correspondiente. Una vez confirmado, las recompensas se acreditan directamente en el inventario del jugador.

Los códigos suelen tener una vigencia limitada, por lo que es importante canjearlos lo antes posible. Además, cada código puede tener restricciones de región o de cuenta, así que se recomienda verificar los detalles antes de intentar usarlo.

El juego se encuentra actualizándose
El juego se encuentra actualizándose con constancia. Suele añadir personajes nuevo cada tanto. (Free Fire / Garena)

Por qué no me sirve un código de Free Fire

Si un código de Free Fire no funciona, primero verifica que esté escrito correctamente, respetando mayúsculas, números y sin espacios extras.

Es posible que haya caducado, ya que la mayoría de los códigos tienen un tiempo de validez limitado o un número máximo de usos.

Asegúrate de haber iniciado sesión con la misma cuenta del juego. Si todo está correcto y aún así no funciona, lo mejor es probar con otro código que esté vigente.

Cómo empezar a jugar Free Fire

Free Fire es uno de los juegos de batalla real más populares, y comenzar a jugar es sencillo, incluso para quienes nunca han probado un juego de este tipo.

Free Fire es compatible con
Free Fire es compatible con iOS. (Fotocomposición: Infobae)

El primer paso es descargar la aplicación desde Google Play Store o App Store, dependiendo de tu dispositivo móvil.

Una vez instalada, abre el juego y crea una cuenta. Puedes registrarte usando tu correo electrónico, número de teléfono o vinculando tu cuenta de Facebook o Google, lo que facilita guardar tu progreso y recuperar tu cuenta en caso de cambio de dispositivo.

Al iniciar, Free Fire ofrece un tutorial básico que explica los controles principales: moverse, apuntar, disparar, agacharse y usar habilidades especiales del personaje. Es recomendable completar este tutorial para familiarizarse con la mecánica del juego antes de entrar en partidas reales.

Una vez listo, puedes unirte a partidas rápidas en modo solitario, dúo o escuadrón. Al comienzo, se recomienda jugar en modo entrenamiento o partidas casuales para practicar la puntería, aprender a recoger armas y objetos, y familiarizarse con los mapas.

Free Fire es uno de
Free Fire es uno de los videojuegos móviles más populares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Free Fire ofrece distintos personajes con habilidades únicas, por lo que experimentar con varios puede ayudarte a encontrar uno que se adapte a tu estilo de juego.

Es importante conocer el uso de los recursos y el terreno. Durante las partidas, recoge armas, botiquines y armaduras, y mantente dentro de la zona segura que se va reduciendo. Mantenerse en movimiento y planear estrategias según la ubicación de los enemigos aumenta tus posibilidades de sobrevivir hasta el final.

No olvides explorar las recompensas, eventos y códigos diarios, que permiten obtener skins, monedas y objetos especiales sin gastar dinero.

