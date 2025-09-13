Tecno

Qué tan cierto es que el ‘modo avión’ proteja nuestro celular de los espías

Si bien esta función ofrece ciertas ventajas temporales, tiene límites muy claros en cuanto a seguridad

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Recurrir al modo avión puede
Recurrir al modo avión puede ser útil para interrumpir la conectividad durante conversaciones confidenciales o en sitios públicos. (Pexels)

El crecimiento de la tecnología móvil ha generado una infinidad de mitos en torno a la ciberseguridad y la protección de datos. Muchos usuarios adoptan costumbres o herramientas en busca de sentirse más seguros, aunque pocas veces se detienen a analizar la verdadera eficacia de estas prácticas.

Uno de los casos más extendidos es el uso del “modo avión” como supuesta defensa frente al espionaje cibernético. ¿Es esto una realidad o sólo un mito digital?

Modo avión: utilidad, límites y falsas creencias

El “modo avión” es una función básica presente en casi todos los teléfonos inteligentes y tabletas. Su objetivo central consiste en desactivar todas las conexiones inalámbricas del dispositivo, como Wi-Fi, Bluetooth y redes móviles. Esta función se diseñó originalmente para evitar interferencias durante los vuelos, pero fuera de un avión muchos usuarios la utilizan creyendo que proporciona un escudo eficaz frente al espionaje digital.

Modo avión. (Pixabay)
Modo avión. (Pixabay)

De acuerdo con un estudio realizado por Kaspersky, que consultó a 10.000 personas acerca de su relación con la seguridad digital, todavía predominan mitos y creencias infundadas sobre la protección de la información personal. El 28% de los encuestados consideró que el modo avión es suficiente para evitar la vigilancia de terceros; además, un 67% cree que su teléfono rastrea permanentemente su ubicación. Estas cifras reflejan una preocupación creciente, pero también indican la persistencia de “supersticiones” digitales.

Poner el celular en modo avión sí ofrece ciertas ventajas temporales: bloquea la posibilidad de recibir llamadas, mensajes y conexiones entrantes o salientes, lo que interrumpe la transferencia directa de información a través de la red. Sin embargo, esta medida tiene límites muy claros. Si el dispositivo ya está comprometido por malware o spyware, las aplicaciones maliciosas pueden continuar funcionando y recolectando datos de forma local, sin importar si hay conexión o no.

Un ejemplo concreto es el ataque bautizado como Operation Triangulation. En ese caso, los atacantes consiguieron que el troyano instalado grabara el entorno y recopilara información privada mientras el teléfono estaba desconectado. Una vez que el usuario reactivaba la conexión, el software malicioso enviaba todos esos datos recolectados a los servidores de los ciberdelincuentes. Esta práctica evidencia que el modo avión puede reducir el espionaje en tiempo real, pero no previene el riesgo si el aparato ya está infectado.

El “modo avión” es una
El “modo avión” es una función básica presente en casi todos los teléfonos inteligentes y tabletas. (Unsplash)

En conclusión, recurrir al modo avión puede ser útil para interrumpir la conectividad durante conversaciones confidenciales o en sitios públicos, pero no representa una defensa completa ni infalible frente al espionaje digital y al robo de datos personales. La clave está en la prevención y en una protección integral, no en medidas rápidas o rituales tecnológicos sin fundamento.

Cinco acciones clave para proteger tu celular del espionaje

En vez de confiar en soluciones parciales como el modo avión, resulta fundamental adoptar prácticas efectivas y comprobadas para resguardar la privacidad y los datos almacenados en el dispositivo. Estas son algunas recomendaciones indispensables:

  • Instala software de seguridad confiable
    • Utiliza aplicaciones de seguridad y antivirus desarrolladas por proveedores reconocidos.
    • Estas herramientas detectan y eliminan malware, spyware y otras amenazas, además de realizar monitoreos periódicos ante comportamientos sospechosos.
  • Revisa los permisos de tus aplicaciones
    • Examina regularmente qué permisos has concedido a cada app instalada.
    • Revoca el acceso a información o funciones que no resultan imprescindibles para su funcionamiento.
  • Mantén tu sistema operativo actualizado
    • Procura instalar siempre las actualizaciones del sistema y las apps.
    • Las nuevas versiones suelen incluir parches de seguridad que cierran vulnerabilidades detectadas por los desarrolladores.
  • Evita redes Wi-Fi públicas no seguras
    • No te conectes a redes abiertas o dudosas en espacios públicos.
    • Si necesitas usarlas, hazlo junto con una VPN, que cifra el tráfico de datos y protege tu privacidad contra intrusos.
  • Cifra el contenido de tu teléfono
    • Activa el cifrado del dispositivo en las opciones de seguridad.
    • Así, aunque alguien logre acceder a tus archivos, no podrá leerlos sin la clave correspondiente.

Temas Relacionados

CiberseguridadCelularesTeléfono móvilLo último en tecnología

Últimas Noticias

Transforma tus fotos en figuras de acción con IA de Google Gemini: los riesgos que no conoces

Esta tendencia ha hecho viral el fenómeno de convertir la identidad de los usuarios en objetos de colección virtual

Transforma tus fotos en figuras

Apple confirma: la traducción en vivo con AirPods no está disponible en la Unión Europea

El retraso responde a los requisitos de interoperabilidad de la Ley de Mercados Digitales (DMA), y Apple aclaró que otras normas de protección de datos no impactan esta función

Apple confirma: la traducción en

Qué son y para qué sirven los orificios del celular que están junto a la entrada del cargador

Normalmente, se trata del micrófono, el componente responsable de captar tu voz en las llamadas y de grabar el audio en videos o notas de voz

Qué son y para qué

iOS 26: estas son todas las novedades que trae y los modelos de iPhone compatibles

Uno de los cambios más destacados del nuevo sistema operativo de Apple es Liquid Glass, un diseño que imita las propiedades del vidrio y transforma la forma en que el usuario interactúa con su celular

iOS 26: estas son todas

Así puedes deshabilitar la IA en Gmail y evitar que use tu correo

Aunque es útil, Google advierte que su IA puede ofrecer respuestas inexactas o inapropiadas

Así puedes deshabilitar la IA
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una estación de la línea

Una estación de la línea B del Subte se mantendrá cerrada durante tres meses por obras

La vida social de los mamuts mexicanos: el dato inesperado y los hallazgos de su historia genética única

Detuvieron a dos jóvenes que le dispararon a otro en una pierna en La Matanza: el video del ataque

Receta de filete de merluza a la romana, rápida y fácil

El dólar subió por quinta jornada consecutiva en otro día negativo para acciones y bonos

INFOBAE AMÉRICA
Asesinato de Fernando Villavicencio en

Asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador: un ex policía reveló que espió al candidato presidencial por órdenes de un ex ministro correísta

Estados Unidos prometió “defender cada centímetro” de la OTAN tras la incursión de 19 drones rusos en Polonia

Estados Unidos respaldó a Filipinas y rechaza el plan “coercitivo” de China de crear una reserva natural en el disputado atolón de Scarborough

Tropilaelaps, el ácaro que amenaza la supervivencia de las abejas y alarma a los científicos

Zelensky advirtió que Putin busca la ocupación total de Ucrania

TELESHOW
Matías Martin confirmó que se

Matías Martin confirmó que se hizo una vasectomía y contó la razón detrás de su decisión

Las imágenes de Emilia Mernes en Nueva York: besos con Duki, moda y amigos después del mp3 tour

El gesto de Katy Perry con sus fans argentinos: fue a comer a una parrilla y salió a la calle a regalar empanadas

José María Muscari emocionó al contar por qué su hijo Lucio lo eligió como padre: “Es muy mágico”

El primer viaje de Chechu Bonelli junto a sus hijas tras su separación de Darío Cvitanich