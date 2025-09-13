Estos son los juegos gratis en Epic Games Store disponibles hasta el 18 de septiembre de 2025

Epic Games Store ofrece juegos gratis semanalmente. (GameRant)

Epic Games continúa reforzando su estrategia para atraer a más usuarios a su plataforma de distribución digital con una nueva promoción de juegos gratuitos. Desde esta semana ya se pueden reclamar tres títulos de géneros muy distintos: Ghostrunner 2, Monument Valley II y The Battle of Polytopia. La oferta estará disponible hasta el 18 de septiembre, y una vez añadidos a la biblioteca, los juegos quedarán vinculados a la cuenta de manera permanente.

El primero de los títulos es Ghostrunner 2, una frenética aventura de acción en primera persona ambientada en un universo ciberpunk. Los jugadores toman el control de un ninja cibernético que, armado con una katana, debe enfrentarse a un mundo hostil lleno de enemigos y obstáculos.

Su propuesta se centra en el combate veloz y en plataformas de alta dificultad, todo acompañado de una banda sonora synthwave. El juego incluye niveles no lineales y hasta secciones de persecución en motocicleta, lo que añade variedad a su dinámica principal.

Ghostrunner 2, de One More Level.

Por su parte, Monument Valley II es la continuación de uno de los juegos de puzles más reconocidos de los últimos años. En esta entrega se narra la historia de Ro, una madre que guía a su hija a través de un mundo surrealista lleno de ilusiones ópticas y arquitecturas imposibles. La mecánica invita a manipular escenarios y perspectivas para avanzar, al tiempo que ofrece una experiencia relajante y visualmente cautivadora.

El tercer título es The Battle of Polytopia, un juego de estrategia por turnos en el que el objetivo es conquistar el mapa. Para lograrlo, los jugadores deben enfrentarse a tribus rivales, expandir sus territorios, descubrir nuevas tecnologías y gestionar recursos. Su estilo minimalista y accesible lo ha convertido en una opción popular entre quienes buscan partidas rápidas pero con profundidad estratégica.

The Battle of Polytopia.

Una promoción por tiempo limitado

La dinámica de estas promociones en Epic Games Store se mantiene, los usuarios solo necesitan tener una cuenta en la plataforma, ingresar a la tienda digital, localizar los juegos en la sección de gratuitos y reclamarlos. Una vez realizada la acción, los títulos permanecen de forma indefinida en la biblioteca personal, sin necesidad de pagar en el futuro.

Es importante señalar que la ventana de tiempo para aprovechar la promoción termina el 18 de septiembre. A partir de ese momento, los tres títulos volverán a su precio habitual y serán reemplazados por la siguiente tanda de juegos gratuitos.

Epic Games ya anunció que juegos regalará desde el 19 de setiembre. Créditos Epic Games Store

Los próximos juegos gratis

Epic Games también adelantó cuáles serán los títulos disponibles en la siguiente semana. Desde el 19 de septiembre, los usuarios podrán descargar sin costo Project Winter y Samorost 2.

Project Winter es un juego multijugador de supervivencia en el que los participantes deben cooperar para resistir en un entorno hostil, aunque entre ellos se esconden traidores cuyo objetivo es sabotear al grupo. Su propuesta combina estrategia, comunicación y engaños sociales.

Samorost 2, por otro lado, es una aventura gráfica desarrollada por Amanita Design, conocida por su estilo artístico distintivo y atmósferas surrealistas. El título invita a los jugadores a explorar mundos extraños y resolver puzles para avanzar en la historia.

Epic Games sigue captando jugadores con su política de regalar juegos de manera semanal.

Una estrategia que ya es tradición

Desde 2018, Epic Games Store ha apostado por el modelo de juegos gratuitos como una manera de competir con plataformas como Steam. A lo largo de los años ha regalado tanto producciones independientes como títulos de gran presupuesto, lo que le ha permitido aumentar su base de usuarios. Entre los juegos entregados en el pasado destacan nombres como Grand Theft Auto V, Control y Civilization VI.

La estrategia no solo busca atraer a nuevos jugadores, sino también mantener el interés de quienes ya utilizan la tienda digital. Cada semana, millones de usuarios ingresan para conocer qué juegos están disponibles y ampliar su colección sin costo adicional.

Con la llegada de Ghostrunner 2, Monument Valley II y The Battle of Polytopia, los usuarios de Epic Games Store suman a su biblioteca tres propuestas que abarcan acción intensa, puzles artísticos y estrategia minimalista. Y la próxima semana, la experiencia se ampliará con nuevas opciones gratuitas para todos los jugadores.