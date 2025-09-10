Nova Launcher cierra tras más de una década en Android

Kevin Barry compartió en un comunicado que, durante el último año, fue el único responsable del desarrollo de Nova Launcher. (teahub.io)

La aplicación de personalización Nova Launcher anuncia su cierre definitivo, marcando el final de una era para los entusiastas de la personalización en Android. Considerada por muchos como uno de los mejores launchers de terceros y con más de 100 millones de descargas en la Play Store, esta app permitió durante más de una década a millones de usuarios modificar casi cualquier aspecto de sus dispositivos.

El anuncio de su cierre fue realizado por Kevin Barry, fundador y principal desarrollador, tras su salida y el cese de toda actividad de desarrollo bajo el amparo de Branch, la empresa propietaria.

Nova Launcher deja de recibir actualizaciones tras la salida de su creador

Kevin Barry compartió en un comunicado que, durante el último año, fue el único responsable del desarrollo de Nova Launcher. A pesar de sus esfuerzos por transformar la app en un proyecto de código abierto —limpiando el código, gestionando licencias y solventando cuestiones legales—, Branch solicitó que detuviera toda actividad relacionada, frustrando el proyecto de apertura.

Nova Launcher te permite cambiar el aspecto de tus apps. (Foto: Play Store)

Ante esta situación, Barry tomó la difícil decisión de retirarse de la compañía, agradeciendo a la comunidad años de apoyo y retroalimentación, pero dejando el futuro de la app a la incertidumbre y sin un responsable directo de su mantenimiento.

Branch, que adquirió Nova Launcher en 2022, no ha emitido aún un comunicado oficial sobre los pasos a seguir para la aplicación. Sin el liderazgo y la actualización constante de Barry, la continuidad de Nova Launcher queda en suspenso, permaneciendo disponible para descarga en la Play Store pero sin nuevas mejoras ni soporte técnico, con la última versión publicada en mayo de 2024.

El legado de Nova Launcher: personalización y comunidad en Android

Desde su lanzamiento en 2011, Nova Launcher se ha posicionado como una herramienta esencial para quienes buscan una experiencia de usuario única en Android.

El futuro de Nova Launcher queda incierto.

Ofrecía opciones avanzadas de personalización imposibles de encontrar en los launchers predeterminados de los fabricantes: edición de pantallas de inicio y bloqueo, ajustes de cajón de aplicaciones, animaciones, gestos y mucho más. Estos atributos convirtieron a Nova en una leyenda para usuarios que querían más control y flexibilidad sobre la estética y funcionamiento de su móvil.

Las noticias sobre despidos dentro de Branch y el trabajo solitario de Barry en los últimos meses despertaron rumores sobre el cierre, confirmados ahora con el anuncio oficial de su salida. La comunidad de usuarios ha expresado su tristeza y agradecimiento en redes, reconociendo la importancia de Nova en la cultura de la personalización de Android.

El futuro de Nova Launcher queda incierto, aunque su legado permanece en las experiencias que permitió a millones de usuarios y en el impacto que tuvo en la industria de los launchers para dispositivos Android.

Guarda en tu teléfono varias imágenes de Homero Simpson, preferiblemente en formato PNG o con fondo transparente. (Composición Infobae: PH: Internet / WhatsApp)

Cómo personalizar WhatsApp con el modo Homero Simpson usando Nova Launcher

Para activar el modo Homero Simpson en WhatsApp, el primer paso es descargar la aplicación Nova Launcher desde la Play Store, ya que será la herramienta clave para personalizar tu dispositivo. Una vez instalada, busca y guarda en tu teléfono varias imágenes de Homero Simpson, preferiblemente en formato PNG o con fondo transparente, para lograr un ajuste más armonioso en el nuevo diseño del ícono.

A continuación, mantén presionado el ícono de WhatsApp y selecciona la opción de edición. Desde allí, podrás reemplazar el ícono original de la app por la imagen de Homero Simpson que elijas, adaptando además su tamaño al espacio disponible en la pantalla.

Es importante tener en cuenta que Nova Launcher solo está disponible para dispositivos Android. Esta aplicación permite cambiar no solo los íconos, sino también otros aspectos visuales como fondos, tipografías y logos del teléfono.