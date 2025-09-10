Tecno

Los cinco emojis que nunca deberías usar en WhatsApp para evitar malinterpretaciones

Algunos emojis pasaron de ser símbolos positivos a gestos condescendientes o incluso ofensivos

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
WhatsApp categoriza su galería sus
WhatsApp categoriza su galería sus emojis en ocho clases. (WhatsApp)

En la última década, los emojis se convirtieron en un complemento indispensable de la comunicación digital, especialmente por WhatsApp. Su uso va más allá de la simple decoración de los mensajes: permiten transmitir emociones, estados de ánimo y matices que las palabras escritas a veces no logran reflejar.

Sin embargo, no todos los íconos mantienen su vigencia o resultan apropiados en determinados contextos. Algunos han cambiado de significado, otros generan confusión y varios incluso se perciben de manera negativa.

En este escenario, la inteligencia artificial (IA) ha sido consultada para identificar cuáles son los emojis que conviene evitar en las conversaciones cotidianas. El resultado es un listado de cinco íconos que, por su ambigüedad o connotación, pueden generar malos entendidos o transmitir un mensaje distinto al que el usuario pretende.

Generación Z, tecnología, comunicación digital,
Generación Z, tecnología, comunicación digital, vínculos, emojis, phubbing.- (Imagen ilustrativa Infobae)

El análisis revela un punto clave, los emojis no son un lenguaje universal fijo, sino que evolucionan constantemente con los hábitos digitales y la cultura en línea. Por ello, lo que en su origen representaba gratitud o diversión, hoy puede tener significados completamente opuestos.

El emoji de las manos rezando

Aunque fue creado como un símbolo de plegaria o agradecimiento, este emoji adquirió otra interpretación con el tiempo: el gesto de “chocar los cinco”. Esta ambigüedad lo convirtió en uno de los más problemáticos, ya que su uso depende del contexto cultural y de la interpretación personal de cada usuario. Mientras algunos lo emplean para expresar fe o esperanza, otros lo utilizan como felicitación, lo que puede generar confusión en las conversaciones.

Emoji de las manos rezando
Emoji de las manos rezando puede ser malinterpretado.

El emoji del rostro con la mano en la frente

Conocido como facepalm, se usa para expresar frustración o decepción frente a una situación absurda. Sin embargo, la IA advierte que puede resultar pasivo-agresivo o condescendiente. En lugar de transmitir empatía, muchas veces es recibido como una crítica silenciosa o una burla, lo que afecta la claridad y el tono de la comunicación.

El emoji del payaso

En un inicio fue concebido para representar diversión y entretenimiento. No obstante, en la cultura de internet su significado se transformó por completo. Ahora se asocia con la humillación, el ridículo y la burla, ya sea hacia otra persona o hacia uno mismo. Su carga negativa hace que, en la mayoría de los contextos, se perciba como ofensivo o despectivo en lugar de alegre.

Emoji del payaso. (Emojipedia)
Emoji del payaso. (Emojipedia)

El emoji de la bomba

Su apariencia puede parecer inocente, pero su uso es considerado riesgoso. La IA señala que este símbolo genera asociaciones directas con violencia o peligro. En entornos de mensajería, su presencia puede despertar alarma innecesaria o ser interpretada como una amenaza, lo que lo vuelve poco recomendable incluso para expresar sorpresa o noticias impactantes.

El emoji del pulgar hacia arriba

Durante años fue sinónimo de aprobación universal. Sin embargo, su uso masivo le restó valor comunicativo. Actualmente se interpreta, sobre todo en entornos laborales, como un gesto frío, distante o incluso condescendiente. En lugar de mostrar acuerdo, puede dar la sensación de que se busca cerrar la conversación sin mayor interés.

Lista de emojis que no
Lista de emojis que no deben de ser usados en una conversación normal. (Imagen ilustrativa)

El estudio de la IA deja en claro que los emojis, aunque parezcan simples, son elementos cargados de contexto cultural y emocional. Su interpretación cambia con el tiempo y depende del entorno en que se utilicen. Por eso, antes de enviar uno de estos cinco íconos, conviene pensar en cómo será recibido. La recomendación final es optar por emojis más expresivos o complementar con palabras para asegurar que el mensaje sea claro y respetuoso.

Temas Relacionados

WhatsAppEmojisLo último en tecnología

Últimas Noticias

Seis situaciones y hábitos que dañarán el router WiFi en casa

El entorno ideal para un dispositivo como estos es un espacio seco, ventilado y alejado de fuentes de calor y humedad

Seis situaciones y hábitos que

Profesión de programador: entre el avance de la inteligencia artificial y el valor humano

Voces de referencia como Sam Altman plantean que dominar la integración y evaluación de la IA será clave para los programadores que buscan adaptarse al escenario cambiante del software

Profesión de programador: entre el

Lista completa de los iPhone que tendrán iOS 26 desde el 15 de septiembre de 2025

La nueva versión llegará preinstalada en los iPhone 17, que se pondrán a la venta el 19 de septiembre

Lista completa de los iPhone

Cómo convertir los DVD en archivos digitales para ver en PC

La digitalización de estos formatos permite conservar colecciones y acceder a contenidos desde cualquier dispositivo

Cómo convertir los DVD en

Esta es la primera película animada hecha 100 % con IA y respaldada por OpenAI

La cinta, titulada Critterz, promete completarse en solo nueve meses con un presupuesto inferior a 30 millones de dólares

Esta es la primera película
ÚLTIMAS NOTICIAS
Declaró el manifestante baleado que

Declaró el manifestante baleado que perdió un ojo en la misma marcha donde le dispararon a Pablo Grillo

Por qué se produce el asma, una enfermedad que no se cura, pero se puede controlar

La NASA descubrió la pista más importante de vida antigua en Marte

Megaoperativo nacional contra el fraude informático: desarticularon 10 bandas y descubrieron conexiones con presos

Una testigo contó cómo fue el ataque a tiros de la adolescente que ingresó armada a la escuela de Mendoza

INFOBAE AMÉRICA
Tras revés en la Corte

Tras revés en la Corte Constitucional, Noboa envió un nuevo bloque de preguntas para el referéndum

Las memorias de Gisèle Pelicot se publicarán en 2026 y serán “un mensaje de esperanza”

Sube el robo de autos en el norte de Chile: un candidato boliviano había prometido legalizarlos

El fundador de Oracle superó a Elon Musk y es la nueva persona más rica del mundo: cuáles son sus principales activos

Las acciones de Oracle subieron casi 40% por la previsión de crecimiento vinculado a inteligencia artificial

TELESHOW
Gimena Accardi apostó por un

Gimena Accardi apostó por un rotundo cambio de look tras su separación de Nico Vázquez: “Iniciada la temporada”

Moorea, la hija de Floppy Tesouro, celebró 9 años: fiesta con amigas famosas y ambientación de Emilia Mernes

Qué dijo Pedro Rosemblat después de la rotunda negativa de Lali Espósito a un posible casamiento

El romance del Chino Darín y Úrsula Corberó: el flechazo en un set, el amor entre dos tierras y la noticia más esperada

La palabra de Wanda Nara sobre la posible denuncia de Mauro Icardi: “Abandono es no pagar la cuota alimentaria”